Az eset akkor történt, amikor a kolumbiaiak sztárja, Luis Díaz megpróbált elhúzni a bal oldalon: a Manchester City sztárja, Abdukodir Husanov elkésett szereléssel próbálta megállítani ellenfelét, majd a lendülettől kicsúszva teljes erővel nekicsapódott egy kamerásnak, aki nem számított az érkező játékosra.
Mit akart a Manchester City üzbég sztárja?
A 22 éves hátvéd sértetlenül megúszta az ütközést,
a játékvezető pedig sárga lappal büntette a szabálytalanságért. Az operatőr azonban láthatóan megsérült, ezért az egészségügyi stáb tagjai azonnal a helyszínre siettek, hogy ellássák. Egyelőre nem ismert, hogy a sérülése mennyire súlyos.
A jelenet gyorsan bejárta a közösségi médiát, ahol sok szurkoló bírálta Husanov akcióját.
„Teljesen felesleges belépő volt Huszanovtól” – írta egy drukker.
Remélem, az operatőr jól van, az ilyen ütközések nagyon veszélyesek lehetnek”
– fogalmazott egy másik hozzászóló. Egy harmadik szurkoló pedig egyszerűen annyit üzent: „Remélem, senki sem sérült meg komolyabban.”
A kellemetlen incidens mindössze öt perccel előzte meg Kolumbia vezető gólját. A dél-amerikaiak Daniel Munoz révén szerezték meg a vezetést, aki Luis Díaz beadását látványos mozdulattal juttatta a hálóba. Üzbegisztán a második félidőben visszakapaszkodott a mérkőzésbe. A 60. percben Abbosbek Fajzullajev egyenlített közelről, miután Camilo Vargas még védte Eldor Somurodov lövését, de a kipattanó éppen elé került. A válasz azonban gyorsan megérkezett: Luis Díaz öt perccel később visszavette a vezetést Kolumbiának egy higgadt befejezéssel, miután csapata kihasznált egy üzbég középpályás hibát. A végeredményt a csereként beálló Jaminton Campaz állította be a hosszabbításban, így Kolumbia 3–1-es sikerrel kezdte világbajnoki szereplését.
A mérkőzés után azonban nemcsak a kolumbiai győzelemről, hanem az operatőrt elsodró Husanov ütközéséről is sokat beszéltek a szurkolók.