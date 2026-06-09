Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Ő a titokzatos orosz milliárdos, aki eldöntheti az ukrán háború sorsát

Durva

Hatalmas robbanás történt a Debreceni Egyetem egyik épületében

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Remek formában várja a világbajnokságot Leroy Sané. Sallai Roland német válogatott csapattársa a legutóbbi felkészülési mérkőzésen győztes gólt szerzett, ám nem csak ezzel hívta fel magára a figyelmet.

Bár a labdarúgó-világbajnokságon házigazda amerikaiak óriási gólt szereztek, a német válogatott végül 2-1-re győzött a Chicagóban rendezett felkészülési mérkőzésen. Németország győztes találatát a Galatasaray támadója, Leroy Sané szerezte a második félidőben, az amerikaiak elleni siker után pedig Julian Nagelsmann szövetségi kapitány rendkívül elégedetten nyilatkozott játékosáról. 

Leroy Sané kirobbanó formában várja a német válogatott világbajnoki nyitómérkőzését
Leroy Sané kirobbanó formában várja a német válogatott világbajnoki nyitómérkőzését
Fotó: ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Csillogott-villogott a német válogatott sztárja

A német válogatott a hét elején Winston-Salemben tartotta egyik első edzését, a szurkolók figyelmét azonban nem csupán Sané játéka kötötte le: Sallai Roland isztambuli csapattársa ugyanis feltűnően sok ékszerrel jelent meg a tréningen, amelyek a napsütésben messziről is csillogtak. A rajongók gyorsan kiszúrták, hogy a játékos ujjain gyűrűket viselt, míg a bal fülében három, a jobban pedig két méregdrága, gyémántokkal berakott fülbevaló díszelgett.

Sané számára egyébként nem újdonság a feltűnő stílus. Már a Bayern München játékosaként is rendszeresen viselt fülbevalókat edzéseken és mérkőzéseken, sőt a német válogatottban is többször lehetett látni hasonló kiegészítőkkel, de ennyi ékszert egyszerre talán még soha nem hordott.

A németek természetesen abban bíznak, hogy a 30 éves szélső a csütörtökön kezdődő foci-vb-n is úgy fog ragyogni majd, mint az ékszerei az edzőközpontban.

Julian Nagelsmann együttese Ecuadorral, Curacaóval és Elefántcsontparttal csap majd össze a csoportkörben.

  • Kapcsolódó cikkek:
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!