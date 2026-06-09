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Ilyen nincs! Vezetnek a kazahok
A blokkolás után szögletet rúghattak a kazahok. A jobbról betekert labdára Malij érkezett, és Markgráf mellől, hat méterről védehetetlen gólt fejelt a léc alá.
Kazah lehetőség
A nyolcadik percben Szatpajev kapott egy labdát a tizenhatoson belül, éles szögből lőtt, de az újonc Markgráf blokkolni tudta a próbálkozást.
Szép támadás
Styles indította a mélységbe befutó Schäfert, aki betört a tizenhatoson belülre, de a középre tett labdáját ki tudták vágni.
Az első lehetőség
A második perc végen Tóth Alex egy bal oldali beadással kereste Varga Barnabás fejét, de a labdája sajnos túl magas lett.
Elkezdődött a mérkőzés
A kazah csapat kezdte a találkozót.
Hamarosan kezdődik a mérkőzés
Az imént csendült fel a Nagyerdei stadionban a Nélküled című klasszikus. A játékosok már a kijáróban, hamarosan kezdődik az összecsapás.
A kezdőcsapatok:
Magyarország: Tóth B. - Osváth, Orbán, Markgráf, Styles - Vitális, Schäfer, Tóth A. - Szoboszlai, Varga B., Redzic.
Kazahsztán: Anarbekov – Mrinszkij, Malij, Alip, Vorogovszkij – Karaman, Kuat, Orazov – Szamorodov, Szatpajev, Kenzsebek
Rossi újoncot avat a válogatottban
Az olasz-magyar szakember hangsúlyozta, nagyon fontos a magyar futballnak, hogy legyenek tehetséges fiatalok, akikből lehet meríteni a válogatottnak is. Rossi kiemelte, hogy jelenleg is keresik és be is hívják a legtehetségesebbeket, közülük néhányan kedden is fognak játszani Kazahsztán ellen. A kapitány a kazahok elleni mérkőzésen a kezdőbe jelölte Markgráf Ákost, a Puskás Akadémia védőjét.
Szoboszlaiékat megrohamozták a szurkolók
A magyarok hétfőn nyilvános edzést is tartottak a hajdúsági vármegyeszékhely arénájában, a tréningre a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) fennállásáénak 125. évfordulójával összefüggésben 125 forintért lehetett jegyet venni. A magyar futballisták mintegy ötezer néző előtt készültek a keddi megméretésre.
Ezzel kapcsolatban Marco Rossi, a válogatott szövetségi kapitánya elmondta, megérdemlik a szurkolók, hogy lássák a játékosokat, találkozzanak velük, közös fotót készítsenek vagy autogramot kérjenek, ugyanis a drukkerek a válogatott "üzemanyaga" minden mérkőzésen.