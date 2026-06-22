Mintegy 2 000 újságíró, riporter, TV-s várta a kezdőrúgást, a Lionel Messi-effektus most is működött. Érdekesen kezdődött a mérkőzés, még 4 perc sem telt, amikor egy szép argentin akció végén Martínez tört be a tizenhatoson belülre, és két osztrák játékos két oldalról, egyszerre csúszott rá a csatárra, aki lent is maradt a gyepen ezek után. Hosszú percekig vizsgálódott a VAR, még a játékvezetőt is kihívták, aki visszanézve az esetet úgy döntött, az osztrák satu elsőre a lábat találta el, aztán csak a labdát, így tizenegyes jöhetett a meccsen. A labda mögé 28. világbajnoki mérkőzésén Lionel Messi állt, azonban a csapatkapitány olyat tett, amit elég ritkán szokott, mellé lőtte a büntetőt, még kaput sem talált, így maradt a 0-0, micsoda kezdés! A 19. percben aztán ismét Argentína állt közelebb a gólszerzéshez, Messi ezúttal is főszereplő volt, most akcióból, de Alaba jól blokkolt és a kapus is résen volt, ezért továbbra is maradt a 0-0. A 32. percben megint Alaba blokkolt jól és Schlager is remekül fogta a szöget, így Messi újfent gól nélkül maradt, remekül védekeztek az osztrákok. Azonban semmi sem tart örökké, a 38. perc végén már nem volt ellenszer, Messi egy jó passz után átvétel nélkül, egyből lőtt 12-13 méterről, 1-0 lett a világbajnoknak. Ezzel az Aranylabdás klasszis már 17 gólnál járt a foci-vb-ken, ami abszolút rekord, elképesztő teljesítmény.

Messi tizenegyest hibázott, majd akciógólt lőtt

Fotó: CHARLOTTE WILSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Lionel Messi még mindig a csúcson

Az első félidőben ezután már nem volt komolyabb helyzet egyik oldalon sem, így 1-0-val fordultak a csapatok. Az 55. percben remekül végeztek el egy szabadrúgást az osztrákok Sabitzer révén, de Martinez szépen kiütötte a labdát. Egészen a 95. percig nem történt semmi izgalmas, de ekkor a kitámadó osztrákok kaptak egy szép kontrát, amelynek a végén ki más lőtte be a második argentin gólt, mint a zseni maga, Lionel Messi, aki a védők gyűrűjében lőtte el laposan a hálóba, 2-0 ezzel a mérkőzés eredménye, amely ezután már nem is változott. A lassan 39 éves klasszis már öt gólos ezen a vb-n, összességében pedig már 18-nál jár a világbajnokságokon, mondanunk sem kell, egyedül írja tovább a történelmet, mint a legeredményesebb gólszerző a tornák történetében.