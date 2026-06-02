A mozgalom annyira abszurddá vált, hogy „Wenger Out” táblák jelentek meg politikai tüntetéseken, zenei fesztiválokon, sőt még más sportágak döntőin is Amerikától Ázsiáig. A hatalmas, évekig tartó nyomás hatására, Wenger 22 év után, megtörve és a szurkolói ellenszenv által mélyen megbántva jelentette be távozását 2018-ban. Története intő jel minden edző számára: a múlt dicsősége nem nyújt örök védelmet a jelen elvárásaival szemben.

A „Dollarumma” árulás

A Milan saját nevelésű kapusa, akit a szurkolók a klub jövőbeli kapitányaként és ikonjaként kezeltek, pillanatok alatt vált „persona non grata”-vá Milánóban. Gianluigi Donnarumma esete a hűség és a pénz örök konfliktusának egyik leglátványosabb példája.

Donnarumma nagyon fiatalon, 16 évesen és 8 hónaposan állt először kezdőként a Milan kapujában, 2015. október 25-én a Sassuolo elleni Serie A meccsen. A konfliktus akkor kezdett elmérgesedni, amikor napvilágot látott, hogy a kapus nem akarja meghosszabbítani lejáró szerződését a klubbal, ezzel hatalmas anyagi veszteséget okozva nevelőegyesületének. Az csak olaj volt a tűzre, hogy Donnarumma ügynöke, a hírhedt Mino Raiola volt abban az időszakban.

A szurkolók dühe hatalmas volt. Az U21-es Európa-bajnokság egyik mérkőzésén a kapuja mögött állló drukkerek hamis papírpénzekkel, úgynevezett „Dollarummákkal” dobálták és árasztották el a tizenhatost. Petíciók is indultak, hogy a vezetőség száműzze a lelátóra utolsó szezonjában, de ezek célja valójában a szakmai hiteltelenítés is volt.

Végül ingyen igazolt a Paris Saint-Germain csapatához, a Milan drukkerei végleg megutálták. Amikor az olasz válogatott mezében a San Siroban lép pályára, saját honfitársai füttykoncertje fogadja.

Az a bizonyos könyv, ami hadüzenetté vált

Az argentin csatár, aki az Inter Milan csapatkapitánya és legeredményesebb játékosa volt. Mauro Icardi és a Curva Nord közötti háború egy meglehetősen egyedülálló történet a futball világában, mert egy konkrét irodalmi mű, a játékos önéletrajzi könyve robbantotta ki.