Múlt pénteken a magyar válogatott 2-1-re legyőzte a finn csapatot a Puskás Arénában rendezett felkészülési mérkőzésen. A találkozó egyik hőse a duplázó Varga Barnabás volt, a másik pedig a 20 éves Yaakobishvili Áron, aki szenzációs védésekkel mutatkozott be a nemzeti csapatban.

Szappanos Péter először kezdett a magyar válogatottban

Fotó: Ladóczki Balázs

Yaakobishvili Áron azt a Szappanos Pétert váltotta a második félidőben, aki nagy valószínűséggel utoljára kapott meghívót a nemzeti csapatba. Szappanos az elmúlt öt évben 41-szer ült a nemzeti csapat kispadján, de csak kétszer kapott lehetőséget. Ennek ellenére a 35 éves kapus a magyar válogatott egyik legfontosabb tagja volt, akinek rendkívül komoly szerepe volt az öltözőben.

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A Szpíker Korner legújabb adásában P. Fülöp Gábor műsorvezető arról beszélgetett Csábi József korábbi válogatott labdarúgóval, hogy mi szükség volt Szappanos búcsúztatására, mellette pedig terítékre került a finnek elleni mérkőzés és Szoboszlai Dominik leterhelése is.

A magyar válogatott mellett szóba került az NB I is, ugyanis az elmúlt hetekben hét csapatnál is edzőváltás történt, ezek közül is a legkirívóbb, hogy a Budapest Honvéd elküldte azt a Feczkó Tamást, aki ismét élvonalbeli csapatot csinált a kispesti alakulatból.

Végezetül pedig a közelgő világbajnoksággal kapcsolatban merült fel a kérdés, hogy szüksége van-e 48 csapatos mezőnyre, és hogy a létszámemelés milyen hatással lehet a mérkőzések színvonalára.

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