Az Algéria elleni találkozón Lionel Messi káprázatos gólt lőtt a 17. percben, majd a 60. percben egy könnyű góllal növelte az argentin válogatott előnyét. A nyolcszoros aranylabdás támadó a 76. percben újabb védhetetlen gólt lőtt a tizenhatoson kívülről, ezzel mesterhármasig jutott.
Messi egy szenzációs rekorddal kezdte a világbajnokságot, ugyanis a három góljának köszönhetően már 16 vb-találata van, ezzel pedig beérte az örökranglista élén a németek legendáját, Miroslav Klosét.
Messi a világbajnokság szent tehene?
Lionel Messi a mesterhármasával bizonyította, hogy közel 39 évesen is még mindig a világ legjobb futballistája, sokan azonban beleálltak az argentin zsenibe, ugyanis ha a játékvezető rendesen végzete volna a dolgát, Messit a 32. percben ki kellett volna állítani.
Az első félidőben az argentin támadó hátulról, nyújtott lábbal beletaposott az algériai Aissa Mandi vádlijába, a mérkőzést vezető Szymon Marciniak játékvezető azonban csak szabadrúgást ítélt, Messinek még csapat sárga lapot sem adott.
Az esetet a VAR-szobában ellenőrizték, de a lengyel játékvezetőt nem hívták ki a pálya melletti monitorhoz, hogy nézze vissza az esetet, így Messi a pályán maradhatott, ez pedig sokak felháborodását kiváltotta.
Sokan azt állították, hogy egy kevésbé ismert játékos hasonló szabálytalanságért biztosan piros lapot kapott volna, míg mások szerint a játékvezető túl elnéző volt a nyolcszoros aranylabdás legendával szemben. A közösségi oldalakon sorra jelentek meg a dühös bejegyzések.
Több szurkoló azt kifogásolta, hogy a világbajnokság egyik legnagyobb sztárját különleges bánásmódban részesítik, míg mások szerint helyes döntés született, mert a kontaktus nem érte el a kiállítást érő szintet.
„Hát, csúnya… Lehet, hogy a játékvezető úgy döntött, hogy annak a nagyon sok nézőnek próbál kedvezni, aki kiment a vb-re. Nehéz erre mit mondani, nem tudom… Kiállításgyanús” – mondta Simon Miklós, az M4 Sport szakértője, akinek a véleményére rácsatlakozott Hegedűs Henrik, a Ferencváros adatelemzője is.
Igen, minimum. Nyilván Messinek van egy fajta pszichológiai, tudatalatti védettsége, ettől nehéz elvonatkoztatni”
– mondta Hegedűs, aki megjegyezte, hogy nagyon szerencsétlen mozdulat volt.
Persze, vannak ellenvélemények is. A világ- és Európa-bajnok Thierry Henry kiállt egykor barcelonai csapattársa mellett.
Szerintem a szándék nagyon fontos, ha megfelelően akarod elemezni ezeket a helyzeteket. Amikor újra megnézed, világosan látható, hogy Messi egy futballmozdulatot próbál végrehajtani, nem akar senkit bántani. Igen, volt kontaktus és kínosnak tűnik. De nem minden ütközés jár piros lappal. Számomra véletlen, szerencsétlen eset volt, semmi több”
– mondta Henry, aki televíziós szakkommentátorként dolgozik a világbajnokságon.
Az viszont senki nem vitatkozik, hogy az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó által rendezett világbajnokság azért is különleges, mert ez az utolsó nagy torna, amelyen egyszerre láthatjuk játszani a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messit, valamit az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldót.
A jelek szerint a FIFA mindent megtesz azért, hogy a labdarúgás történetének két legeredményesebb legendája főszerepet kaphasson a világbajnokságon.
A 39. születésnapját június 24-én ünneplő Messi három éve futballozik az Egyesült Államokban, az MLS legjobb játékosaként pedig ő világbajnokság arca, hiszen rajonganak érte az amerikaiak. Egy kiállítással, és az azzal járó legalább kétmeccses eltiltással a torna minden bizonnyal veszítene a reklámértékéből, ezt pedig a FIFA nem engedheti meg magának.
Messi előtt már Ronaldót is megmentette a FIFA
Az idei világbajnoksághoz kapcsolódva nem ez volt az első eset, amikor megmenekült a torna egyik legnagyobb reklámarca. 2025 novemberében a portugálok hazai pályán 2-0-ra kikaptak az írektől vb-selejtezőn, a találkozó 61. percében pedig Cristiano Ronaldo piros lapot kapott, miután könyökkel odasózott egyet Dara O'Shea-nek, az írek játékosának.
Az eset után a FIFA három meccsre tiltotta el a portugál csatárt, azonban kettőt felfüggesztett, így az ötszörös aranylabdás támadó az Örményország elleni utolsó vb-selejtezőn letöltötte büntetését, így mit ad isten, a felfüggesztésnek köszönhetően nem kellett kétmeccses eltiltással kezdenie a világbajnokságot.
- kapcsolódó cikkek: