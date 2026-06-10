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A Magyar Labdarúgó Szövetség bejelentette a férfi élvonalbeli bajnokság új nevét. A szövetség és a szponzor ismerősen csengő elnevezést választott az NB I-nek.

A Magyar Labdarúgó Szövetség az ETO FC Győr bajnoki címével záródó 2025/2026-os idény lezárása után, május 26-án közölte, a következő idénytől már nem a Fizz Liga néven indítja bajnokságot. A szövetség most bejelentette az NB I régi-új elnevezését.

Mi lesz az NB I új neve?
Mi lesz az NB I új neve?
Fotó: ETO FC_Facebook

Mi lesz az NB I új neve?

Az MLSZ szerdán jelentette be, hogy az NB I hivatalos neve újra az OTP Bank Liga lesz.

„A névváltás a felek között 2025-ben létrejött névszponzori megállapodás keretében történik. Az új elnevezést a 2026/27-es idénytől alkalmazzuk” – olvasható a rövid tájékoztatóban.

Az OTP Bank hivatalos Facebook-oldala megemlíti, további részletekről csatornáikon adnak tájékoztatást a későbbiekben.

Az OTP Bank Liga 2026/27-es idénye a július 25-i hétvégén kezdődik.

 

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