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Németország az utolsó pillanatban harcolta ki a győzelmet Elefántcsontpart ellen a labdarúgó-világbajnokságon. Julian Nagelsmann együttese ezzel továbbjutott az E csoportból, azonban a német válogatott öröme nem lehet teljesen felhőtlen, ugyanis Nico Schlotterbeck súlyosnak tűnő sérülést szenvedett.

A Borussia Dortmund hátvédje kezdőként kapott lehetőséget Elefántcsontpart ellen, de a második félidőben már nem jött ki a pályára, a helyét Antonio Rüdiger vette át a német válogatott védelmének tengelyében. Julian Nagelsmann együttese hátrányból fordítva nyert, a meccs hőse a kétgólos Deniz Undav volt, aki a 94. percben szerezte meg a győztes gólt.

A német válogatott Nico Schlotterbeck megsérült Elefántcsontpart ellen
A német válogatott Nico Schlotterbeck megsérült Elefántcsontpart ellen
Fotó: ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A német válogatott sztárja megsérült

A németek alapembere már a 13. percben megsérült, majd fájdalomcsillapítókkal a félidőig pályán maradt, ám ekkor Julian Nagelsmann kénytelen volt lecserélni őt. 

Nem néz ki jól. Valami baj van a középső oldalszalagjával. Holnap MRI-vizsgálatra lesz szüksége. 

Meg kell várnunk, mit mutat a képalkotás. Sajnos a középső oldalszalag sérüléséről van szó; valószínűleg a bokaízülettel van gond” – mondta a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón a németek szövetségi kapitánya Schlotterbeck állapota kapcsán.

Amennyiben a 26 éves védő bal bokájában lévő szalag megsérült, nemcsak a további vb-szereplésének inthet búcsút, hanem hosszabb kihagyásra is számíthat. 

A hírek szerint a játékos iránt a Real Madrid élénken érdeklődik, José Mourinho ballábas középhátvédet keres, és Schlotterbeck az első számú kiszemeltje.

A vb-csoportjukból már továbbjutott németek az utolsó fordulóban Ecuador ellen lépnek pályára.

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