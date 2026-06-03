A Debrecen Sergio Navarro vezetésével remek szezont produkált az NB I-ben, és végül a Konferencia-liga-selejtezőt érő negyedik helyen végzett.
A spanyol szakember azonban az idény végén bejelentette távozását, így a Lokinak edzőt kellett keresnie.
Észt edző ülhet le az NB I-es debreceni csapat kispadjára
A debreceni klub szerdán a hivatalos honlapján jelentette be, hogy megtalálta a spanyol Sergio Navarro utódját az észt Gert Remmel személyében.
A Loki új edzője a lengyel élvonalbeli Motor Lublin szakmai stábjából érkezett. Az 50 éves észt szakember széles nemzetközi tapasztalattal rendelkezik, pályafutása során Finnországban, Olaszországban, Cipruson, Horvátországban és Lengyelországban is dolgozott. Korábban a finn HIFK és Honka csapatainál vállalt szerepet, az elmúlt években pedig Lengyelországban bizonyította szakmai rátermettségét. Remmel a finn U21-es válogatott szakmai stábjának is meghatározó tagja volt, jelentős szerepet játszva abban, hogy a csapat kijutott a 2025-ös U21-es Európa-bajnokságra, ahol Dánia és Hollandia ellen is pontot szerzett.
A szakembert a futballszakmában intelligens, innovatív és modern gondolkodású edzőként tartják számon. Munkájában kiemelt szerepet kap a rendszerszintű szemlélet, a játékosok fejlesztése és a korszerű futballfilozófia alkalmazása. Különösen eredményesnek számít a fiatal tehetségek képzésében, ugyanakkor a felnőtt futballban is komoly tapasztalatokat szerzett.
Remmellel együtt érkezik Debrecenbe Rasmus Jansson is, aki a Motor Lublinnál szintén a szakmai stáb tagja volt. A 29 éves finn szakember videóelemzőként, egyéni fejlesztőként és stratégaként is elismert, emellett a bosnyák válogatott szakmai munkájában is részt vesz. A két szakember több klubnál dolgozott már együtt, így összeszokott párost alkotnak.
A DVSC stábját erősíti továbbá a portugál Ednardo Monteiro, aki jelentős utánpótlás-nevelési tapasztalattal rendelkezik. Lengyelországban több korosztályos csapat vezetőedzőjeként dolgozott, legutóbb pedig a Raków Częstochowa kötelékében tevékenykedett.
Kondás Elemér is visszatér Debrecenbe
Ezzel egy időben az NB III-ban szereplő DEAC csapatánál bejelentették, hogy a Loki korábbi sikeredzője, Kondás Elemér veszi át az együttes irányítását.
A kétszeres magyar bajnok és kétszeres kupagyőztes edző a 2019/20-as szezonban már irányította a Debreceni Egyetem alakulatát. Akkor a kiváló első félév végén Kondás visszautasíthatatlan ajánlatot kapott az NB II-es Győrtől, így decemberben távozott. Most azonban visszatért Debrecenbe, és az egyetemisták vele kezdik majd el a felkészülést a 2026/27-es idényre.
Azért kerestek meg a klub vezetői, illetve azért vállaltam el a felkérést, mert szeretnénk, ha olyan eredményes lenne a csapat a következő bajnoki évben, hogy esetlegesen osztályt tudjon lépni. Dolgoztam már korábban a DEAC-nál, akkor is jól éreztem magam, sikeresek voltunk, azon leszünk, hogy most is legalább olyan jól szerepeljünk, és akkor azt gondolom, meglesz a lehetőség arra, hogy feljebb lépjünk"
– mondta Kondás Elemér, akinek irányításával hamarosan belevág a munkába a DEAC.
Kondás Elemér legutóbb a szintén az NB III Észak-Keleti csoportjában szereplő Termálfürdő FC Tiszaújváros vezetőedzője volt, a szakember október közepén, Huszák Géza menesztését követően vette át a csapat irányítását. Vezetésével a borsodi klub teljesítette is a célját, bent maradt a harmadosztályban.
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