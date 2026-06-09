Bár a labdarúgó-világbajnokságon házigazda amerikaiak óriási gólt szereztek, a német válogatott végül 2-1-re győzött a Chicagóban rendezett felkészülési mérkőzésen. Németország győztes találatát a Galatasaray támadója, Leroy Sané szerezte a második félidőben, az amerikaiak elleni siker után pedig Julian Nagelsmann szövetségi kapitány rendkívül elégedetten nyilatkozott játékosáról.

Leroy Sané kirobbanó formában várja a német válogatott világbajnoki nyitómérkőzését

Fotó: ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Csillogott-villogott a német válogatott sztárja

A német válogatott a hét elején Winston-Salemben tartotta egyik első edzését, a szurkolók figyelmét azonban nem csupán Sané játéka kötötte le: Sallai Roland isztambuli csapattársa ugyanis feltűnően sok ékszerrel jelent meg a tréningen, amelyek a napsütésben messziről is csillogtak. A rajongók gyorsan kiszúrták, hogy a játékos ujjain gyűrűket viselt, míg a bal fülében három, a jobban pedig két méregdrága, gyémántokkal berakott fülbevaló díszelgett.

😅 Leroy Sane ve Antonio Rüdiger, dart oynuyor. (Zalando Youtube) pic.twitter.com/Ryo7obho1Z — Sami Yen Gündem (@samiyengundem) June 8, 2026

Sané számára egyébként nem újdonság a feltűnő stílus. Már a Bayern München játékosaként is rendszeresen viselt fülbevalókat edzéseken és mérkőzéseken, sőt a német válogatottban is többször lehetett látni hasonló kiegészítőkkel, de ennyi ékszert egyszerre talán még soha nem hordott.

A németek természetesen abban bíznak, hogy a 30 éves szélső a csütörtökön kezdődő foci-vb-n is úgy fog ragyogni majd, mint az ékszerei az edzőközpontban.

Julian Nagelsmann együttese Ecuadorral, Curacaóval és Elefántcsontparttal csap majd össze a csoportkörben.