Az eset akkor történt, amikor a kolumbiaiak sztárja, Luis Díaz megpróbált elhúzni a bal oldalon: a Manchester City sztárja, Abdukodir Husanov elkésett szereléssel próbálta megállítani ellenfelét, majd a lendülettől kicsúszva teljes erővel nekicsapódott egy kamerásnak, aki nem számított az érkező játékosra.

A Manchester City játékosa , Abdukodir Husanov hatalmas elánnal játszott: még az operatőrt is letarolta a foci-vb-n

Fotó: ALFREDO ESTRELLA / AFP

Mit akart a Manchester City üzbég sztárja?

A 22 éves hátvéd sértetlenül megúszta az ütközést,

a játékvezető pedig sárga lappal büntette a szabálytalanságért. Az operatőr azonban láthatóan megsérült, ezért az egészségügyi stáb tagjai azonnal a helyszínre siettek, hogy ellássák. Egyelőre nem ismert, hogy a sérülése mennyire súlyos.

🇺🇿 Khusanov has officially arrived at the World Cup 😂 pic.twitter.com/FIAHs0KFXh — Thomas Bullock (@thomasbullock_) June 18, 2026

A jelenet gyorsan bejárta a közösségi médiát, ahol sok szurkoló bírálta Husanov akcióját.

„Teljesen felesleges belépő volt Huszanovtól” – írta egy drukker.

Remélem, az operatőr jól van, az ilyen ütközések nagyon veszélyesek lehetnek”

– fogalmazott egy másik hozzászóló. Egy harmadik szurkoló pedig egyszerűen annyit üzent: „Remélem, senki sem sérült meg komolyabban.”

A kellemetlen incidens mindössze öt perccel előzte meg Kolumbia vezető gólját. A dél-amerikaiak Daniel Munoz révén szerezték meg a vezetést, aki Luis Díaz beadását látványos mozdulattal juttatta a hálóba. Üzbegisztán a második félidőben visszakapaszkodott a mérkőzésbe. A 60. percben Abbosbek Fajzullajev egyenlített közelről, miután Camilo Vargas még védte Eldor Somurodov lövését, de a kipattanó éppen elé került. A válasz azonban gyorsan megérkezett: Luis Díaz öt perccel később visszavette a vezetést Kolumbiának egy higgadt befejezéssel, miután csapata kihasznált egy üzbég középpályás hibát. A végeredményt a csereként beálló Jaminton Campaz állította be a hosszabbításban, így Kolumbia 3–1-es sikerrel kezdte világbajnoki szereplését.

A mérkőzés után azonban nemcsak a kolumbiai győzelemről, hanem az operatőrt elsodró Husanov ütközéséről is sokat beszéltek a szurkolók.