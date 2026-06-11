A Mexikó–Dél-Afrika meccsen hamar megszületett a 2026-os világbajnokság első gólja. A 9. percben a mexikói Julian Quinones volt eredményes a vb nyitómeccsén.
A megnyitó után jött az első meccs, amin a rendező Mexikó fogadta Dél-Afrikát. Érdekesség, hogy 16 éve is ez volt a nyitómeccs, de akkor az afrikai csapat volt a rendező. A vb első góljára kilenc percet kellett várni, ilyen gyors gól 2006 óta nem esett nyitómeccsen.
Megvan a vb első gólja
A 9. percben az addig is fölényben szereplő Mexikó szerzett vezetést, egy labdaszerzés után a Julian Quinones lőtt gólt, méghozzá viszonylag messziről egy erős lövéssel köténygólt ért el.
Julian Quinones szaúdi légiós, az al-Qadsiah játékosa. Ez a 24. válogatott meccse, korábban kolumbiai színekben szerepelt az utánpótláscsapatokban, a dél-amerikai országban született.
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