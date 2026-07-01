A 2026-os világbajnokságon eddig a címvédő argentin, a társházigazda mexikói és az előző vb-n döntős francia válogatott volt nyújtott eddig százszázalékos teljesítményt. Didier Deschamps együttese három meccsen tíz gólt lőtt, és a vb eddigi legszórakoztatóbb játékát mutatta be. A francia támadók elképesztő formában várták a svédek elleni mérkőzését. Kylian Mbappé négy gólnál jár a tornán, az aranylabdás Ousmane Dembélé a norvégoknak lőtt mesterhármasával szintén négyszer volt eredményes, míg a Michael Olise a négy kiosztott gólpasszával az élen jár a világbajnokság legkreatívabb játékosai között.
A fogadóirodáknál a franciák a legesélyesebbek a vb-győzelemre, így a svédeknek csodára lett volna szükségük a továbbjutáshoz. Graham Potter együttese a nyitókörben ötöt rúgott Tunézia ellen, utána viszont ötöt kapott a holland válogatottól. A továbbjutását végül egy Japán elleni szalonremivel biztosította be a svéd csapat, amely a lehető legnehezebb sorsolást kapta.
Mbappé és a franciák már az első félidőben kivégezhették volna a svédeket
A labdarúgó-világbajnokság egyenes kieséses szakaszában először találkozott két európai csapat. A mérkőzés elején többet birtokolták a labdát a franciák, a svédek viszont sokkal szervezettebben védekeztek, mint a hollandok elleni csoportmeccsen, így Mbappéék előtt nem nyíltak nagy területek.
A találkozó első nagy helyzetére egészen a 19. percig kellett várni.
Ekkor a francia kezdőbe bekerülő Bradley Barcola indult meg a félpályáról, egy elképesztő szólóval betört a tizenhatoson belülre, de a 12 méteres lövése elzúgott a kapu fölött. Fél perccel később Mbappé kapott egy kiugratást, a ziccerét magabiztosan értékesítette, de 13 centis lesről indult, így a holland Danny Makkelie játékvezető azonnal érvénytelenítette a gólt.
A hidratációs szünet után megélénkültek a franciák, és a 30. percben újabb nagy helyzetet hagytak ki. Ezúttal egy szép összjáték után Adrien Rabiot került helyzetbe, de a kilencméteres lövését Jacob Widell Zetterström spárgázva védeni tudta.
Egy perccel később már a svéd kapus is tehetetlen volt.
Ezúttal Jules Koundé jobbról belőtt labdájára Mbappé érkezett a hosszú oldalon, hat méterről az üres kapuba kellett volna lőnie, de pechére a jobb kapufát találta el.
A 36. perc elején megszülethetett volna a világbajnokság legnagyobb gólja.
Rabiot kapu elé bejátszott labdája felpattant egy svéd lábon, a magasan szálló labdát Michael Olise egy káprázatos mozdulattal, 15 méterről kapura ollózta, de az akrobatikus kísérlete után a labda bal kapufán csattant.
A franciák elképesztő tempót diktáltak az első félidő végén, és a lefújás előtt meg is szerezték a vezetést. Előbb Olise 18 méteres lövését Zetterström óriási bravúrral kiszedte a jobb alsóból. Azonban a szöglet-variáció végén Mbappé kapta meg a labdát, aki becselezte magát egészen az ötösig, majd védhetetlen gólt tekert a kapu bal oldalába (1-0).
Mbappé vb-történelmet írt a svédek elleni meccsen
A második félidőt remekül kezdték a franciák, és az első helyzetükből lezárták a mérkőzést. Egy gyors átmenet végén Olise kiosztott egy kötényt egy svéd védőnek, a káprázatos átadással Barcola léphetett ki ziccerben, és 12 méterről nagy erővel a kapu jobb oldalába bombázott (2-0).
A folytatásban a franciák nem álltak meg, folyamatosan alakították ki a helyzeteket, különösen Olise volt elemében, aki nagyon hajtotta a gólt, de előbb Zetterström tornázta ki a jobb alsóból egy távoli lövését, majd nem sokkal később egy svéd védő becsúszva blokkolta a Bayern München támadójának ziccerét.
A hidratációs szünet után ismét Olise lőhetett volna gólt.
A 71. percben egy labdaszerzés után Mbappé tálalt remek labdát a francia válogatott karmestere elé, aki ziccerbe került, de Zetterström spárgázva védeni tudta a közeli lövést.
A 74. percben Olise megunta a próbálkozást, és inkább kiosztott egy újabb gólpasszt Mbappénak.
A Real Madrid sztárja beindult az üres területbe, az Olisétől kapott labdával ziccerbe került, és az ötösről magabiztosan a hosszúba tekert (3-0).
- A harmadik vb-jén szereplő Mbappé a duplájával már tíz gólnál jár a világbajnokságok egyenes kieséses szakaszaiban, ezzel a brazil Ronaldót (8) és a szintén brazil Leonidast (8) megelőzve a legeredményesebb játékos lett a tornák történetének ezen szakaszában.
A harmadik gól után már a franciák is visszavettek, Didier Deschamps a hajrában pihenőt adott Mbappénak, Olisének és Dembélének is, így az utolsó percek már eseménytelenül csordogáltak. A 89. percben a svédek még lőhettek volna egy becsületgólt, de Viktor Gyökeres jobb alsóba tartó lövését a mérkőzés nagy részében munkanélküli Mike Maignan bravúrral védeni tudta.
A francia válogatott rendkívül sima győzelmet aratott és bejutott a legjobb 16 közé, ahol a német csapatot búcsúztató paraguayi együttes lesz majd az ellenfele.
Világbajnokság, a legjobb 16 közé jutásért:
Franciaország-Svédország 3-0 (1-0)
gólszerzők: Mbappé (45., 74.), Barcola (53.)
- kapcsolódó cikkek: