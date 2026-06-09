Az olasz-magyar szakember hangsúlyozta, nagyon fontos a magyar futballnak, hogy legyenek tehetséges fiatalok, akikből lehet meríteni a válogatottnak is. Rossi kiemelte, hogy jelenleg is keresik és be is hívják a legtehetségesebbeket, közülük néhányan kedden is fognak játszani Kazahsztán ellen. A kapitány a kazahok elleni mérkőzésen a kezdőbe jelölte Markgráf Ákost, a Puskás Akadémia védőjét.