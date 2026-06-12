Kedd reggel lövöldözés miatt riasztották a rendőrséget a Bridgton Road közelében, nagyjából 13 kilométerre attól az edzőbázistól és hoteltől, amelyet a német válogatott használ a foci-vb alatt. Nem ez az első hasonló eset, hiszen néhány napja az angol labdarúgó-válogatott szállásának közelében tört ki lövöldözés.

Szoboszlai Dominik liverpooli csapattársa, Florian Wirtz a német válogatott edzésén Winston-Salemben

Fotó: FEDERICO GAMBARINI / DPA

Lövöldözés tört ki a német válogatott vb-bázisa mellett

A helyi hatóságok tájékoztatása szerint egy lakos arról számolt be, hogy otthona közelében egy fegyveres, fekete ruhába öltözött alakot látott, aki a Sikoly című filmből ismert maszkhoz hasonló álarcot öltött magára – közölte a Bild. Miután a szemtanú menekülni kezdett, a maszkos személy célba vette és lövést adott le az irányába. A golyó végül egy parkoló autót talált el, személyi sérülés nem történt. A környéket egyébként nyugodt és biztonságos városrésznek tartják, ezért az eset különösen nagy riadalmat keltett a helyiek körében.

A világbajnokságon vasárnap bemutatkozó német labdarúgó-válogatott közvetlenül nem érintett az ügyben, a rendőrség viszont nagy erőkkel keresi a fegyveres elkövetőt.