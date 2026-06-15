Pár napja indult el még csak a 2026-os foci-vb, de az internet népe nemhogy felvette a ritmust, hanem máris magasabb fokozatba kapcsolt, mint a játékosok a pályán, csak úgy futószalagon érkeznek a mémek.

Íme a 2026-os foci-vb legőrültebb mémei, amiken most az egész világ röhög

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Máris elképesztő mémőrület van a foci-vb körül?

Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó által rendezett gigantikus, immár 48 csapatos torna első napjai pontosan azt hozták, amit egy ekkora futballcirkusztól vártunk:

drámát, tech-káoszt és olyan mémáradatot, amitől még a legszigorúbb játékvezetők is elmosolyodnának. Összegyűjtöttük az eddigi legnagyobbat menő internetes poénokat.

A bíró a Mexikó-Dél-Afrika nyitómeccsen:

