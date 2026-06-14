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Foci-vb 2026

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A világbajnokság második napja után egy rejtélyes kép robbantotta fel az internetet. Úgy tűnt, hogy Mia Khalifa a helyszínen nézte meg az amerikai válogatott Paraguay elleni mérkőzését, azonban a fotóról kiderült, hogy nem valódi. A nagy futballszurkoló hírében álló korábbi pornószínésznő ennek ellenére elárulta, melyik csapatnak drukkor a labdarúgó-világbajnokságon.

A közösségi médiában futótűzként kezdett terjedni egy kép, amelyen Mia Khalifa és a szintén korábbi felnőttfilmes színésznő, Lana Rhoades együtt nézik az Egyesült Államok-Paraguay világbajnoki találkozót a Los Angeles-i SoFi Stadiumban. Sokan ennek tulajdonították az amerikai csapat fölényes, 4-1-es győzelmét, ám mint kiderült, az egész mögött a mesterséges intelligencia állt csupán.

Mia Khalifa szerint álképek kezdtek terjedni róla az interneten
Mia Khalifa szerint álképek kezdtek terjedni róla az interneten
Fotó: SANTIAGO FELIPE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mia Khalifa nem hagyta szó nélkül a róla terjedő álképet

A képre ugyanis maga Mia Khalifa reagált, és egyértelművé tette, hogy nem ő szerepel a fotókon. Azt azonban külön kiemelte, hogy nem első sorban a kép miatt volt dühös, hanem egy aprócska kiegészítő miatt, amit a fotó alkotója adott hozzá.

„Ez mesterséges intelligencia, nem vennék fel olyan sapkát, amin az amerikai válogatott van” – írta a közösségi oldalán a világ egyik leghíresebb pornószínésznője.

Mindezt alátámasztja, hogy később már olyan képek is megjelentek, amelyeken Lionel Messivel ül a lelátón. Khalifa egyébként korábban már elárulta, hogy a foci-vb alatt az esélytelenebbnek tartott válogatottaknak fog szurkolni.

„Ma bosnyák vagyok, később paraguayi. Holnap 18 órakor marokkói, 21 órakor pedig haiti” – írta korábban a libanoni származású amerikai médiaszemélyiség.

A választott csapatok azonban nem hoztak túl sok szerencsét neki, hiszen a felsorolt válogatottak közül egyik sem tudott győzni az első csoportkörben, bár Bosznia-Hercegovina és Marokkó legalább egy-egy pontot szerzett.

Miközben Mia Khalifa cáfolta a képek eredetiségét, Lana Rhoades egészen másképp reagált. Ő inkább humorosan kezelte a helyzetet, és a mesterséges intelligencia által készített fotót a közösségi oldalán megosztotta azzal a felirattal, hogy: „Kint vagyok a meccsen, hogy szurkoljak a hazámnak a világbajnokságon”.

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