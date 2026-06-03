A Sky Sports News értesülései szerint máris megvan a Manchester United első nyári igazolása. Az Atalanta ugyanis elfogadta a háromszoros brazil válogatott középpályásért tett 35 millió fontot ajánlatot, amely különböző teljesítményfüggő bónuszokkal 4 millió fonttal emelkedhet.

Brazil válogatott középpályással erősít a Manchester United

Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

Brazil focistát igazol a Manchester United

A 26 éves Európa-liga-győztes játékos várhatóan 2030-ig szóló szerződést ír alá a Vörös Ördögökkel, amely egy további évvel meghosszabbítható. Éderson lesz a Manchester United első nyári igazolása, egyben az első érkező Michael Carrick végleges kinevezése óta.

Az Atlético Madrid által is csábított Éderson 2022-ben igazolt a bergamói alakulathoz a szintén olasz Salernitanától. Az elmúlt négy évben 180 mérkőzésen lépett pályára és a csapat kulcsemberévé nőtte ki magát. Az idei szezonban 41 tétmérkőzésen 3 gólt és gólpasszt jegyzett. Az üzlet véglegesítésére az orvosi vizsgálatok után kerülhet sor.

🚨 Éderson will only be the first midfield signing at Man United, at least another one has been planned.



Casemiro and Ugarte to leave so #MUFC will add one more, could be two under certain conditions.



🎥 https://t.co/2Znubkw6dt pic.twitter.com/N4z3EecxuQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2026

A nyári átigazolási időszak során várhatóan érkezni fog még újabb középpályás, miután Casemiro szerződése lejártával már biztosan távozik és Manuel Ugarte helyzete is egyelőre bizonytalan. A Premier League idei szezonjában bronzérmes United állítólag az élvonalból kiesett West Ham United 21 éves játékosát, Mateus Fernandest is szeretné megszerezni. A hírek szerint a manchesteriek már fel is vették a kapcsolatot a londoni klubbal.

A United emellett egy új balhátvédet is szeretne szerződtetni, miközben André Onana – aki az előző idényt kölcsönben a Trabzonspornál töltötte – a nyáron visszatér Manchesterbe, és ott kezdi meg a felkészülést, amennyiben nem talál addig magának új klubot. A 30 éves kameruni kapust már tájékoztatták arról, hogy nem szerepel a klub jövőbeli tervei között.

A United emellett bejelentette, hogy Rasmus Hojlund végleg a Napoli csapatához igazol, amely aktiválta a dán csatár szerződésébe foglalt kivásárlási záradékot. Az olaszok 44 millió eurót fizetnek a 23 éves támadóért.