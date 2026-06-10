A szövetség adatai szerint az MLSZ-hez 1793 tagszervezet tartozik, évente több mint 90 ezer mérkőzést rendeznek, és mintegy 150 ezer gyermek vesz részt a Bozsik-programban. A teljes magyar labdarúgás finanszírozása – beleértve a profi klubokat is – körülbelül 150 milliárd forint, amely a GDP kevesebb mint két ezreléke.

Az MLSZ szerint az NB I-es klubok költségvetése 10-15%-kal csökkenhet

Fotó: Ladóczki Balázs

Az Index azt írja, hogy a háttérbeszélgetésen Vági Márton főtitkár elmondta, hogy a politika jelenlétét a futballban nem feltétlenül tartja problémának, de annak elfogadható mértékéről már lehet vitatkozni.

Az MLSZ kemény üzenetet küldött az NB I-es kluboknak

A költségvetési támogatások jelentős része az amatőr és utánpótlás területekre jut, míg az MLSZ és a válogatottak működése a maradékból finanszírozott.

Vági Márton kitért a TAO-rendszerre is: elmondása szerint voltak szabálytalanságok és visszaélések, amelyeket vissza kell szorítani, és a nem megfelelő helyre kerülő pénzeket meg kell állítani.

A legfontosabb üzenet a jövőre vonatkozóan a várható forráscsökkenés volt. Az NB I-es klubok költségvetése akár 10-15 százalékkal is csökkenhet, főként a médiadíjak és egyéb központi bevételek bizonytalansága miatt. Az MLSZ ezt nem kívánja saját forrásból pótolni, a kluboknak saját gazdálkodásuk javításával kell alkalmazkodniuk – például játékoseladásokkal vagy költségcsökkentéssel.

A főtitkár szerint a bajnokságok működése nem kerül veszélybe, de a profi kluboknak szűkebb pénzügyi kerettel kell számolniuk. Az NB II-es csapatok különösen érzékenyek lehetnek a csökkenő forrásokra. Az MLSZ hangsúlyozta, hogy a hatékonyabb gazdálkodás kulcsfontosságú, és a „pénzek elfolyását” meg kell állítani a rendszer fenntarthatósága érdekében.