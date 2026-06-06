Mint ismert, Marco Rossi magyar válogatottja, amely sajnos nem jutott ki a 2026-os foci-vb-re, péntek este 2-1-es győzelmet aratott Finnország ellen a két csapat felkészülési mérkőzésén. A hazaiak két találatát a görög bajnok Varga Barnabás szerezte, majd a debütáló kapus Yaakobishvili Áron bekapott ugyan egy gólt, de volt két elképesztű bravúrja is.

A magyar válogatott győzelmet aratott a Puskás Arénában

Fotó: Ladóczki Balázs

Nem érdemelt győzelmet a magyar válogatott?

Az iltalehti.fi című lapnál úgy látták, hogy a második félidőben kifejezetten jót tettek Finnországnak a cserék, ugyanakkor elismerték Szoboszlai Dominik szögletét, amit éppen Varga Barnabás fejelt Lukas Hrádeczki kapujába. Tony Miettinen játékát kiemelték, ami nem is lehet véletlen, hiszen ő szerezte a finnek egyetlen találatát, majd a bravúrokat bemutató Yaakobishvili Áront dicsérték.

Nem lett volna igazságtalan a döntetlen”

− kezdődik az Ilta Sanomat cikke, amely kiemelte, hogy a finnek Budapesten is egyértelmű vereségre számítottak. Mint írják, Varga volt a magyar csapat legkiemelkedőbb játékosa, aki az első félidő végén azt is megmutatta, hogy nemcsak fejjel, hanem lábbal is kiváló.

Varga Barnabás nagyszerű gólt szerzett

Fotó: Ladóczki Balázs

A sportti.com felületein a finn válogatott újabb vereségéről írtak, amely két mérkőzésen mindössze egyetlen gólt tudott szerezni.

„Magyarország túl erős volt a finnek számára. A mérkőzés már gyakorlatilag az első félidőben eldőlt, amikor Varga Barnabás a második gólját is megszerezte” − teszik hozzá.

Marco Rossi együttese kedden játssza le második felkészülési mérkőzését, Kazahsztán ellen a debreceni Nagyerdei Stadionban.