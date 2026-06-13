Mint ismert, Mohamed Szalah közös megegyezéssel felbontotta 2027-ig szóló szerződését a Liverpoolal, így hivatalosan július 1-én szabadon igazolhatóvá válik. A 114-szeres egyiptomi válogatott klasszis többek között azért távozik szeretett csapatától, mert néhai edzőjétől, Arne Slottól nem kapott megfelelő bánásmódot. Később kiderült, ezt az öltözői háborút Szalah nyerte, hiszen a holland menedzsert menesztették, a helyére pedig Andoni Iraola érkezett, aki sokkal inkább illeszkedik a közkedvelt Jürgen Klopp féle „heavy metal” stílusba.

Mohamed Szalah klublegendaként hagyja ott a Liverpoolt

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Mohamed Szalah mégis maradhat?

Az egyiptomi legenda jövőjével kapcsolatban arab érdeklődésről lehetet eddig olvasni, de a legfrissebb hírek szerint a török Fenerbahce is bejelentkezett a kegyeiért. Fontos kiemelni, hogy az egyszeres Bajnokok Ligája-, és kétszeres Premier League-győztes focistának a fizetése is óriási, ezt pedig csak kevesen tudják kifizetni neki.

Mohamed Salah was all smiles during today’s training with Egypt in Spokane, Washington ❤️ pic.twitter.com/WKNY1UGwvf — Salah Updates #WorldCup (@SalahUpdates) June 13, 2026

Szalah jelenleg a labdarúgó-világbajnokságra koncentrál, de helyi újságírók így is ki tudtak csikarni egy kis extra információt a következő csapatával kapcsolatban. Mohamed El Shenawy, a 33 éves támadó jó barátja és csapattársa készséggel válaszolt ezekre a kérdésekre.

Sok időt töltött ott. Megszokta a klubot, mindent beleadott, sok boldog pillanatot élt át ott, és sok trófeát nyert. Természetesen a távozás hatással lenne rá”

− idézte az egyiptomi kapust a thisisanfield.com. − Ez normális. De ki tudja? Talán még változhatnak a dolgok, és maradhat. Senki sem tudja. Pontosan azt mondta nekem: »Őszintén szólva, még mindig nem tudom.«. Szóval tényleg nem tudom, hová fog menni. Még nem döntött” − tette hozzá.

Szalah jövője minden bizonnyal a foci-vb után dől el, de előtt meg az egyiptomi válogatottal biztosan pályára lép Belgium, Új-Zéland és Irán ellen.