Az argentinok vb-győztes legendája még klubjában, az Inter Miami mezében szenvedett izomsérülést. A nemzeti csapatban eddig nem lépett pályára felkészülési mérkőzésen, de a szövetségi kapitány most beszámolt Lionel Messi állapotáról.
Messi játszhat a világbajnokságon?
Messi még a Philadelphia Union elleni bajnokin sérült meg, és vált kérdésessé szereplése a foci-vb-n. Az argentinok még két felkészülési mérkőzést játszanak a torna előtt.
„Leo jól van, és már edzett is a csapattal, ami különösen fontos. Még nincs tökéletes állapotban, de javul sérülése” — mondta pénteken Lionel Scaloni.
Van rá esély, hogy pályára lép a felkészülési mérkőzéseken. Még két meccsünk van, kaphat néhány percet. Azt még meglátjuk, hogy szombaton, vagy az azt követőn, de már sokkal jobban van. Ez megnyugtató számunkra.”
Az Argentinok szombaton a hondurasi válogatottal játszanak a texasi Kyle Fielden, kedden pedig az alabamai Auburnben Izland ellen zárják a vb-felkészülést. Messi tehát a jelek szerint, játszhat, és ott lehet a világbajnokság kezdetén is a csapattal. A vb alatt 39. életévét betöltő nyolcszoros Aranylabdás - június 24-én lesz a születésnapja - mellett azonban még négyen küzdenek kisebb sérüléssel.
Több sérült az argentin keretben
Jelenleg a kerettől külön edz Leandro Paredes, Nahuel Molina, Nico Paz és Gonzalo Montiel is. A játékosok korábbi sérüléseik miatt rehabilitációs munkát végeznek, hogy a lehető legjobb állapotba kerüljenek a vb rajtjára.
„A srácok, akik külön dolgoznak, egyre jobban teljesítenek. Amikor leadtuk a keret névsorát, tudtuk a helyzetüket, ismertük a sérülésüket. Jól vannak, de nem akarunk kockáztatni” — mondta Scaloni, majd azt is elárult, a maradék két felkészülési mérkőzésen ezek a játékosok valószínűleg nem fognak játszani. „Talán kedden valamelyikük pályára léphet, ez a helyzet.”
A szövetségi kapitány arról is beszélt, hogy a szakmai stáb nem fog habozni, ha valamelyik játékost sérülés miatt cserélni kell a 26 fős világbajnoki keretből. A címvédő Argentína június 16-án, Kansas Cityben kezd Algéria ellen, majd Ausztriával és Jordániával csap össze a J csoportban.