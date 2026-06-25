Kiderült, hogy ki az a szurkolólány, akit a közösségi médiában "felkaptak" a Kolumbia-Kongói Demokratikus Köztársaság mérkőzés közben. A tévés felvételeken az látszott, hogy egy lány egykori labdarúgók, a spanyol Fernando Hierro és a kolumbiai Mario Alberto Yepes között üldögél a VIP-páholyban, és folyamatosan komor arcot vág. Olyan volt mintha halálra unná magát a foci-vb meccsén, és ezzel hatalmas figyelmet keltett.

Nem mindenki élvezte a Kolumbia-Kongó meccset, Miranda Yepes például látványosan unatkozott Fotó: Doug Zimmerman/ISI Photos / ISI Photos

Miközben Kolumbia szoros, 1–0-s győzelmet aratott a Kongói Demokratikus Köztársaság felett, és ezzel bebiztosította továbbjutását a világbajnokságon, a stadion kamerái mutattak egy szurkolót, akit láthatóan nem nyűgözött le a mérkőzés. A közvetítés során sok néző azon töprengett, hogy ki lehet ez a látványosan unatkozó fiatal lány az egykori sztárok között. Nos, a The Sun megfejtette, ő Mario Alberto Yepes lánya, Miranda Yepes.

Media ganga mordió ahí pic.twitter.com/P9VgSDLhnH — Nbit (@Nbit145) June 24, 2026

Miranda Yepes koncentrált, nem duzzogott

Az 50 éves, 102-szeres válogatott Yepesnek két fia és egy lánya van. Utóbbi, a 2005-ben született Miranda vele tartott a kolumbiaiak meccsére a mexikói Guadalajara Stadionba. Miranda modell és influencer, 159 ezren követik az Instagram oldalán, míg a TikTokon ennél is többen, 300 ezren nézik a tartalmait. Táncos videókkal jelentkezik, utazási vlogokat, sminktanácsokat és merész divattippekkel ad a követőinek. Miranda egy Instagram-bejegyzéssel erősítette meg, hogy ott volt kongóiak elleni meccsen édesapja társaságában. Nyilvánvalóan ő is észrevette, hogy a morcos tekintete figyelmet keltett, ezért reagált rá: „Koncentrált arccal, ami dühösnek tűnik” - írta Miranda.