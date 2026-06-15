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Küszöbön a nagy visszatérés. Sajtóhírek szerint a Manchester United korábbi edzője, Rúben Amorim hamarosan újra munkába áll ugyanis ő lesz az AC Milan új vezetőedzője.

A Manchester United még januárban menesztette a portugál Rúben Amorimot, aki azóta csapat nélkül van. A portugál trénert néhány hónapja még a Sporting Lisszabonnal és a Benficával is összeboronálták, de úgy tűnik, hogy ismét egy európai topligában szereplő csapatnál fog munkát vállalni.

A Manchester Unitednél megbukott Rúben Amorim hamarosan visszatérhet a kispadra
A Manchester Unitednél megbukott Rúben Amorim hamarosan visszatérhet a kispadra
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

A BBC információi szerint a portugál szakember elfogadta az olasz AC Milan ajánlatát, és várhatón még ezen a héten aláírja a két évre szóló szerződését. A milánói együttesnél a szezon végén menesztették Massimiliano Allegrit, miután a nagy múltú olasz csapat csak ötödik lett a Serie A-ban, így lemaradt a Bajnokok Ligája-indulásról.

A Manchester United korábbi edzője óriási pénzről mond le

Rúben Amorim menesztése 15,9 millió fontjába (nagyjából 6,45 milliárd forint) került a Manchester Unitednek, ám a portugál edző ezt még nem kapta meg azóta, hogy januárban elhagyta az Old Traffordot, sőt állítólag most úgy döntött, hogy lemond erről az összegről, hogy a következő idénytől újra munkába állhasson.

Amorim 2024 novemberében vette át a Manchester United irányítását Erik ten Hag utódjaként, de mindössze 14 hónap után távozott, mivel nem tudta beváltani a hozzá fűzött reményeket. A Vörös Ördögök előtt ugyanakkor remek munkát végzett a Sportingnál, amelyet 19 év után bajnoki címre vezetett a 2020/21-es idényben, majd 2024-ben ismét aranyérmet ünnepelhetett a csapattal.

Amennyiben a szerződés aláírása a tervek szerint alakul, úgy Amorim július 25-én, a Celtic elleni felkészülési mérkőzésen mutatkozhat be a Milan kispadján. Érdekesség, hogy a hétszeres BEK/BL-győztes olasz csapat nyári turnéját éppen a Manchester United ellen zárja majd augusztus 15-én, a lengyelországi Wroclawban.

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