Minden idők egyik legjobb vb-döntőjében Kylian Mbappé mesterhármast szerzett, mégsem tudott örülni a teljesítményének. A 2022-es katari világbajnokság fináléjában Franciaország és Argentína 3-3-as döntetlent játszott, majd a drámai összecsapáson végül a Lionel Messi vezette dél-amerikai csapat nyert tizenegyesekkel.

Kylian Mbappé nem tudta még teljesen tovább tenni magát a négy éve elbukott vb-döntőn

Fotó: FRANCK FIFE / AFP

A Real Madrid támadója a Sorare-nak adott interjúban elismerte, hogy akkora szívfájdalom volt számára az elbukott döntő, hogy azóta sem volt képes újra nézni a találkozót.

„Minden idők legjobb világbajnoki döntője? Szerintem igen. A szórakoztatás, a mérkőzés alakulása és a rengeteg fordulat miatt nehéz lenne hozzá hasonlót találni. Olyan meccs volt, amely folyamatosan újabb és újabb váratlan helyzeteket hozott, végül pedig tizenegyesek döntöttek – ennél kegyetlenebb befejezést aligha lehet elképzelni.

A tét is óriási volt: vagy Lionel Messi emelheti magasba pályafutása első világbajnoki trófeáját, vagy Franciaország lesz az első csapat hosszú idő után, amely megvédi a címét. Bárhogy is alakult volna, történelmi jelentőségű mérkőzésnek számított.

Hogy visszanéztem-e azóta a döntőt? Soha! Attól félek, hogy azzal felébreszteném a démonjaimat”

– utalt a 27 éves csatár arra, hogy újra felszakítaná a régi sebeket, ha ismét át kellene élnie a katari döntő pillanatait.

🚨 INTERVIEW! 🎙️



Kylian Mbappé: “Did I rewatch the 2022 World Cup final?” 🇫🇷



“No, no, never. If I watch it, it might awaken some demons. We have to move on. We lost.” 😬



ℹ️ @sorare pic.twitter.com/V1VqypXwvw — Polymarket FC (@PolymarketFC) June 5, 2026

Mbappé a visszavonulásáról beszélt

Mbappé pályafutása során számos rangos díjat és trófeát nyert már. Amikor a visszavonulásáról kérdezték, kissé meglepő módon úgy felelt, tudni kell időben abba hagyni.

„Mi hiányzik még a pályafutásomból? A legegyszerűbb válasz az lenne, hogy minden létező trófeát meg akarok nyerni. Ugyanakkor vannak olyan játékosok, akik nemcsak trófeákat halmoztak, hanem ennél is többet értek el. A futballban mindig van újabb cél, újabb kihívás. Nem tudom, más területeken hogy van ez, de a futball világában az emberek gyorsan felejtenek. Megnyerhetsz mindent, másnap már új történetekről beszélnek. És nem is évekkel későbbi sikerekről beszélek. Ha nem tudod folyamatosan megismételni a teljesítményedet, valaki más átveszi a helyedet, mert ilyen az élet és ilyen a sport természetes körforgása” – válaszolta.

Félek attól, hogy egyszer elfelejtenek? A futballban ezt úgy hívjuk, hogy a »kis halál«. Amikor valaki átélte a csúcsot, továbblép. Az élet megy tovább. A mi szakmánkban viszonylag fiatalon vissza lehet vonulni, de attól még nem áll meg a világ. A mindennapi rutint nem hiszem, hogy hiányolni fogom. Az utazásokat, az edzéseket biztosan nem

– mondta nevetve. – A versengést viszont igen, azt nagyon.