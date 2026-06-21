A Borussia Dortmund hátvédje kezdőként kapott lehetőséget Elefántcsontpart ellen, de a második félidőben már nem jött ki a pályára, a helyét Antonio Rüdiger vette át a német válogatott védelmének tengelyében. Julian Nagelsmann együttese hátrányból fordítva nyert, a meccs hőse a kétgólos Deniz Undav volt, aki a 94. percben szerezte meg a győztes gólt.
A német válogatott sztárja megsérült
A németek alapembere már a 13. percben megsérült, majd fájdalomcsillapítókkal a félidőig pályán maradt, ám ekkor Julian Nagelsmann kénytelen volt lecserélni őt.
Nem néz ki jól. Valami baj van a középső oldalszalagjával. Holnap MRI-vizsgálatra lesz szüksége.
Meg kell várnunk, mit mutat a képalkotás. Sajnos a középső oldalszalag sérüléséről van szó; valószínűleg a bokaízülettel van gond” – mondta a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón a németek szövetségi kapitánya Schlotterbeck állapota kapcsán.
Amennyiben a 26 éves védő bal bokájában lévő szalag megsérült, nemcsak a további vb-szereplésének inthet búcsút, hanem hosszabb kihagyásra is számíthat.
A hírek szerint a játékos iránt a Real Madrid élénken érdeklődik, José Mourinho ballábas középhátvédet keres, és Schlotterbeck az első számú kiszemeltje.
A vb-csoportjukból már továbbjutott németek az utolsó fordulóban Ecuador ellen lépnek pályára.
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