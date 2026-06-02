Beindult az edzőkeringő az európai topfutballban. Öt év után távozik posztjáról Marco Silva, a Premier League-ben szereplő Fulham vezetőedzője. A portugál szakember minden bizonnyal a Benfica irányítását veszi át, hiszen José Mourinho érkezését hamarosan bejelentheti a Real Madrid.

A Fulham kedden délután jelentette be Marco Silva távozását. A portugál szakember minden bizonnyal José Mourinho utódja lesz a Benficánal. A londoni klub honlapján kiemelték, hogy Marco Silva rendkívül sikeres munkát végzett a csapatnál.

Marco Silva José Mourinho helyét veheti át a Real Madridnál
Fotó: Adrian Dennis/AFP

„Arra kértelek benneteket az első naptól kezdve, hogy mindig legyetek velünk. És ti szurkolók ezt meg is tettétek az elmúlt öt évben. Sokat értünk el együtt. A stábommal együtt mindig éreztük a támogatásotokat. Ezt soha nem fogjuk elfelejteni. A Fulham mindig a szívemben marad, előbb-utóbb visszatérek a Craven Cottage-ba” olvasható Marco Silva búcsúüzenetében. 

Mourinho helyét veszi át a Fulhamtől távozó edző

Shahid Khan tulajdonos külön kifejezte háláját a trénernek.

A Fulham és Marco öt szezonon át kiválóan illettek egymáshoz, de a változás elkerülhetetlen ebben a sportban, és ennek megfelelően felkészültünk erre a pillanatra. A keretünkben rejlő tehetség, történelmi otthonunk, a Craven Cottage, hűséges szurkolóink, valamint az én elkötelezettségem a klub támogatása mellett mind azt jelentik, hogy a Fulham rendkívül vonzó célpont egy érkező vezetőedző számára” 

– írta a Fulham tulajdonosa a portugál edző távozására reagálva. 

Marco Silva 2021 nyarán kezdte meg a munkát a Fulhamnhél, első szezonja végén pedig bajnoki címet ünnepelhetett a másodosztályban a gárda, amely azóta stabil középcsapattá vált a Premier League-ben. A legutóbbi kiírásban az együttes 52 ponttal a 11. helyen végzett és csak egyetlen ponttal maradt le a nemzetközi szereplésről.

A mural by Italian urban artist Salvatore Benintende aka "TV BOY" depicting Portuguese coach Jose Mourinho is seen in front of the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on May 21, 2026. Benfica coach Jose Mourinho confirmed on May 17, 2026 his agent Jorge Mendes has been in contact with Spanish giants Real Madrid. The veteran Portuguese coach, 63, has been strongly linked with a sensational return to the Santiago Bernabeu 13 years after he left Los Blancos. Mourinho said he personally has not had any contact with Madrid president Florentino Perez, or anyone else at the club, and that his future will be decided in the coming week. (Photo by OSCAR DEL POZO / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY MENTION OF THE ARTIST UPON PUBLICATION - TO ILLUSTRATE THE EVENT AS SPECIFIED IN THE CAPTION
Madridban rengetegen várják már José Mourinho kinevezését 
Fotó: Oscar Del Pozo/AFP

Marco Silva sajtóértesülések szerint visszatér hazájába és a Benfica irányítását veszi majd át. A lisszaboni csapat kispadjáról José Mourinho távozik, és nagy valószínűséggel a Real Madrid edzője lesz. 

 

