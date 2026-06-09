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A magyar labdarúgó-válogatott péntek este 2-1-re legyőzte a finn csapatot felkészülési mérkőzésen a Puskás Arénában. A találkozó főhőse a csereként beállt Yaakobishvili Áron volt, aki a magyar válogatottól elbúcsúztatott Szappanos Pétert váltotta. De miért kell egyáltalán elbúcsúztatni a nemzeti csapat harmadszámú kapusát? És ha már a búcsúról van szó, akkor a Szpíker Korner legújabb adásában érintettük az NB I-es edzőkeringőt, valamit P. Fülöp Gábor beszélgetett a csütörtökön rajtoló világbajnokságról Csábi Józseffel, korábbi válogatott labdarúgóval és Göbölyös Andrással, az Origo sportújságírójával.

Múlt pénteken a magyar válogatott 2-1-re legyőzte a finn csapatot a Puskás Arénában rendezett felkészülési mérkőzésen. A találkozó egyik hőse a duplázó Varga Barnabás volt, a másik pedig a 20 éves Yaakobishvili Áron, aki szenzációs védésekkel mutatkozott be a nemzeti csapatban. 

Magyarország – Finnország, barátságos válogatott-labdarúgó mérkőzés, foci, futball, Magyar-Finn, Magyarország-Finnország, Puskás Ferenc Stadion, 2026.06.05., magyar válogatott
Szappanos Péter először kezdett a magyar válogatottban
Fotó: Ladóczki Balázs

Yaakobishvili Áron azt a Szappanos Pétert váltotta a második félidőben, aki nagy valószínűséggel utoljára kapott meghívót a nemzeti csapatba. Szappanos az elmúlt öt évben 41-szer ült a nemzeti csapat kispadján, de csak kétszer kapott lehetőséget. Ennek ellenére a 35 éves kapus a magyar válogatott egyik legfontosabb tagja volt, akinek rendkívül komoly szerepe volt az öltözőben. 

Miért búcsúztatta el Marco Rossi a magyar válogatott harmadik számú kapusát?

A Szpíker Korner legújabb adásában P. Fülöp Gábor műsorvezető arról beszélgetett Csábi József korábbi válogatott labdarúgóval, hogy mi szükség volt Szappanos búcsúztatására, mellette pedig terítékre került a finnek elleni mérkőzés és Szoboszlai Dominik leterhelése is. 

A magyar válogatott mellett szóba került az NB I is, ugyanis az elmúlt hetekben hét csapatnál is edzőváltás történt, ezek közül is a legkirívóbb, hogy a Budapest Honvéd elküldte azt a Feczkó Tamást, aki ismét élvonalbeli csapatot csinált a kispesti alakulatból. 

Végezetül pedig a közelgő világbajnoksággal kapcsolatban merült fel a kérdés, hogy szüksége van-e 48 csapatos mezőnyre, és hogy a létszámemelés milyen hatással lehet a mérkőzések színvonalára. 

A Szpíker Korner korábbi adásait a linkre kattintva nézheti meg

 

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