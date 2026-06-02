A Fulham kedden délután jelentette be Marco Silva távozását. A portugál szakember minden bizonnyal José Mourinho utódja lesz a Benficánal. A londoni klub honlapján kiemelték, hogy Marco Silva rendkívül sikeres munkát végzett a csapatnál.

„Arra kértelek benneteket az első naptól kezdve, hogy mindig legyetek velünk. És ti szurkolók ezt meg is tettétek az elmúlt öt évben. Sokat értünk el együtt. A stábommal együtt mindig éreztük a támogatásotokat. Ezt soha nem fogjuk elfelejteni. A Fulham mindig a szívemben marad, előbb-utóbb visszatérek a Craven Cottage-ba” – olvasható Marco Silva búcsúüzenetében.

Shahid Khan tulajdonos külön kifejezte háláját a trénernek.

A Fulham és Marco öt szezonon át kiválóan illettek egymáshoz, de a változás elkerülhetetlen ebben a sportban, és ennek megfelelően felkészültünk erre a pillanatra. A keretünkben rejlő tehetség, történelmi otthonunk, a Craven Cottage, hűséges szurkolóink, valamint az én elkötelezettségem a klub támogatása mellett mind azt jelentik, hogy a Fulham rendkívül vonzó célpont egy érkező vezetőedző számára”

– írta a Fulham tulajdonosa a portugál edző távozására reagálva.

Marco Silva 2021 nyarán kezdte meg a munkát a Fulhamnhél, első szezonja végén pedig bajnoki címet ünnepelhetett a másodosztályban a gárda, amely azóta stabil középcsapattá vált a Premier League-ben. A legutóbbi kiírásban az együttes 52 ponttal a 11. helyen végzett és csak egyetlen ponttal maradt le a nemzetközi szereplésről.

Marco Silva sajtóértesülések szerint visszatér hazájába és a Benfica irányítását veszi majd át. A lisszaboni csapat kispadjáról José Mourinho távozik, és nagy valószínűséggel a Real Madrid edzője lesz.