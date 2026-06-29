Mint ismert, Pep Guardiola már döntött: az idei idény után – bár szerződése még egy évig érvényes – elhagyta a Manchester Cityt. A bejelentés nemcsak a City-érát zárta le, hanem az elmúlt évtized egyik legsikeresebb klubmenedzseri időszakát is a Premier League-ben. Pep Guardiola 2016 óta irányította a Manchester Cityt, és ezalatt hat Premier League-címet, Bajnokok Ligáját, több FA-kupát és Ligakupát nyert.

Enzo Maresca, a Manchester City új vezetőedzője

Fotó: GLYN KIRK / AFP

A Manchester City kispadján egy ismerős arc ülhet

A 46 éves olasz szakember korábban Guardiola segédedzőjeként dolgozott, később pedig a klub U21-es csapatát is irányította, amellyel PL2-bajnoki címet nyert. Maresca 2021-ben rövid időre a Parma edzője volt, majd visszatért Manchesterbe, ahol ismét Guardiola stábjának kulcsfigurája lett. Később Leicester Cityhez igazolt, ahol feljutást ünnepelhetett, majd 2024-ben a Chelsea vezetőedzője lett.

"A Manchester City olyan klub, amelyet nagyon jól ismerek, nagyszerű lehetőség számomra, hogy ezt a csapatot irányíthatom" – nyilatkozta az olasz tréner, majd még azt is hozzátette: miután a harmadik időszakát kezdi meg a klubnál, tisztában van a Citynél támasztott követelményekkel és elvárásokkal.