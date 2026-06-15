A houstoni mérkőzésen Julian Nagelsmann tanítványai a már az első félidőben egyértelművé tették fölényüket.

Mindenki Julian Nagelsmann ruháiról beszél

Fotó: ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mit művelt Julian Nagelsmann?

A gólszerzők között ott volt Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz, Jamal Musiala, Nathaniel Brown és Deniz Undav is, így a Nationalelf könnyedén szerezte meg első sikerét a tornán.

A találkozót a rendkívüli hőség miatt zárt tető alatt rendezték meg. Kint 30 Celsius-fok feletti hőmérséklet és magas páratartalom uralkodott, ezért a stadion klímaberendezésekkel kellemes, 22 fokos körülményeket biztosított a játékosoknak és a nézőknek. Ennek ellenére Nagelsmann számára így is izzasztó estét hozott a világbajnoki rajt.

A 38 éves szakember ugyanis három különböző felsőben is feltűnt a mérkőzés során. A kezdés előtt egy fekete, DFB-logóval ellátott pólóban nyilatkozott, az első félidőben egy csíkos, galléros pólót viselt a kispad mellett, a szünet után pedig már egy újabb fekete pólóban tért vissza, amelynek hátoldalán szurkolók nevei szerepeltek.

🇩🇪 Julian Nagelsmann changed his outfit at half-time during Germany vs Curaçao 😅.



His team went on to pick up a 7-1 win 🦾 pic.twitter.com/ZfaWIhZObx — ESPN Asia (@ESPNAsia) June 14, 2026

A mérkőzést követően ismét egy DFB-logós fekete felsőben jelent meg a sajtó előtt, ahol megmagyarázta a gyakori ruhacseréket.

A félidőben nagyon melegem volt. A galléros póló már eléggé átmelegedett. A fekete póló hátán pedig a szurkolók nevei szerepeltek. Fantasztikus hangulatot teremtettek, ezért szerettem volna így is megjutalmazni őket"

– mondta Nagelsmann.

Nem ez volt az első alkalom, hogy a kapitány meccs közben ruhát váltott. Az Egyesült Államok elleni utolsó felkészülési mérkőzésen is lecserélte pólóját, akkor azonban gyakorlati okokból: az amerikaiak fehér mezben játszottak, ezért a játékosok jobb tájékozódása érdekében a második félidőre fekete felsőre váltott.

A háttérben egészségügyi óvatosság is állhatott. Nagelsmann ugyanis már az Egyesült Államokba érkezésekor torokfájásra és rekedtségre panaszkodott.

Sajnos három-négy napja fáj a torkom

– árulta el a szakvezető. Elmondása szerint a probléma már a Chicagóba tartó repülőúton jelentkezett. Bár a repülőgép kabinja rendkívül kényelmes volt, a légkondicionáló miatt „jéghideg” volt a fedélzeten, ami nem tett jót az egészségének.