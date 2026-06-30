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Bankot robbantottak Észak-Londonban. A Premier League-ben szereplő Tottenham Hotspur nyerte a versenyfutást a West Ham United portugál válogatott középpályásáért, Mateus Fernandesért. Egybehangzó angol sajtóértesülések szerint a Spurs 85 millió fontos ajánlatot tett, amelyet a West Ham United elfogadott, a 21 éves játékos pedig a klubváltás mellett döntött.

A 21 éves Mateus Fernandes iránt a Manchester United is komoly érdeklődést mutatott, ám végül kiszállt a versenyből, mivel sem az átigazolási díjat, sem a játékos fizetési igényét nem tartotta vállalhatónak. 

ATLANTA, GEORGIA - MARCH 31: Mateus Fernandes #11 of Portugal strikes the ball during the second half against the United States during an International Friendly at Mercedes-Benz Stadium on March 31, 2026 in Atlanta, Georgia. (Photo by Andrew J. Clark/ISI Photos/USSF/Getty Images)
Mateus Fernandes a Tottenham Hotspur játékosa lesz
Fotó: Andrew J. Clark/ISI Photos/USSF

A portugál középpályás a Premier League-ből kiesett West Ham United egyik legjobbja volt a 2025/26-os idényben: 36 bajnokin három gólt szerzett és négy gólpasszt adott. A klub mindössze egy évvel ezelőtt szerződtette az akkor szintén kiesett Southamptontól mintegy 38 millió fontért, így jelentős nyereséggel válhat meg tőle.

Mateus Fernandesért bankot robbantottak Észak-Londonban

Amennyiben az átigazolás hivatalossá válik, Fernandes lesz a Tottenham negyedik nyári érkezője Andy Robertson, Marco Senesi és Jan Paul van Hecke után – utóbbiért 52 millió fontot fizetett az észak-londoni klub. 

Fernandes számára ez már a harmadik angol klub lesz két éven belül. A Sporting CP-től 2024-ben igazolt a Southamptonhoz, majd egy évvel később a West Hamhez szerződött. Érdekesség, hogy mindkét korábbi csapata kiesett a Premier League-ből a távozását megelőző idény végén.

 

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