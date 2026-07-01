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Foci-vb 2026

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A labdarúgó-világbajnokság egyenes kieséses szakaszában először találkozott két európai csapat. A késő esti keddi mérkőzésen az előző vb-n döntős francia válogatott Kylian Mbappé két góljának és a két gólpasszt kiosztó Michael Olise zseniális játékának köszönhetően 3-0-ra legyőzte a svéd csapatot. A francia válogatott ezzel továbbjutott a nyolcaddöntőbe, ahol a Németországot kiejtő Paraguay-jal találkozik majd.

A 2026-os világbajnokságon eddig a címvédő argentin, a társházigazda mexikói és az előző vb-n döntős francia válogatott volt nyújtott eddig százszázalékos teljesítményt. Didier Deschamps együttese három meccsen tíz gólt lőtt, és a vb eddigi legszórakoztatóbb játékát mutatta be. A francia támadók elképesztő formában várták a svédek elleni mérkőzését. Kylian Mbappé négy gólnál jár a tornán, az aranylabdás Ousmane Dembélé a norvégoknak lőtt mesterhármasával szintén négyszer volt eredményes, míg a Michael Olise a négy kiosztott gólpasszával az élen jár a világbajnokság legkreatívabb játékosai között. 

Dembélé és Mbappé bármikor képesek veszélyt teremteni
Dembélé és Mbappé bármikor képesek veszélyt teremteni
Fotó: Franck Fife/AFP

A fogadóirodáknál a franciák a legesélyesebbek a vb-győzelemre, így a svédeknek csodára lett volna szükségük a továbbjutáshoz. Graham Potter együttese a nyitókörben ötöt rúgott Tunézia ellen, utána viszont ötöt kapott a holland válogatottól. A továbbjutását végül egy Japán elleni szalonremivel biztosította be a svéd csapat, amely a lehető legnehezebb sorsolást kapta.

Mbappé és a franciák már az első félidőben kivégezhették volna a svédeket

A labdarúgó-világbajnokság egyenes kieséses szakaszában először találkozott két európai csapat. A mérkőzés elején többet birtokolták a labdát a franciák, a svédek viszont sokkal szervezettebben védekeztek, mint a hollandok elleni csoportmeccsen, így Mbappéék előtt nem nyíltak nagy területek. 

A találkozó első nagy helyzetére egészen a 19. percig kellett várni. 

Ekkor a francia kezdőbe bekerülő Bradley Barcola indult meg a félpályáról, egy elképesztő szólóval betört a tizenhatoson belülre, de a 12 méteres lövése elzúgott a kapu fölött. Fél perccel később Mbappé kapott egy kiugratást, a ziccerét magabiztosan értékesítette, de 13 centis lesről indult, így a holland Danny Makkelie játékvezető azonnal érvénytelenítette a gólt. 

NEW JERSEY, USA - JUNE 30: Kylian Mbappe of France in action during the 2026 FIFA World Cup Round of 32 match between France and Sweden at New Jersey Stadium (MetLife Stadium) in East Rutherford, New Jersey, USA, on June 30, 2026: Abdulhamid Hosbas / Anadolu (Photo by ABDULHAMID HOSBAS / Anadolu via AFP)
Kylian Mbappé azonnal a játékvezetőre nézett a gólja után
Fotó: Abdulhamid Hosbas/Anadolu via AFP

A hidratációs szünet után megélénkültek a franciák, és a 30. percben újabb nagy helyzetet hagytak ki. Ezúttal egy szép összjáték után Adrien Rabiot került helyzetbe, de a kilencméteres lövését Jacob Widell Zetterström spárgázva védeni tudta. 

Egy perccel később már a svéd kapus is tehetetlen volt. 

Ezúttal Jules Koundé jobbról belőtt labdájára Mbappé érkezett a hosszú oldalon, hat méterről az üres kapuba kellett volna lőnie, de pechére a jobb kapufát találta el

A 36. perc elején megszülethetett volna a világbajnokság legnagyobb gólja. 

Rabiot kapu elé bejátszott labdája felpattant egy svéd lábon, a magasan szálló labdát Michael Olise egy káprázatos mozdulattal, 15 méterről kapura ollózta, de az akrobatikus kísérlete után a labda bal kapufán csattant. 

