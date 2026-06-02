Kylian Mbappé ellen milliók fordultak. Pedig a Real Madrid francia válogatott csatára sorra szerzi a gólokat, amikor egészséges és csapata rendelkezésére állhat. A szurkolók mégis petíciót kezdtek gyűjteni, és Mbappé távozását követelik, ezt már 30 milliónál is többen írták alá. Hasonló helyzetben volt Szoboszlai Dominik edzője, Arne Slot a Liverpoolnál, miután biztossá vált, hogy a csapat trófea nélkül zárja az idényt, Slot távozását 1,4 milliónál is többen követelték, végül május végén útjára is engedték az edzőt Liverpoolból. A labdarúgás világában szoktak történni hasonló esetek. A szurkolók kikezdték már Arséne Wengert, Gianluigi Donnarummát és Mauro Icardit is.
Mbappé és a Real Madrid válsága: amikor a szurkolói petíciók elüldözik a sztárokat
A több milliós aláírásszám korábban szinte elképzelhetetlen lett volna, a jelenség maga nem újkeletű. A szurkolók öröme és olykor haragja mindig a futball részét képezte. Ami régen a stadionok környékén ragasztott plakátokban, graffitikban vagy a pályára bedobott tárgyakban nyilvánult meg, az ma már globális digitális hadjáratokban mutatkozik meg. Mbappé és Slot csupán a legfrissebb nevei egy olyan listának, amelyen a sportág legnagyobbjai szerepelnek.
Az alábbiakban öt olyan drámai történetet mutatunk be, ahol a „népharag” nem ismert határt.
„Wenger Out” – amikor mozgalommá vált a düh
A francia szakember, aki egykor forradalmasította az angol labdarúgást és veretlenül nyert bajnokságot csapatával a 2003-2004-es szezonban, pályafutása végére a klub megosztottságának szimbólumává vált. Arséne Wenger és az Arsenal kapcsolata a futballtörténelem egyik legellentmondásosabb érzelmi hullámvasútja.
A „Wenger Out” mozgalom nem egy sima petíció volt. Ez volt az első globális jelenség, amikor a szurkolók a digitális és fizikai hadjárata átlépett egy határt. Amikor az Arsenal évekig nem tudott a bajnoki cím közelébe férkőzni és sorozatos kudarcok érték a Bajnokok Ligájában is, a türelem elfogyott. A szurkolók petíciókat indítottak, repülőgépeket béreltek, amelyek a stadion felett húzták a távozását követelő molinókat, és a közösségi médiában minden egyes vereség után világszerte terjedni kezdtek az erről készült fotók és videók.
A mozgalom annyira abszurddá vált, hogy „Wenger Out” táblák jelentek meg politikai tüntetéseken, zenei fesztiválokon, sőt még más sportágak döntőin is Amerikától Ázsiáig. A hatalmas, évekig tartó nyomás hatására, Wenger 22 év után, megtörve és a szurkolói ellenszenv által mélyen megbántva jelentette be távozását 2018-ban. Története intő jel minden edző számára: a múlt dicsősége nem nyújt örök védelmet a jelen elvárásaival szemben.
A „Dollarumma” árulás
A Milan saját nevelésű kapusa, akit a szurkolók a klub jövőbeli kapitányaként és ikonjaként kezeltek, pillanatok alatt vált „persona non grata”-vá Milánóban. Gianluigi Donnarumma esete a hűség és a pénz örök konfliktusának egyik leglátványosabb példája.
Donnarumma nagyon fiatalon, 16 évesen és 8 hónaposan állt először kezdőként a Milan kapujában, 2015. október 25-én a Sassuolo elleni Serie A meccsen. A konfliktus akkor kezdett elmérgesedni, amikor napvilágot látott, hogy a kapus nem akarja meghosszabbítani lejáró szerződését a klubbal, ezzel hatalmas anyagi veszteséget okozva nevelőegyesületének. Az csak olaj volt a tűzre, hogy Donnarumma ügynöke, a hírhedt Mino Raiola volt abban az időszakban.
A szurkolók dühe hatalmas volt. Az U21-es Európa-bajnokság egyik mérkőzésén a kapuja mögött állló drukkerek hamis papírpénzekkel, úgynevezett „Dollarummákkal” dobálták és árasztották el a tizenhatost. Petíciók is indultak, hogy a vezetőség száműzze a lelátóra utolsó szezonjában, de ezek célja valójában a szakmai hiteltelenítés is volt.
Végül ingyen igazolt a Paris Saint-Germain csapatához, a Milan drukkerei végleg megutálták. Amikor az olasz válogatott mezében a San Siroban lép pályára, saját honfitársai füttykoncertje fogadja.
Az a bizonyos könyv, ami hadüzenetté vált
Az argentin csatár, aki az Inter Milan csapatkapitánya és legeredményesebb játékosa volt. Mauro Icardi és a Curva Nord közötti háború egy meglehetősen egyedülálló történet a futball világában, mert egy konkrét irodalmi mű, a játékos önéletrajzi könyve robbantotta ki.
