A magyar válogatott idén továbbra is veretlen, miután pénteken Varga Barnabás duplájának köszönhetően 2-1-re legyőzte Finnországot a Puskás Arénában. A nemzeti együttes az őszi Nemzetek Ligája sorozat főpróbájaként legközelebb kedden lép pályára, amikor Kazahsztánt fogadja a debreceni Nagyerdei Stadionban. Ezen a találkozón viszont két kulcsjátékosra biztoson nem számíthat Marco Rossi.

Kerkez Milos kihagyja a magyar válogatott következő mérkőzését

Fotó: PAL GOLLNER / NurPhoto

Sallai és Kerkez nélkül játszik majd a magyar válogatott

A Magyar Labdarúgó Szövetség a közösségi oldalán számolt be róla, hogy a Liverpool balhátvédje, Kerkez Milos, valamint a Galatasaray támadója, Sallai Roland sem léphet pályára a kazah válogatott elleni összecsapáson. A két játékos hiánya érzékenyen érintheti a magyar labdarúgó-válogatottat, hiszen mindketten meghatározó szerepet töltenek be Marco Rossi csapatában.

Az MLSZ beszámolója szerint Sallai egy rúgást kapott a finnek elleni meccsen, azóta pedig fájdalmat érez az Achillesében, míg Kerkez Milos esetében magánéleti okok indokolták a távolmaradását. A két játékos már elhagyta az edzőtábort. Pénteken Sallai végigjátszotta a mérkőzést, Kerkezt a 80. percben cserélte le a szövetségi kapitány.

Sallai és Kerkez mellett egyébként Schön Szabolcsra, Dárdai Mártonra és Bolla Bendegúzra sem számíthat sérülés miatt a szakmai stáb. Mindezek fényében várhatóan Rossi több fiatal játékosnak is lehetőséget ad majd a bizonyításra a magyar-kazah felkészülési meccsen.