A franciák elképesztő tempót diktáltak az első félidő végén, és a lefújás előtt meg is szerezték a vezetést. Előbb Olise 18 méteres lövését Zetterström óriási bravúrral kiszedte a jobb alsóból. Azonban a szöglet-variáció végén Mbappé kapta meg a labdát, aki becselezte magát egészen az ötösig, majd védhetetlen gólt tekert a kapu bal oldalába (1-0). 

NEW JERSEY, USA - JUNE 30: Kylian Mbappe of France celebrates after scoring a goal during the 2026 FIFA World Cup Round of 32 match between France and Sweden at New Jersey Stadium (MetLife Stadium) in East Rutherford, New Jersey, USA, on June 30, 2026. Abdulhamid Hosbas / Anadolu (Photo by ABDULHAMID HOSBAS / Anadolu via AFP)
Mbappé az édesanyját gyászló Didier Deschamps szövetségi kapitányhoz szaladt a gólja után
Fotó: Abdulhamid Hosbas/Anadolu via AFP

Mbappé vb-történelmet írt a svédek elleni meccsen

A második félidőt remekül kezdték a franciák, és az első helyzetükből lezárták a mérkőzést. Egy gyors átmenet végén Olise kiosztott egy kötényt egy svéd védőnek, a káprázatos átadással Barcola léphetett ki ziccerben, és 12 méterről nagy erővel a kapu jobb oldalába bombázott (2-0). 

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JUNE 30: Bradley Barcola #12 of France celebrates with teammates after scoring the team's second goal during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between France and Sweden at New York New Jersey Stadium on June 30, 2026 in East Rutherford, New Jersey. Buda Mendes/Getty Images/AFP (Photo by Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Bradley Barcola a második gólját lőtte a világbajnokságon
Fotó: Buda Mendes/Getty Images via AFP

A folytatásban a franciák nem álltak meg, folyamatosan alakították ki a helyzeteket, különösen Olise volt elemében, aki nagyon hajtotta a gólt, de előbb Zetterström tornázta ki a jobb alsóból egy távoli lövését, majd nem sokkal később egy svéd védő becsúszva blokkolta a Bayern München támadójának ziccerét. 

A hidratációs szünet után ismét Olise lőhetett volna gólt. 

A 71. percben egy labdaszerzés után Mbappé tálalt remek labdát a francia válogatott karmestere elé, aki ziccerbe került, de Zetterström spárgázva védeni tudta a közeli lövést. 

A 74. percben Olise megunta a próbálkozást, és inkább kiosztott egy újabb gólpasszt Mbappénak. 

A Real Madrid sztárja beindult az üres területbe, az Olisétől kapott labdával ziccerbe került, és az ötösről magabiztosan a hosszúba tekert (3-0). 

  • A harmadik vb-jén szereplő Mbappé a duplájával már tíz gólnál jár a világbajnokságok egyenes kieséses szakaszaiban, ezzel a brazil Ronaldót (8) és a szintén brazil Leonidast (8) megelőzve a legeredményesebb játékos lett a tornák történetének ezen szakaszában. 
EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JUNE 30: Kylian Mbappe #10 of France celebrates scoring his team's third goal during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between France and Sweden at New York New Jersey Stadium on June 30, 2026 in East Rutherford, New Jersey. Al Bello/Getty Images/AFP (Photo by AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Kylian Mbappé beérte Lionel Messit a góllövőlista élén
Fotó: Al Bello/Getty Images via AFP

A harmadik gól után már a franciák is visszavettek, Didier Deschamps a hajrában pihenőt adott Mbappénak, Olisének és Dembélének is, így az utolsó percek már eseménytelenül csordogáltak. A 89. percben a svédek még lőhettek volna egy becsületgólt, de Viktor Gyökeres jobb alsóba tartó lövését a mérkőzés nagy részében munkanélküli Mike Maignan bravúrral védeni tudta. 

A francia válogatott rendkívül sima győzelmet aratott és bejutott a legjobb 16 közé, ahol a német csapatot búcsúztató paraguayi együttes lesz majd az ellenfele. 

Világbajnokság, a legjobb 16 közé jutásért:
Franciaország-Svédország 3-0 (1-0)
gólszerzők: Mbappé (45., 74.), Barcola (53.)

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