Az argentinok vb-győztes legendája még klubjában, az Inter Miami mezében szenvedett izomsérülést. A nemzeti csapatban eddig nem lépett pályára felkészülési mérkőzésen, de a szövetségi kapitány most beszámolt Lionel Messi állapotáról.

Messi játszhat a világbajnokságon?

Fotó: JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Messi játszhat a világbajnokságon?

Messi még a Philadelphia Union elleni bajnokin sérült meg, és vált kérdésessé szereplése a foci-vb-n. Az argentinok még két felkészülési mérkőzést játszanak a torna előtt.

„Leo jól van, és már edzett is a csapattal, ami különösen fontos. Még nincs tökéletes állapotban, de javul sérülése” — mondta pénteken Lionel Scaloni.

Van rá esély, hogy pályára lép a felkészülési mérkőzéseken. Még két meccsünk van, kaphat néhány percet. Azt még meglátjuk, hogy szombaton, vagy az azt követőn, de már sokkal jobban van. Ez megnyugtató számunkra.”

Just look at the way Lionel Messi is pressing in training, the passion never fades, even after completing football. 🐐 pic.twitter.com/lHllTecevf — MC (@CrewsMat10) June 6, 2026

Az Argentinok szombaton a hondurasi válogatottal játszanak a texasi Kyle Fielden, kedden pedig az alabamai Auburnben Izland ellen zárják a vb-felkészülést. Messi tehát a jelek szerint, játszhat, és ott lehet a világbajnokság kezdetén is a csapattal. A vb alatt 39. életévét betöltő nyolcszoros Aranylabdás - június 24-én lesz a születésnapja - mellett azonban még négyen küzdenek kisebb sérüléssel.

Több sérült az argentin keretben

Jelenleg a kerettől külön edz Leandro Paredes, Nahuel Molina, Nico Paz és Gonzalo Montiel is. A játékosok korábbi sérüléseik miatt rehabilitációs munkát végeznek, hogy a lehető legjobb állapotba kerüljenek a vb rajtjára.

„A srácok, akik külön dolgoznak, egyre jobban teljesítenek. Amikor leadtuk a keret névsorát, tudtuk a helyzetüket, ismertük a sérülésüket. Jól vannak, de nem akarunk kockáztatni” — mondta Scaloni, majd azt is elárult, a maradék két felkészülési mérkőzésen ezek a játékosok valószínűleg nem fognak játszani. „Talán kedden valamelyikük pályára léphet, ez a helyzet.”

A szövetségi kapitány arról is beszélt, hogy a szakmai stáb nem fog habozni, ha valamelyik játékost sérülés miatt cserélni kell a 26 fős világbajnoki keretből. A címvédő Argentína június 16-án, Kansas Cityben kezd Algéria ellen, majd Ausztriával és Jordániával csap össze a J csoportban.