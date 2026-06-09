Szoboszlai Dominik nem kapott pihenőt. A szövetségi kapitány a finnek elleni győzelem után, Kazahsztán ellen is a kezdőben számított a magyar válogatott csapatkapitányára, ugyanakkor Marco Rossi újoncot avatott Debrecenben. A Puskás Akadémia védője, Markgráf Ákos kezdett Willi Orbán mellett. Sallai Roland sérülés, Kerkez Milos pedig magánéleti okok miatt hagyta el a válogatott edzőtáborát, így ők ketten nem léptek pályára a Nagyerdei Stadionban.
A nemzeti csapat egyébként szinte napra pontosan két év elteltével játszott újra Debrecenben: 2024. június 8-án, Európa-bajnoki felkészülési mérkőzésen győztük le Izraelt 3—0-ra. Ezt megelőzően viszont közel egy évtizedet kell visszalapoznunk a naptárban, hogy megtaláljuk, mikor játszott a cívisvárosban a magyar válogatott. Akkor, 2015 júniusában Litvánia ellen 4—0-ra győzött Magyarország.
Sokkoló kezdés, kemény párharcok - nem volt könnyű dolga a magyar válogatottnak
A negyedik percig kellett várni, hogy Schäfer András kiharcolja az első szögletet. Callum Styles ugratta ki a középpályást, a centerezést azonban szögletre mentette a kazah csapat. Az első percekben a magyar válogatott abszolút mezőnyfölényben játszott, ha labdát is veszített másodpercek alatt visszaszerezte azt.
A maroknyi kazah szurkoló már a 9. percben örülhetett: Malij fejelt gólt szöglet után (0-1).
A középkezdés után Varga Barnabás egyből kapura tört, és helyzetbe is került, azonban lövés helyett a passzt választotta, így elhalt az ígéretes akció. A bekapott korai gól után is Magyarország birtokolta a labdát és igyekezett megadni a meccs ritmusát. A 13. percben Szoboszlai játszotta meg Tóth Alexet a tizenhatoson belül, Anarbekov kapus azonban könnyedén hárította a Bournemouth játékosának próbálkozását.
A kazahok hatalmas lelkesedéssel törtek a magyarok kapuja felé, Tóth helyzetét követően az oldalhálót találták el. Az első negyedóra után kirajzolódott, egy-egy labdavesztés nagyon gyorsan megbosszulhatja magát. Az első sárga lapot Kenzsebek kapta a 17. percben.
Redzic elemében volt, üresre cselezte magát a 19. percben, majd lövésre vállalkozott, amelyet blokkolni tudtak a kazah védők, így jöhetett a meccs hatodik szöglete - ekkor már 3-3-nál jártak a csapatok, ami jól mutatja, nagy iram volt a felkészülési meccsen.
A 17 éves Szatpajev megszerezhette volna a második kazah gólt. A fiatal támadó elvitte a labdát Tóth Balázs mellett, de nem tudta bepasszolni azt az üres kapuba. A vezető gól nagy önbizalmat adott a vendégeknek a Nagyerdei Stadionban.
Az első igazán nagy magyar lehetőségre a 23. percig kellett várni: Szoboszlai remekül vette észra a beinduló Vargát, aki nem volt lesen, és remek labdát is kapott - az AEK Athén görög bajnok csatára fölé fejelt. Kemény párharcokból viszont nem volt hiány, néha nem úgy tűnt, mintha egy felkészülési találkozót néznénk, sokkal inkább látszott egy komoly tétmeccsnek. Az első félidőben már ötsárga lapot mutatott fel a kazahoknak Pavle Ilics, a mérkőzés szerb játékvezetője.
Jött a gyors gól a második félidő elején
Marco Rossi kettőt cserélt a szünetben: Tóth Alex és Redzic Damir lement - a pályára, Szűcs Tamás és az NB I gólkirálya, Lukács Dániel érkeztek a folytatásra.
Magyar helyzettel kezdődött a második félidő. Osváth jobb oldali beadására Szoboszlai érkezett a hosszún, a csapatkapitány hatméteres fejese azonban a kapus kezében landolt. Néhány perccel később azonban már nem úszta meg a kazah csapat: Szűcs kapott labdát a jobb szélen, a kapu elé centerezett és Szoboszlai a hosszú oldalon, közelről az üres kapuba belsőzött (1-1).
Marco Rossi válogatottja, 2023 novemberében tudott fordítani, és meccset nyerni 0-1-ről. Akkor Montenegro ellen a Puskás Arénában volt hátrányban egy félidőnyi játékot követően Magyarország, a fordulást követően Szoboszlai két-, és Nagy Ádám egy góljával 3–1-re győztünk az Eb-selejtezőben.
A 62. percben eljött az újoncavatás ideje. Styles helyére Nagy Zsolt, Vitális Milán helyén Kovács Bendegúz folytatta. A szövetségi kapitány pedig kapust cserélt, Tóth Balázst a liverpooli, Pécsi Ármin váltotta - aki az első meccsét játszotta a nemzeti csapatban. Egy perccel később megfogyatkozott a kazah csapat. A sárga lapos Szamorodov elkaszált Osváthot a jobb szélen, így a kiállítás sorsára jutott. A magyar válogatott játéka egy szempillantás alatt megváltozott, sorra jöttek a helyzetek.
Csodagól a javából: Schäfer kipókhálózta bal felsőt
Szabadrúgáshoz készülődött a magyar válogatott, a labda mögött természetesen Szoboszlai állt. Beívelés helyett azonban legurította Schäfernek, aki 28 méterről hatalmas gólt szerzett. Az Union Berlin középpályása óriási erővel lőtte ki a bal felsőt.
Rossi tovább kísérletezett, és ismét egy újoncnak szavazott bizalmat a 76. percben. A remekül dolgozó Osváth helyére a Győr magyar bajnok játékosa, Tóth Rajmund érkezik az utolsó negyedórára.
A magyar csapat teljesen más arcot mutatta a második játékrészben, minden bizonnyal a frissítő cserék is segítettek, hogy felpörögjön a válogatott játéka. A fiatal játékosok nagy lendülettel és óriási játékkedvvel szálltak be, amely gólokban mutatkozott meg.
A harmadik, és egyben utolsó találatot a bemutatkozó Tóth szerezte. Kovács került helyzetbe a kazah kapu előtt, szépen cselezte be magát, de közeli lövését védte a kapus. A lecsorgó Szűcs elé került, aki azonnal Tóth Rajmundhoz tálalt, aki 13 méterről védhetetlen gólt lőtt a jobb alsó sarokba.
A magyar válogatott legközelebb szeptember 25-én, a Puskás Arénában, Ukrajna ellen lép pályára a Nemzetek Ligájában.
Felkészülési mérkőzés, Debrecen, Nagyerdei Stadion:
Magyarország — Kazahsztán 3—1 (0-1)
Gólszerzők: Szoboszlai 52.p, Schäfer 67.p, Tóth 90+2 ill. Malij 9.p
Magyarország: Tóth B. - Osváth, Orbán, Markgráf, Styles - Vitális, Schäfer, Tóth A. - Szoboszlai, Varga B., Redzic.
Kazahsztán: Anarbekov – Mrinszkij, Malij, Alip, Vorogovszkij – Karaman, Kuat, Orazov – Szamorodov, Szatpajev, Kenzsebek