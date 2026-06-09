Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Valami történik Oroszországban – teljesen megváltozott Putyin viselkedése

Sport

Szoboszlai ezzel a szuperautóval érkezhetett Debrecenbe, egyből kitört a kommentháború – videó

Ilyen nincs! Vezetnek a kazahok
2026.06.09. 19:10
Kazah lehetőség
2026.06.09. 19:08
Szép támadás
2026.06.09. 19:04
Az első lehetőség
2026.06.09. 19:03
Elkezdődött a mérkőzés
2026.06.09. 19:00
Hamarosan kezdődik a mérkőzés
2026.06.09. 18:54
A kezdőcsapatok:
2026.06.09. 18:40
Rossi újoncot avat a válogatottban
2026.06.09. 18:20
Szoboszlaiékat megrohamozták a szurkolók
2026.06.09. 18:17
Élő közvetítés
Cikkünk folyamatosan frissül
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Kedden este hét órától a magyar labdarúgó-válogatott barátságos mérkőzésen fogadja a kazah csapatot a debreceni Nagyerdei Stadionban. Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya ezúttal is kezdőként számít Szoboszlai Dominikra, azonban a Liverpool szupersztárja mellett feltörekvő fiatalok is lehetőséget kaphatnak a nemzeti csapatban. Percről percre közvetítésünkben kövessék velünk élőben a mérkőzés legfontosabb eseményeit!

Percről percre közvetítésünk folyamatosan frissül!

 

19:10
2026. június 09.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Ilyen nincs! Vezetnek a kazahok

A blokkolás után szögletet rúghattak a kazahok. A jobbról betekert labdára Malij érkezett, és Markgráf mellől, hat méterről védehetetlen gólt fejelt a léc alá. 

19:08
2026. június 09.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Kazah lehetőség

A nyolcadik percben Szatpajev kapott egy labdát a tizenhatoson belül, éles szögből lőtt, de az újonc Markgráf blokkolni tudta a próbálkozást. 

19:04
2026. június 09.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Szép támadás

Styles indította a mélységbe befutó Schäfert, aki betört a tizenhatoson belülre, de a középre tett labdáját ki tudták vágni. 

19:03
2026. június 09.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Az első lehetőség

A második perc végen Tóth Alex egy bal oldali beadással kereste Varga Barnabás fejét, de a labdája sajnos túl magas lett. 

19:00
2026. június 09.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Elkezdődött a mérkőzés

A kazah csapat kezdte a találkozót. 

18:54
2026. június 09.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Hamarosan kezdődik a mérkőzés

Az imént csendült fel a Nagyerdei stadionban a Nélküled című klasszikus. A játékosok már a kijáróban, hamarosan kezdődik az összecsapás. 

18:40
2026. június 09.
Link másolása
Vágólapra másolva!

A kezdőcsapatok:

Magyarország: Tóth B. - Osváth, Orbán, Markgráf, Styles - Vitális, Schäfer, Tóth A. - Szoboszlai, Varga B., Redzic. 

Kazahsztán: Anarbekov – Mrinszkij, Malij, Alip, Vorogovszkij – Karaman, Kuat, Orazov – Szamorodov, Szatpajev, Kenzsebek

18:20
2026. június 09.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Rossi újoncot avat a válogatottban

Az olasz-magyar szakember hangsúlyozta, nagyon fontos a magyar futballnak, hogy legyenek tehetséges fiatalok, akikből lehet meríteni a válogatottnak is. Rossi kiemelte, hogy jelenleg is keresik és be is hívják a legtehetségesebbeket, közülük néhányan kedden is fognak játszani Kazahsztán ellen. A kapitány a kazahok elleni mérkőzésen a kezdőbe jelölte Markgráf Ákost, a Puskás Akadémia védőjét. 

18:17
2026. június 09.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Szoboszlaiékat megrohamozták a szurkolók

A magyarok hétfőn nyilvános edzést is tartottak a hajdúsági vármegyeszékhely arénájában, a tréningre a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) fennállásáénak 125. évfordulójával összefüggésben 125 forintért lehetett jegyet venni. A magyar futballisták mintegy ötezer néző előtt készültek a keddi megméretésre.

Magyarország – Finnország, barátságos válogatott-labdarúgó mérkőzés, foci, futball, Magyar-Finn, Magyarország-Finnország, Puskás Ferenc Stadion, 2026.06.05.
Szoboszlai Dominikot megrohanták a szurkolók Debrecenben is
Fotó: Ladóczki Balázs

Ezzel kapcsolatban Marco Rossi, a válogatott szövetségi kapitánya elmondta, megérdemlik a szurkolók, hogy lássák a játékosokat, találkozzanak velük, közös fotót készítsenek vagy autogramot kérjenek, ugyanis a drukkerek a válogatott "üzemanyaga" minden mérkőzésen.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!