A kazahok elleni mérkőzés a sokkoló kezdés és Schäfer András bombagólja mellett leginkább az újoncokról maradt emlékezetes. Marco Rossi bátran nyúlt a magyar futball fiatal tehetségeihez, a debütálók pedig rászolgáltak a bizalomra. A lefújás után fülig érő szájjal, a fellegekben járva értékeltek a magyar válogatott legújabb reménységei.
Csodálatos bemutatkozások, gólpasszok és fogfájás a magyar válogatottban
A találkozó egyik legszebb történetét Tóth Rajmund írta, aki élete első felnőtt válogatott fellépésén rögtön bevette a kazah kaput. A fiatal játékos láthatóan még a lefújás után is a meccs hatása alatt állt, és megható őszinteséggel beszélt a pályára lépés pillanatáról.
„Elnézést, ha hebegek, habogok. Nem tértem még magamhoz. Minden játékos erről álmodik, hogy pályára lépjen a válogatottban - én gólt is szereztem. A klubcsapatomban még nem tudtam gólt szerezni. Amikor a kispadon ültem, úgy néztem a meccset, hogy hozzá tudjak adni, ha pályára lépek” – mondta mérkőzés után a válogatottban bemutatkozó Tóth Rajmund.
A győri tehetség számára az elmúlt hetek felérnek egy valóra vált tündérmesével. A klubszinten elért elképesztő sikerek után most a címeres mezben is letette a névjegyét, és a szavaiból sütött a motiváció.
„Leírhatatlan, amit érzek. Az elmúlt egy hónap az álmaimról szólt: bajnok lettem, az utolsó meccsen egy olyan szerelést mutattam be, ami miatt még édesapám is megdicsért, ami nagy szó. Aztán bekerültem a válogatottba, remélem soha nem ér véget ez az álom” – tette hozzá az ETO FC játékosa.
Szintén ezen az estén esett át a tűzkeresztségen a Liverpool 21 éves kapusa, Pécsi Ármin. A fiatal hálóőr az angol sztárcsapatnál szerzett rutint is kamatoztatva magabiztosan mozgott, és a legjobb szögből figyelhette, ahogy csapattársai felőrlik a kazah ellenállást a második félidőben.
„Valahogy így képzeltem el ezt a napot, örülök, hogy győztünk. Nem éreztem magam egy új szituációban, mire pályára kerültem, megváltozott a meccs képe és kontrolláltuk a játékot. Schäfer egy egészen hatalmas gólt szerzett, hátulról nézni szenzációs volt. Ezért és hasonló célokért dolgoztam. Most egy kis pihenés következik, de ez a meccs hatalmas lökést fog adni. Szeretnék bent maradni a válogatott keretében. Azt nem tudom, mit tartogat számomra a jövő, de készen állok rá”
– mondta a mérkőzés után a Liverpool kapusa, a 20 éves Pécsi Ármin, aki ezen a meccsen mutatkozott be a válogatottban.
A sikerhez persze nem csak a debütálók, hanem a szünetben beálló cserék is kellettek. A második játékrészre érkező Szűcs Tamás lendületes játékával és két zseniális gólpasszával kulcsszerepet vállalt a fordításban. A teljesítménye már önmagában is dicséretes, az pedig egyenesen bravúros, ha hozzátesszük: a mérkőzés napján komoly fájdalmakkal küzdött.
Furcsán indult nekem a mérkőzés. Hajnali fél 5-kor arra keltem, hogy bedurrant a fogam, mint az állat. Amikor viszont felléptem a pályára, elmúlt az egész. Egy válogatott meccset sehogy sem akarok kihagyni, nemhogy egy fogfájás miatt. Imádok ebben a stadionban játszani. Itt egy válogatott meccset játszani elképesztő élmény. Nem tudom, hányat játszhatok még itt, de köszönöm a közönségnek, hogy így fogadtak. Azt beszéltük meg a félidőben, hogy mindenképp rájuk megyünk. Egyenlíteni akartunk a lehető leghamarabb, aztán pedig uralni tudtuk a meccset, és remekül alakult”
– értékelt a találkozót után a félidőben beállt Szűcs Tamás, aki két gólpasszt is kiosztott a második játékrészben.
A magyar válogatott legközelebb szeptember 25-én, a Puskás Arénában, Ukrajna ellen lép pályára a Nemzetek Ligájában.