A Magyar Labdarúgó Szövetség az ETO FC Győr bajnoki címével záródó 2025/2026-os idény lezárása után, május 26-án közölte, a következő idénytől már nem a Fizz Liga néven indítja bajnokságot. A szövetség most bejelentette az NB I régi-új elnevezését.

Mi lesz az NB I új neve?

Fotó: ETO FC_Facebook

Mi lesz az NB I új neve?

Az MLSZ szerdán jelentette be, hogy az NB I hivatalos neve újra az OTP Bank Liga lesz.

„A névváltás a felek között 2025-ben létrejött névszponzori megállapodás keretében történik. Az új elnevezést a 2026/27-es idénytől alkalmazzuk” – olvasható a rövid tájékoztatóban.

Az OTP Bank hivatalos Facebook-oldala megemlíti, további részletekről csatornáikon adnak tájékoztatást a későbbiekben.

Az OTP Bank Liga 2026/27-es idénye a július 25-i hétvégén kezdődik.