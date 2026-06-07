Minden idők egyik legjobb vb-döntőjében Kylian Mbappé mesterhármast szerzett, mégsem tudott örülni a teljesítményének. A 2022-es katari világbajnokság fináléjában Franciaország és Argentína 3-3-as döntetlent játszott, majd a drámai összecsapáson végül a Lionel Messi vezette dél-amerikai csapat nyert tizenegyesekkel.
A Real Madrid támadója a Sorare-nak adott interjúban elismerte, hogy akkora szívfájdalom volt számára az elbukott döntő, hogy azóta sem volt képes újra nézni a találkozót.
„Minden idők legjobb világbajnoki döntője? Szerintem igen. A szórakoztatás, a mérkőzés alakulása és a rengeteg fordulat miatt nehéz lenne hozzá hasonlót találni. Olyan meccs volt, amely folyamatosan újabb és újabb váratlan helyzeteket hozott, végül pedig tizenegyesek döntöttek – ennél kegyetlenebb befejezést aligha lehet elképzelni.
A tét is óriási volt: vagy Lionel Messi emelheti magasba pályafutása első világbajnoki trófeáját, vagy Franciaország lesz az első csapat hosszú idő után, amely megvédi a címét. Bárhogy is alakult volna, történelmi jelentőségű mérkőzésnek számított.
Hogy visszanéztem-e azóta a döntőt? Soha! Attól félek, hogy azzal felébreszteném a démonjaimat”
– utalt a 27 éves csatár arra, hogy újra felszakítaná a régi sebeket, ha ismét át kellene élnie a katari döntő pillanatait.
Mbappé a visszavonulásáról beszélt
Mbappé pályafutása során számos rangos díjat és trófeát nyert már. Amikor a visszavonulásáról kérdezték, kissé meglepő módon úgy felelt, tudni kell időben abba hagyni.
„Mi hiányzik még a pályafutásomból? A legegyszerűbb válasz az lenne, hogy minden létező trófeát meg akarok nyerni. Ugyanakkor vannak olyan játékosok, akik nemcsak trófeákat halmoztak, hanem ennél is többet értek el. A futballban mindig van újabb cél, újabb kihívás. Nem tudom, más területeken hogy van ez, de a futball világában az emberek gyorsan felejtenek. Megnyerhetsz mindent, másnap már új történetekről beszélnek. És nem is évekkel későbbi sikerekről beszélek. Ha nem tudod folyamatosan megismételni a teljesítményedet, valaki más átveszi a helyedet, mert ilyen az élet és ilyen a sport természetes körforgása” – válaszolta.
Félek attól, hogy egyszer elfelejtenek? A futballban ezt úgy hívjuk, hogy a »kis halál«. Amikor valaki átélte a csúcsot, továbblép. Az élet megy tovább. A mi szakmánkban viszonylag fiatalon vissza lehet vonulni, de attól még nem áll meg a világ. A mindennapi rutint nem hiszem, hogy hiányolni fogom. Az utazásokat, az edzéseket biztosan nem
– mondta nevetve. – A versengést viszont igen, azt nagyon.
Hogy hány évesen vonulok vissza? Ezt elsősorban a testem, de még inkább a fejem dönti majd el. Egy futballista számára az is rendkívül fontos, hogyan búcsúzik el a sporttól. Látom ezt a fiatalabbaknál is. Szerencsés vagyok, mert van egy öcsém, és gyakran nézünk együtt meccseket. Azokra a játékosokra, akiket gyerekként csodáltam, ő mindig úgy tekintett, mint akiknek már lejárt az idejük. Ilyenkor csak nézek rá, és azt kérdezem: »Te normális vagy?«
Ahogy Ethannek is szoktam mondani: ő 2006-ban született, ezért már nem is ismerhette azt a Cristiano Ronaldót, aki a Manchester Unitedben robbant be a világ élvonalába. Az embernek akkor kell befejeznie, amikor már nem érzi magában ugyanazt az elszántságot és motivációt, hogy a legjobbak között maradjon.”
A legutóbbi két világbajnokságon döntőbe jutó francia válogatott most is az egyik legesélyesebb csapatnak számít a csütörtökön kezdődő foci-vb-n. Didier Deschamps együttese a norvég, a szenegáli és az iraki válogatottal csap össze az I csoportban. Mbappé számára különösen fontos lenne a győzelem, hiszen a Real Madriddal idén egyetlen trófeát sem nyert.
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