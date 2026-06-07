Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Jelentősen csökkentheti a vízszámlát, ha igényli ezt a kedvezményt

Ezt látnia kell!

Ártatlan fotót posztolt Dér Heni, hatalmas botrány lett belőle

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Még mindig fájó seb a Real Madrid francia sztárjának a 2022-es katari világbajnokság döntője. Kylian Mbappé elárulta, hogy a mai napig egyszer sem nézte vissza az Argentína elleni finálét, mert attól tart, hogy újra felszakadnának a régi sebek.

Minden idők egyik legjobb vb-döntőjében Kylian Mbappé mesterhármast szerzett, mégsem tudott örülni a teljesítményének. A 2022-es katari világbajnokság fináléjában Franciaország és Argentína 3-3-as döntetlent játszott, majd a drámai összecsapáson végül a Lionel Messi vezette dél-amerikai csapat nyert tizenegyesekkel.

Kylian Mbappé nem tudta még teljesen tovább tenni magát a négy éve elbukott vb-döntőn
Kylian Mbappé nem tudta még teljesen tovább tenni magát a négy éve elbukott vb-döntőn
Fotó: FRANCK FIFE / AFP

A Real Madrid támadója a Sorare-nak adott interjúban elismerte, hogy akkora szívfájdalom volt számára az elbukott döntő, hogy azóta sem volt képes újra nézni a találkozót.

„Minden idők legjobb világbajnoki döntője? Szerintem igen. A szórakoztatás, a mérkőzés alakulása és a rengeteg fordulat miatt nehéz lenne hozzá hasonlót találni. Olyan meccs volt, amely folyamatosan újabb és újabb váratlan helyzeteket hozott, végül pedig tizenegyesek döntöttek – ennél kegyetlenebb befejezést aligha lehet elképzelni.

A tét is óriási volt: vagy Lionel Messi emelheti magasba pályafutása első világbajnoki trófeáját, vagy Franciaország lesz az első csapat hosszú idő után, amely megvédi a címét. Bárhogy is alakult volna, történelmi jelentőségű mérkőzésnek számított.

Hogy visszanéztem-e azóta a döntőt? Soha! Attól félek, hogy azzal felébreszteném a démonjaimat”

– utalt a 27 éves csatár arra, hogy újra felszakítaná a régi sebeket, ha ismét át kellene élnie a katari döntő pillanatait.

Mbappé a visszavonulásáról beszélt

Mbappé pályafutása során számos rangos díjat és trófeát nyert már. Amikor a visszavonulásáról kérdezték, kissé meglepő módon úgy felelt, tudni kell időben abba hagyni.

„Mi hiányzik még a pályafutásomból? A legegyszerűbb válasz az lenne, hogy minden létező trófeát meg akarok nyerni. Ugyanakkor vannak olyan játékosok, akik nemcsak trófeákat halmoztak, hanem ennél is többet értek el. A futballban mindig van újabb cél, újabb kihívás. Nem tudom, más területeken hogy van ez, de a futball világában az emberek gyorsan felejtenek. Megnyerhetsz mindent, másnap már új történetekről beszélnek. És nem is évekkel későbbi sikerekről beszélek. Ha nem tudod folyamatosan megismételni a teljesítményedet, valaki más átveszi a helyedet, mert ilyen az élet és ilyen a sport természetes körforgása” – válaszolta.

Félek attól, hogy egyszer elfelejtenek? A futballban ezt úgy hívjuk, hogy a »kis halál«. Amikor valaki átélte a csúcsot, továbblép. Az élet megy tovább. A mi szakmánkban viszonylag fiatalon vissza lehet vonulni, de attól még nem áll meg a világ. A mindennapi rutint nem hiszem, hogy hiányolni fogom. Az utazásokat, az edzéseket biztosan nem

mondta nevetve. – A versengést viszont igen, azt nagyon.

France's forward #10 Kylian Mbappe (C) looks on as he takes part in a training session at the French Football Federation's (FFF) training ground in Clairefontaine-en-Yvelines, southwest of Paris on June 6, 2026, as part of the team's preparation for upcoming 2026 FIFA World Cup football tournament. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
Kylian Mbappé vajon ismét felér a csúcsra a francia válogatottal?
Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Hogy hány évesen vonulok vissza? Ezt elsősorban a testem, de még inkább a fejem dönti majd el. Egy futballista számára az is rendkívül fontos, hogyan búcsúzik el a sporttól. Látom ezt a fiatalabbaknál is. Szerencsés vagyok, mert van egy öcsém, és gyakran nézünk együtt meccseket. Azokra a játékosokra, akiket gyerekként csodáltam, ő mindig úgy tekintett, mint akiknek már lejárt az idejük. Ilyenkor csak nézek rá, és azt kérdezem: »Te normális vagy?«

Ahogy Ethannek is szoktam mondani: ő 2006-ban született, ezért már nem is ismerhette azt a Cristiano Ronaldót, aki a Manchester Unitedben robbant be a világ élvonalába. Az embernek akkor kell befejeznie, amikor már nem érzi magában ugyanazt az elszántságot és motivációt, hogy a legjobbak között maradjon.”

A legutóbbi két világbajnokságon döntőbe jutó francia válogatott most is az egyik legesélyesebb csapatnak számít a csütörtökön kezdődő foci-vb-n. Didier Deschamps együttese a norvég, a szenegáli és az iraki válogatottal csap össze az I csoportban. Mbappé számára különösen fontos lenne a győzelem, hiszen a Real Madriddal idén egyetlen trófeát sem nyert.

  • Kapcsolódó cikkek:
A portugál sztárfocista bokszmeccsen képzelte magát, kiütötte ellenfelét – videó
Tényleg Buffon hibája volt? Ilyen volt Zidane utolsó perce a focipályán
Mit művelt Kylian Mbappé szuperszexi barátnője a budapesti BL-döntő idején? – fotók, videó
Végre kiderült, mi lesz a sérült Messivel a világbajnokságon
Dráma a foci-vb előtt: összetörve, a földön sírt a válogatott labdarúgó

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!