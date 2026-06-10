A kazahok elleni mérkőzés a sokkoló kezdés és Schäfer András bombagólja mellett leginkább az újoncokról maradt emlékezetes. Marco Rossi bátran nyúlt a magyar futball fiatal tehetségeihez, a debütálók pedig rászolgáltak a bizalomra. A lefújás után fülig érő szájjal, a fellegekben járva értékeltek a magyar válogatott legújabb reménységei.

Csodálatos bemutatkozások, gólpasszok és fogfájás a magyar válogatottban. Tóth Rajmund góllal debütált.

Fotó: Micheller Szilvia, MLSZ - Magyar Labdarúgó Szövetség

Csodálatos bemutatkozások, gólpasszok és fogfájás a magyar válogatottban

A találkozó egyik legszebb történetét Tóth Rajmund írta, aki élete első felnőtt válogatott fellépésén rögtön bevette a kazah kaput. A fiatal játékos láthatóan még a lefújás után is a meccs hatása alatt állt, és megható őszinteséggel beszélt a pályára lépés pillanatáról.

„Elnézést, ha hebegek, habogok. Nem tértem még magamhoz. Minden játékos erről álmodik, hogy pályára lépjen a válogatottban - én gólt is szereztem. A klubcsapatomban még nem tudtam gólt szerezni. Amikor a kispadon ültem, úgy néztem a meccset, hogy hozzá tudjak adni, ha pályára lépek” – mondta mérkőzés után a válogatottban bemutatkozó Tóth Rajmund.

A győri tehetség számára az elmúlt hetek felérnek egy valóra vált tündérmesével. A klubszinten elért elképesztő sikerek után most a címeres mezben is letette a névjegyét, és a szavaiból sütött a motiváció.

„Leírhatatlan, amit érzek. Az elmúlt egy hónap az álmaimról szólt: bajnok lettem, az utolsó meccsen egy olyan szerelést mutattam be, ami miatt még édesapám is megdicsért, ami nagy szó. Aztán bekerültem a válogatottba, remélem soha nem ér véget ez az álom” – tette hozzá az ETO FC játékosa.