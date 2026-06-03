A Debrecen Sergio Navarro vezetésével remek szezont produkált az NB I-ben, és végül a Konferencia-liga-selejtezőt érő negyedik helyen végzett.

Gert Remmel az NB I történetének első észt edzője lesz

Fotó: dvsc.hu

A spanyol szakember azonban az idény végén bejelentette távozását, így a Lokinak edzőt kellett keresnie.

Észt edző ülhet le az NB I-es debreceni csapat kispadjára

A debreceni klub szerdán a hivatalos honlapján jelentette be, hogy megtalálta a spanyol Sergio Navarro utódját az észt Gert Remmel személyében.

A Loki új edzője a lengyel élvonalbeli Motor Lublin szakmai stábjából érkezett. Az 50 éves észt szakember széles nemzetközi tapasztalattal rendelkezik, pályafutása során Finnországban, Olaszországban, Cipruson, Horvátországban és Lengyelországban is dolgozott. Korábban a finn HIFK és Honka csapatainál vállalt szerepet, az elmúlt években pedig Lengyelországban bizonyította szakmai rátermettségét. Remmel a finn U21-es válogatott szakmai stábjának is meghatározó tagja volt, jelentős szerepet játszva abban, hogy a csapat kijutott a 2025-ös U21-es Európa-bajnokságra, ahol Dánia és Hollandia ellen is pontot szerzett.

Gert Remmel, a Loki új edzője és Bogdán Ádám, a csapat sportigazgatója

Fotó: dvsc.hu

A szakembert a futballszakmában intelligens, innovatív és modern gondolkodású edzőként tartják számon. Munkájában kiemelt szerepet kap a rendszerszintű szemlélet, a játékosok fejlesztése és a korszerű futballfilozófia alkalmazása. Különösen eredményesnek számít a fiatal tehetségek képzésében, ugyanakkor a felnőtt futballban is komoly tapasztalatokat szerzett.

Remmellel együtt érkezik Debrecenbe Rasmus Jansson is, aki a Motor Lublinnál szintén a szakmai stáb tagja volt. A 29 éves finn szakember videóelemzőként, egyéni fejlesztőként és stratégaként is elismert, emellett a bosnyák válogatott szakmai munkájában is részt vesz. A két szakember több klubnál dolgozott már együtt, így összeszokott párost alkotnak.

A DVSC stábját erősíti továbbá a portugál Ednardo Monteiro, aki jelentős utánpótlás-nevelési tapasztalattal rendelkezik. Lengyelországban több korosztályos csapat vezetőedzőjeként dolgozott, legutóbb pedig a Raków Częstochowa kötelékében tevékenykedett.