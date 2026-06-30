A 21 éves Mateus Fernandes iránt a Manchester United is komoly érdeklődést mutatott, ám végül kiszállt a versenyből, mivel sem az átigazolási díjat, sem a játékos fizetési igényét nem tartotta vállalhatónak.

Mateus Fernandes a Tottenham Hotspur játékosa lesz

Fotó: Andrew J. Clark/ISI Photos/USSF

A portugál középpályás a Premier League-ből kiesett West Ham United egyik legjobbja volt a 2025/26-os idényben: 36 bajnokin három gólt szerzett és négy gólpasszt adott. A klub mindössze egy évvel ezelőtt szerződtette az akkor szintén kiesett Southamptontól mintegy 38 millió fontért, így jelentős nyereséggel válhat meg tőle.

Mateus Fernandesért bankot robbantottak Észak-Londonban

Amennyiben az átigazolás hivatalossá válik, Fernandes lesz a Tottenham negyedik nyári érkezője Andy Robertson, Marco Senesi és Jan Paul van Hecke után – utóbbiért 52 millió fontot fizetett az észak-londoni klub.

Fernandes számára ez már a harmadik angol klub lesz két éven belül. A Sporting CP-től 2024-ben igazolt a Southamptonhoz, majd egy évvel később a West Hamhez szerződött. Érdekesség, hogy mindkét korábbi csapata kiesett a Premier League-ből a távozását megelőző idény végén.