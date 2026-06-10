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Lionel Messi futballtörténelmet írt a közelgő világbajnokság előtt. Szerdán hajnalban a világbajnoki címvédő argentin válogatott 3-0-ra legyőzte Izland csapatát felkészülési mérkőzésen. Az alabamai Jordan-Hare Stadionban rendezett meccs sztárja Lionel Messi volt, aki góllal tért vissza a válogatottba, ezzel pedig elképesztő mérföldkőhöz érkezett.

A szerdán hajnalban rendezett mérkőzés előtt napvilágot láttak olyan hírek, hogy az argentin szövetségnek 250 ezer dolláros pénzbüntetést kell fizetnie, ha a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi nem lép pályára az alabamai összecsapáson. 

Úgy tűnik, Lionel Messi készen áll az utolsó világbajnokságára
Úgy tűnik, Lionel Messi készen áll az utolsó világbajnokságára
Fotó: Todd Kirkland/Getty Images North America via AFP

Azonban a felkészülési mérkőzésre megkötött szerződésben csak annyi szerepelt, hogy Messinek „meg kell jelennie a csapattal”, kötelező játékperceket nem rögzítettek a kontraktusba, így Lionel Scaloni szövetségi kapitány nem muszájból küldte pályára Izland ellen, hanem mert készen állt a bevetésre a foci-vb előtt. 

Messi történelmi góllal tért vissza a válogatottba

A 38 éves támadó szenzációsan tért vissza a sérülése után. A 70. percben lépett pályára, a beállása után azonnal kiosztott egy gólpasszal felérő labdát Lautaro Martíneznek, amiből aztán tizenegyest kapott az argentin válogatott. A labda mögé Messi állt oda, aki hidegvérrel a bal felső sarokba lőtte a tizenegyesét, ezzel 38 évesen és 351 naposan ő lett az argentin válogatott történetének legidősebb gólszerzője. 

  • A korábbi rekordot Ángel Labruna tartotta, aki 38 évesen és 282 naposan szerzett gólt a brazilok ellen még 1957-ben. 

Ez volt Messi pályafutásának 911. gólja minden sorozatot figyelembe véve, valamint a 117. találata az argentin nemzeti csapatban.

Messi gólja minden bizonnyal megnyugtatta az argentin szurkolókat, mivel a nyolcszoros aranylabdás támadó csak a múlt héten csatlakozott a világbajnokságra készülő kerethez, miután a bal combhajlítójában izomfáradtságot diagnosztizáltak. 

Messi állapotát azóta is árgus szemekkel figyelik. Lionel Scaloni szövetségi kapitány elmondta, hogy a nyolcszoros aranylabdás támadó múlt pénteken edzett először az argentin kerettel. 

 

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