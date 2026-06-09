Bár a labdarúgó-világbajnokságon házigazda amerikaiak óriási gólt szereztek, a német válogatott végül 2-1-re győzött a Chicagóban rendezett felkészülési mérkőzésen. Németország győztes találatát a Galatasaray támadója, Leroy Sané szerezte a második félidőben, az amerikaiak elleni siker után pedig Julian Nagelsmann szövetségi kapitány rendkívül elégedetten nyilatkozott játékosáról.
Csillogott-villogott a német válogatott sztárja
A német válogatott a hét elején Winston-Salemben tartotta egyik első edzését, a szurkolók figyelmét azonban nem csupán Sané játéka kötötte le: Sallai Roland isztambuli csapattársa ugyanis feltűnően sok ékszerrel jelent meg a tréningen, amelyek a napsütésben messziről is csillogtak. A rajongók gyorsan kiszúrták, hogy a játékos ujjain gyűrűket viselt, míg a bal fülében három, a jobban pedig két méregdrága, gyémántokkal berakott fülbevaló díszelgett.
Sané számára egyébként nem újdonság a feltűnő stílus. Már a Bayern München játékosaként is rendszeresen viselt fülbevalókat edzéseken és mérkőzéseken, sőt a német válogatottban is többször lehetett látni hasonló kiegészítőkkel, de ennyi ékszert egyszerre talán még soha nem hordott.
A németek természetesen abban bíznak, hogy a 30 éves szélső a csütörtökön kezdődő foci-vb-n is úgy fog ragyogni majd, mint az ékszerei az edzőközpontban.
Julian Nagelsmann együttese Ecuadorral, Curacaóval és Elefántcsontparttal csap majd össze a csoportkörben.
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