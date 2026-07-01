A 2026-os világbajnokságon eddig a címvédő argentin, a társházigazda mexikói és az előző vb-n döntős francia válogatott volt nyújtott eddig százszázalékos teljesítményt. Didier Deschamps együttese három meccsen tíz gólt lőtt, és a vb eddigi legszórakoztatóbb játékát mutatta be. A francia támadók elképesztő formában várták a svédek elleni mérkőzését. Kylian Mbappé négy gólnál jár a tornán, az aranylabdás Ousmane Dembélé a norvégoknak lőtt mesterhármasával szintén négyszer volt eredményes, míg a Michael Olise a négy kiosztott gólpasszával az élen jár a világbajnokság legkreatívabb játékosai között.

Dembélé és Mbappé bármikor képesek veszélyt teremteni

Fotó: Franck Fife/AFP

A fogadóirodáknál a franciák a legesélyesebbek a vb-győzelemre, így a svédeknek csodára lett volna szükségük a továbbjutáshoz. Graham Potter együttese a nyitókörben ötöt rúgott Tunézia ellen, utána viszont ötöt kapott a holland válogatottól. A továbbjutását végül egy Japán elleni szalonremivel biztosította be a svéd csapat, amely a lehető legnehezebb sorsolást kapta.

Mbappé és a franciák már az első félidőben kivégezhették volna a svédeket

A labdarúgó-világbajnokság egyenes kieséses szakaszában először találkozott két európai csapat. A mérkőzés elején többet birtokolták a labdát a franciák, a svédek viszont sokkal szervezettebben védekeztek, mint a hollandok elleni csoportmeccsen, így Mbappéék előtt nem nyíltak nagy területek.

A találkozó első nagy helyzetére egészen a 19. percig kellett várni.

Ekkor a francia kezdőbe bekerülő Bradley Barcola indult meg a félpályáról, egy elképesztő szólóval betört a tizenhatoson belülre, de a 12 méteres lövése elzúgott a kapu fölött. Fél perccel később Mbappé kapott egy kiugratást, a ziccerét magabiztosan értékesítette, de 13 centis lesről indult, így a holland Danny Makkelie játékvezető azonnal érvénytelenítette a gólt.

Kylian Mbappé azonnal a játékvezetőre nézett a gólja után

Fotó: Abdulhamid Hosbas/Anadolu via AFP

A hidratációs szünet után megélénkültek a franciák, és a 30. percben újabb nagy helyzetet hagytak ki. Ezúttal egy szép összjáték után Adrien Rabiot került helyzetbe, de a kilencméteres lövését Jacob Widell Zetterström spárgázva védeni tudta.

Egy perccel később már a svéd kapus is tehetetlen volt.

Ezúttal Jules Koundé jobbról belőtt labdájára Mbappé érkezett a hosszú oldalon, hat méterről az üres kapuba kellett volna lőnie, de pechére a jobb kapufát találta el.

A 36. perc elején megszülethetett volna a világbajnokság legnagyobb gólja.

Rabiot kapu elé bejátszott labdája felpattant egy svéd lábon, a magasan szálló labdát Michael Olise egy káprázatos mozdulattal, 15 méterről kapura ollózta, de az akrobatikus kísérlete után a labda bal kapufán csattant.