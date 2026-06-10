A szerdán hajnalban rendezett mérkőzés előtt napvilágot láttak olyan hírek, hogy az argentin szövetségnek 250 ezer dolláros pénzbüntetést kell fizetnie, ha a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi nem lép pályára az alabamai összecsapáson.

Úgy tűnik, Lionel Messi készen áll az utolsó világbajnokságára

Fotó: Todd Kirkland/Getty Images North America via AFP

Azonban a felkészülési mérkőzésre megkötött szerződésben csak annyi szerepelt, hogy Messinek „meg kell jelennie a csapattal”, kötelező játékperceket nem rögzítettek a kontraktusba, így Lionel Scaloni szövetségi kapitány nem muszájból küldte pályára Izland ellen, hanem mert készen állt a bevetésre a foci-vb előtt.

Messi történelmi góllal tért vissza a válogatottba

A 38 éves támadó szenzációsan tért vissza a sérülése után. A 70. percben lépett pályára, a beállása után azonnal kiosztott egy gólpasszal felérő labdát Lautaro Martíneznek, amiből aztán tizenegyest kapott az argentin válogatott. A labda mögé Messi állt oda, aki hidegvérrel a bal felső sarokba lőtte a tizenegyesét, ezzel 38 évesen és 351 naposan ő lett az argentin válogatott történetének legidősebb gólszerzője.

A korábbi rekordot Ángel Labruna tartotta, aki 38 évesen és 282 naposan szerzett gólt a brazilok ellen még 1957-ben.

Ez volt Messi pályafutásának 911. gólja minden sorozatot figyelembe véve, valamint a 117. találata az argentin nemzeti csapatban.

Messi literally 45 seconds after subbing on 🔥 pic.twitter.com/bTI3gv3mB4 — ESPN FC (@ESPNFC) June 10, 2026

Messi gólja minden bizonnyal megnyugtatta az argentin szurkolókat, mivel a nyolcszoros aranylabdás támadó csak a múlt héten csatlakozott a világbajnokságra készülő kerethez, miután a bal combhajlítójában izomfáradtságot diagnosztizáltak.

Messi állapotát azóta is árgus szemekkel figyelik. Lionel Scaloni szövetségi kapitány elmondta, hogy a nyolcszoros aranylabdás támadó múlt pénteken edzett először az argentin kerettel.