A közösségi médiában futótűzként kezdett terjedni egy kép, amelyen Mia Khalifa és a szintén korábbi felnőttfilmes színésznő, Lana Rhoades együtt nézik az Egyesült Államok-Paraguay világbajnoki találkozót a Los Angeles-i SoFi Stadiumban. Sokan ennek tulajdonították az amerikai csapat fölényes, 4-1-es győzelmét, ám mint kiderült, az egész mögött a mesterséges intelligencia állt csupán.
Mia Khalifa nem hagyta szó nélkül a róla terjedő álképet
A képre ugyanis maga Mia Khalifa reagált, és egyértelművé tette, hogy nem ő szerepel a fotókon. Azt azonban külön kiemelte, hogy nem első sorban a kép miatt volt dühös, hanem egy aprócska kiegészítő miatt, amit a fotó alkotója adott hozzá.
„Ez mesterséges intelligencia, nem vennék fel olyan sapkát, amin az amerikai válogatott van” – írta a közösségi oldalán a világ egyik leghíresebb pornószínésznője.
Mindezt alátámasztja, hogy később már olyan képek is megjelentek, amelyeken Lionel Messivel ül a lelátón. Khalifa egyébként korábban már elárulta, hogy a foci-vb alatt az esélytelenebbnek tartott válogatottaknak fog szurkolni.
„Ma bosnyák vagyok, később paraguayi. Holnap 18 órakor marokkói, 21 órakor pedig haiti” – írta korábban a libanoni származású amerikai médiaszemélyiség.
A választott csapatok azonban nem hoztak túl sok szerencsét neki, hiszen a felsorolt válogatottak közül egyik sem tudott győzni az első csoportkörben, bár Bosznia-Hercegovina és Marokkó legalább egy-egy pontot szerzett.
Miközben Mia Khalifa cáfolta a képek eredetiségét, Lana Rhoades egészen másképp reagált. Ő inkább humorosan kezelte a helyzetet, és a mesterséges intelligencia által készített fotót a közösségi oldalán megosztotta azzal a felirattal, hogy: „Kint vagyok a meccsen, hogy szurkoljak a hazámnak a világbajnokságon”.
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