Az Algéria elleni találkozón Lionel Messi káprázatos gólt lőtt a 17. percben, majd a 60. percben egy könnyű góllal növelte az argentin válogatott előnyét. A nyolcszoros aranylabdás támadó a 76. percben újabb védhetetlen gólt lőtt a tizenhatoson kívülről, ezzel mesterhármasig jutott.

Lionel Messinek ez az utolsó világbajnoksága

Fotó: Roberto Schmidt/AFP

Messi egy szenzációs rekorddal kezdte a világbajnokságot, ugyanis a három góljának köszönhetően már 16 vb-találata van, ezzel pedig beérte az örökranglista élén a németek legendáját, Miroslav Klosét.

Messi a világbajnokság szent tehene?

Lionel Messi a mesterhármasával bizonyította, hogy közel 39 évesen is még mindig a világ legjobb futballistája, sokan azonban beleálltak az argentin zsenibe, ugyanis ha a játékvezető rendesen végzete volna a dolgát, Messit a 32. percben ki kellett volna állítani.

Az első félidőben az argentin támadó hátulról, nyújtott lábbal beletaposott az algériai Aissa Mandi vádlijába, a mérkőzést vezető Szymon Marciniak játékvezető azonban csak szabadrúgást ítélt, Messinek még csapat sárga lapot sem adott.

Messi just got away with an absolutely DISGUSTING challenge to an Algeria defenders leg.



Red card or not?pic.twitter.com/2ZU2B5j4oH — Banter FC (@FCBanter_) June 17, 2026

Az esetet a VAR-szobában ellenőrizték, de a lengyel játékvezetőt nem hívták ki a pálya melletti monitorhoz, hogy nézze vissza az esetet, így Messi a pályán maradhatott, ez pedig sokak felháborodását kiváltotta.

Sokan azt állították, hogy egy kevésbé ismert játékos hasonló szabálytalanságért biztosan piros lapot kapott volna, míg mások szerint a játékvezető túl elnéző volt a nyolcszoros aranylabdás legendával szemben. A közösségi oldalakon sorra jelentek meg a dühös bejegyzések.

Több szurkoló azt kifogásolta, hogy a világbajnokság egyik legnagyobb sztárját különleges bánásmódban részesítik, míg mások szerint helyes döntés született, mert a kontaktus nem érte el a kiállítást érő szintet.

„Hát, csúnya… Lehet, hogy a játékvezető úgy döntött, hogy annak a nagyon sok nézőnek próbál kedvezni, aki kiment a vb-re. Nehéz erre mit mondani, nem tudom… Kiállításgyanús” – mondta Simon Miklós, az M4 Sport szakértője, akinek a véleményére rácsatlakozott Hegedűs Henrik, a Ferencváros adatelemzője is.

Igen, minimum. Nyilván Messinek van egy fajta pszichológiai, tudatalatti védettsége, ettől nehéz elvonatkoztatni”

– mondta Hegedűs, aki megjegyezte, hogy nagyon szerencsétlen mozdulat volt.