A megnyitó után jött az első meccs, amin a rendező Mexikó fogadta Dél-Afrikát. Érdekesség, hogy 16 éve is ez volt a nyitómeccs, de akkor az afrikai csapat volt a rendező. A vb első góljára kilenc percet kellett várni, ilyen gyors gól 2006 óta nem esett nyitómeccsen.

Julian Quinones szerezte a vb első gólját

Fotó: YURI CORTEZ / AFP

Megvan a vb első gólja

A 9. percben az addig is fölényben szereplő Mexikó szerzett vezetést, egy labdaszerzés után a Julian Quinones lőtt gólt, méghozzá viszonylag messziről egy erős lövéssel köténygólt ért el.

Julian Quinones szaúdi légiós, az al-Qadsiah játékosa. Ez a 24. válogatott meccse, korábban kolumbiai színekben szerepelt az utánpótláscsapatokban, a dél-amerikai országban született.