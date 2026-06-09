Szoboszlai Dominik nem kapott pihenőt. A szövetségi kapitány a finnek elleni győzelem után, Kazahsztán ellen is a kezdőben számított a magyar válogatott csapatkapitányára, ugyanakkor Marco Rossi újoncot avatott Debrecenben. A Puskás Akadémia védője, Markgráf Ákos kezdett Willi Orbán mellett. Sallai Roland sérülés, Kerkez Milos pedig magánéleti okok miatt hagyta el a válogatott edzőtáborát, így ők ketten nem léptek pályára a Nagyerdei Stadionban.

Nem volt könnyű dolga a magyar válogatottnak

Fotó: Mirkó István / Mirkó István

A nemzeti csapat egyébként szinte napra pontosan két év elteltével játszott újra Debrecenben: 2024. június 8-án, Európa-bajnoki felkészülési mérkőzésen győztük le Izraelt 3—0-ra. Ezt megelőzően viszont közel egy évtizedet kell visszalapoznunk a naptárban, hogy megtaláljuk, mikor játszott a cívisvárosban a magyar válogatott. Akkor, 2015 júniusában Litvánia ellen 4—0-ra győzött Magyarország.

Sokkoló kezdés, kemény párharcok - nem volt könnyű dolga a magyar válogatottnak

A negyedik percig kellett várni, hogy Schäfer András kiharcolja az első szögletet. Callum Styles ugratta ki a középpályást, a centerezést azonban szögletre mentette a kazah csapat. Az első percekben a magyar válogatott abszolút mezőnyfölényben játszott, ha labdát is veszített másodpercek alatt visszaszerezte azt.

A maroknyi kazah szurkoló már a 9. percben örülhetett: Malij fejelt gólt szöglet után (0-1).

A középkezdés után Varga Barnabás egyből kapura tört, és helyzetbe is került, azonban lövés helyett a passzt választotta, így elhalt az ígéretes akció. A bekapott korai gól után is Magyarország birtokolta a labdát és igyekezett megadni a meccs ritmusát. A 13. percben Szoboszlai játszotta meg Tóth Alexet a tizenhatoson belül, Anarbekov kapus azonban könnyedén hárította a Bournemouth játékosának próbálkozását.

A kazahok hatalmas lelkesedéssel törtek a magyarok kapuja felé, Tóth helyzetét követően az oldalhálót találták el. Az első negyedóra után kirajzolódott, egy-egy labdavesztés nagyon gyorsan megbosszulhatja magát. Az első sárga lapot Kenzsebek kapta a 17. percben.

Redzic elemében volt, üresre cselezte magát a 19. percben, majd lövésre vállalkozott, amelyet blokkolni tudtak a kazah védők, így jöhetett a meccs hatodik szöglete - ekkor már 3-3-nál jártak a csapatok, ami jól mutatja, nagy iram volt a felkészülési meccsen.