Icardi a könyvében egy korábbi szurkolói incidensről írva azzal fenyegetőzött, hogy „Argentínából hozat bűnözőket” abból a célból, hogy elbánjanak a kritizáló ultrákkal. A Curva Nord szurkolói csoport válaszul hivatalos közleményben jelentette ki, hogy Icardi „véget ért számukra”. Követelték a klub vezetőségétől, hogy az argentint azonnal fosszák meg a csapatkapitányi karszalagtól. Petíciókat indítottak, a stadionban gyalázkodó molinókat mutogattak, a háza elé pedig fenyegető transzparenseket feszítettek ki.
A helyzetet csak súlyosbította a csatár felesége és egyben ügynöke, Wanda Nara, aki provokatív nyilatkozataival a televízióban hergelte a szurkolókat. A klub vezetősége végül behódolt a szurkolói nyomásnak: Icarditól elvették a karszalagot, hetekre kikerült a keretből, majd szinte elüldözték a csapattól.
A totális digitális bűnbak
A védő, akit egykor világrekordot jelentő összegért szerződtettek, egy idő után a csapat minden egyes hibájának és kudarcának arcává vált. Harry Maguire esete a Manchester Unitednél a modern népharag talán legkegyetlenebb megnyilvánulása volt, azóta viszont meglepő módon egészen elfogadott karakterré vált a szurkolók körében.
A Maguire ellen inrányuló hadjárat akkor érte el csúcspontját, amikor a change.org nevű oldalon petíció indult, hogy fosszák meg a kapitányi tisztségétől sorozatos hibái és rossz teljesítménye miatt. Ezt rekord idő alatt több mint egymillió ember írta alá. A szurkolók ekkor nem csupán szakmai kritikát fogalmaztak meg.
Mémek és videók tízezreivel gúnyolták ki az angol válogatott védőt minden balul sikerült megmozdulása után, szisztematikusan rombolva ezzel az önbizalmát. Maguire még egy ismeretlen eredetű bombafenyegetést is kapott, hogy hagyja el a klubot, de nem tört meg. A szurkolók elérték, hogy Erik ten Hag elvegye tőle a kapitányi karszalagot, és a perifériára szorult, azonban mindig hősiesen próbált küzdeni a helyéért.
Maguire nem futamodott meg, nem távozott a Manchester United csapatától. A 2025-2026-os idényben a teljesítménye stabilizálódott, azóta pedig a szurkolók sem kezdik ki minden mérkőzés után.
Disznófej a pályán
Mbappé ellen jelenleg digitális petíciók folynak, egy portugál Aranylabdás ellen viszont egy egész tartomány, Katalónia indított fizikai és pszichológiai hadjáratot. Luís Figo távozása a Barcelonától az ősi rivális Real Madridhoz nem egy sima klubváltás volt 2000-ben. Figo akkor a Barca kapitánya és bálványa, egyik legjobb játékosa volt. Ezen felül pedig megesküdött a szurkolóknak, hogy maradni fog a klubnál.
Figo ügynöke azonban a háttérben egy titkos megállapodást kötött Florentino Pérezzel, aki akkoriban a Real Madrid elnöki székéért kampányolt. A paktum arról szólt, ha Pérez nyer az elnökválasztáson, Figónak Madridba kell igazolnia, különben José Veiga ügynök hatalmas kötbért fizet. Pérez győzött, Figo pedig ment. A Barcelona szurkolói korábban soha nem láttak ehhez fogható júdási cselekedetet.
A 2002 novemberében játszott El Clásicón a Barca drukkerei teljesen kikeltek magukból, amikor Figo a Real Madrid mezében visszatért a Camp Nouba. A stadionban akkora volt a hangzavar minden alkalommal, amikor a portugál a labdához ért, hogy az valósággal elnyomta volna egy felszálló repülőgép fülsüketítő zúgását is. Figo remek rugótechnikával rendelkezett, így ő végezte el csapata szögleteit. Amikor közeledett a szögletzászlóhoz a lelátóról mindenféle tárgyat dobáltak felé: érméket, öngyújtókat, sőt, még egy teli whiskys üveget is. A legdurvább pillanat, amely sporttörténelemmé vált az volt, amikor a zöld gyepen, a reklámtáblák mellett megjelent egy levágott disznófej.
A mérkőzést 15 percre meg kellett szakítani a szurkolói rendbontások miatt, Figo viszont végigjátszotta a találkozót.
Luíz Figo disznófeje és Mbappé több milliós petíciója között a legnagyobb különbség nem a gyűlölet mértéke, hanem a technológia. Míg régen a tiltakozáshoz ki kellett menni a stadionba, az edzőközponthoz, vagy a játékos lakásához radikális esetben, ma már néhány kattintással bárki csatlakozhat egy világméretű hadjárathoz. A szurkolói hatalom és véleménynyilvánítás már nem áll meg a lelátókon, teret nyert magának a közösségi médiában és a világhálón is. A kérdés már csak az, hogy a klubvezetők mikor engednek a szurkolói nyomásnak, vagy kitartanak és közösen építenek fényes jövőt. Egy biztos: a szurkolók emlékezete hosszú, a türelmük pedig sok esetben egyre rövidebb.