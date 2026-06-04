A 84 éves korában meghalt Bobby Tambling neve örökre összefonódott a Chelsea aranylapjaival. Az egykori csatár 1959 februárjában, mindössze 17 évesen mutatkozott be a felnőttcsapatban, és hamar a klub egyik legfontosabb játékosává vált.

Meghalt a Chelsea focicsapatának sztárja, Bobby Tambling

Fotó: Kieran McManus / BPI / DPPI KIERAN McMANUS / BACKPAGE IMAGES Ltd / DPPI via AFP

Meghalt a Chelsea legendája, Bobby Tambling

Pályafutása kezdetén szélsőként szerepelt, később azonban belső csatárként bontakozott ki igazán, ahol kivételes lövőerejével és gólerősségével szerzett hírnevet.

A legendás támadó egy évtizedet töltött a Chelsea-nél, ezalatt pedig elképesztő rekordokat állított fel.

Összesen 202 gólt szerzett a klub színeiben minden sorozatot figyelembe véve, és ezzel 47 éven keresztül ő volt a Chelsea történetének legeredményesebb játékosa. Ezt a csúcsot végül csak 2013-ban döntötte meg Frank Lampard.

Bár az összesített rekord már nem az övé, egy fontos statisztikában máig verhetetlen maradt: bajnoki mérkőzéseken szerzett 164 találatával továbbra is ő a Chelsea történetének legeredményesebb gólszerzője.

Tambling nem csak góljairól volt híres. A klub történetének egyik legfiatalabb csapatkapitányaként vezette a Chelsea-t az 1963-as feljutás során, és már fiatalon vezéregyéniségnek számított az öltözőben.

A Stamford Bridge-en töltött évei után a Crystal Palace játékosa lett, majd Írországba költözött, ahol a Cork Celtic színeiben folytatta pályafutását. Fontos szerepet játszott abban, hogy a klub 1974-ben megszerezze története egyetlen ír bajnoki címét. Öt szezon alatt több mint 40 gólt szerzett, így a csapat egyik legeredményesebb játékosává vált. Később megfordult a Waterford FC, a Shamrock Rovers és a Cork Alberts együttesénél is.

Halálhírét a Crosshaven AFC jelentette be. A klub megható közleményben búcsúzott tőle, amelyben

igazi Chelsea-legendának és még nagyszerűbb embernek”

nevezte. Kiemelték, hogy kedvessége, bölcsessége, humora és szeretete örökre velük marad.

A szurkolók is sorra rótták le kegyeletüket a közösségi médiában. Sokan nemcsak kivételes futballistaként, hanem úriemberként is emlékeztek rá, aki a pályán és azon kívül egyaránt tiszteletet vívott ki magának.

Tambling az utóbbi években komoly egészségügyi problémákkal nézett szembe. Lábszárfekéllyel küzdött, később pedig demenciát is diagnosztizáltak nála.

A futballvilág egyik ikonikus alakját élettársa, Valerie O’Connell, valamint két fia, Garry és Glenn gyászolja. Bobby Tambling neve azonban örökre fennmarad a Chelsea és az angol labdarúgás történetében.