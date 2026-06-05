Az 54 éves egykori ausztrál válogatott kapus, Mark Bosnich, aki pályafutása során a Manchester United, az Aston Villa és a Chelsea színeiben is szerepelt, egy hírességeket felvonultató büntető során állt a kapuba.

Mark Bosnich már nincs olyan formában, mint anno a Manchester United játékosaként

Fotó: GABRIEL BOUYS / AFP

Mi történt a Manchester United korábbi kapusával?

Bosnich remek mozdulattal hárította az egykori AFL-főnök,

Gillon McLachlan büntetőjét, ám a védés közben elszakadt a combfeszítő izma.

A korábbi Premier League-bajnok azonnal fájdalmas kiáltással, sírva jelezte, hogy nagy a baj. Bár kezdetben még bicegve el tudott jutni egy székig, és a sérülést jegeléssel próbálták kezelni, végül kórházi ellátásra volt szüksége.

Bosnich később az ausztrál Nine csatornának megerősítette, hogy a combizomszakadás miatt műtét vár rá.

Ennek ellenére nem tűnt különösebben aggódónak. A Code Sportsnak mindössze annyit mondott: „I’ll be right”, vagyis magyarul nagyjából azt, hogy „Rendbe jövök.”

A Sydneyben rendezett esemény több résztvevője eleinte azt hitte, hogy a korábbi kapus csak tréfálkozik a sérülés súlyosságával kapcsolatban. A büntetőt lövő McLachlan viccesen így kommentálta a történteket: „Telibe találtam a labdát. Kicsit túlreagálta."

A volt ausztrál válogatott csatár, Archie Thompson szintén nehezen hitte el, hogy valódi a sérülés.

Folyamatosan arra vártam, hogy felkeljen. Remélem, csak átverés az egész. Ha igen, akkor elképesztően jól színészkedik"

– fogalmazott.

Bosnich 1990 és 2003 között több mint 200 mérkőzésen lépett pályára a Premier League-ben. Legnagyobb sikerei közé tartozik, hogy a Manchester United kapusaként részese volt a 1999–2000-es bajnoki címnek. A korábbi kapusra most egy hosszabb rehabilitáció vár, miközben a nyáron szakértőként dolgozik majd az ausztrál világbajnoki közvetítések során.