A Borussia Dortmund hátvédje kezdőként kapott lehetőséget Elefántcsontpart ellen, de a második félidőben már nem jött ki a pályára, a helyét Antonio Rüdiger vette át a német válogatott védelmének tengelyében. Julian Nagelsmann együttese hátrányból fordítva nyert, a meccs hőse a kétgólos Deniz Undav volt, aki a 94. percben szerezte meg a győztes gólt.

A német válogatott Nico Schlotterbeck megsérült Elefántcsontpart ellen

Fotó: ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A német válogatott sztárja megsérült

A németek alapembere már a 13. percben megsérült, majd fájdalomcsillapítókkal a félidőig pályán maradt, ám ekkor Julian Nagelsmann kénytelen volt lecserélni őt.

Nem néz ki jól. Valami baj van a középső oldalszalagjával. Holnap MRI-vizsgálatra lesz szüksége.

Meg kell várnunk, mit mutat a képalkotás. Sajnos a középső oldalszalag sérüléséről van szó; valószínűleg a bokaízülettel van gond” – mondta a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón a németek szövetségi kapitánya Schlotterbeck állapota kapcsán.

🚨🇩🇪 Nico Schlotterbeck World Cup could be over due to an injury.



“Nico is suspected to have sustained a ligament injury. It's not looking good”, says Julian Nagelsmann. pic.twitter.com/lxN8Jfy7Xy — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2026

Amennyiben a 26 éves védő bal bokájában lévő szalag megsérült, nemcsak a további vb-szereplésének inthet búcsút, hanem hosszabb kihagyásra is számíthat.

A hírek szerint a játékos iránt a Real Madrid élénken érdeklődik, José Mourinho ballábas középhátvédet keres, és Schlotterbeck az első számú kiszemeltje.

A vb-csoportjukból már továbbjutott németek az utolsó fordulóban Ecuador ellen lépnek pályára.