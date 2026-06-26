A német válogatott az első mérkőzésén 7-1-re kiütötte Curacao csapatát, majd egy drámai végjátékot után 2-1 csereként beállt Deniz Undav duplájával 2-1-re legyőzte Elefántcsontpartot is. Julian Nagelsmann együttese ezzel két mérkőzés után bebiztosította csoportelsőségét, így tét nélkül léphetett pályára a győzelmi kényszerben futballozó Ecuador ellen.
A dél-amerikai csapat az első meccsén sokkal jobban futballozott az elefántcsontparti válogatottnál, végül egy 90. percben szerzett góllal az afrikai csapat behúzta a győzelmet. Ezt követően jött az országos 1-esnek titulált Curacao elleni összecsapás, ami végül gólnélküli döntetlenre végződött, így az ecuadoriak rendkívül nehéz helyzetbe hozták magukat, mert a németek ellen kellett volna kiharcolniuk a továbbjutást.
A német válogatott ezúttal sem úszta meg bekapott gól nélkül
A csütörtök esti összecsapás a németek számára tét nélküli volt, ennek ellenére a szövetségi kapitánya a legerősebb csapatát küldte pályára, és már a második percben sikerült betalálnia. Aleksandar Pavlović szerzett labdát egy magaslábgyanús szituációban, a lecsorgót Florian Wirtz begyűjtötte majd továbbtette Leroy Sanénak, a Galatasaray szélsője pedig 14 méterről a jobb alsó sarokba lőtt (0-1).
A bekapott gól után az ecuadoriaknak menniük kellett előre, a kilencedik percben pedig visszajöttek a reményeik. Egy német labdavesztés után Nilson Angulo gyűjtötte be a labdát, majd 18 méterről gyönyörű gólt lőtt a bal alsó sarokba (1-1).
Az egyenlítés után a dél-amerikaiak vérszemet kaptak és beszorították a németeket, akik érezhetően nem voltak kellően felpörögve a mérkőzésre. Azonban a hidratációs szünet után a Nationalelf újra magához ragadta a kezdeményezést, de nagy helyzetet nem tudott kidolgozni, így a felek döntetlennel vonulhattak a szünetre.
A második félidő kis híján megint villámrajtot vettek a németek, akik fél perc után tizenegyest kaptak. Sané labdaszerzése után a németek végigvittek egy gyors kontrát, melynek végén Joel Ordonez buktatta a tizenhatoson belül Kai Havertzet, Tori Penso játékvezető pedig habozás nélkül a büntetőpontra mutatott.
A németek azonban mégsem végezhették el a tizenegyest, ugyanis a VAR-szobából rászóltak az amerikai játékvezetőnő fülére, hogy érdemes lenne visszanéznie az akciót, ami azzal indult, hogy Sané odarúgott egyet az ecuadori Pedro Vite bokájára.
Az eset visszanézése után a bíró visszavonta a tizenegyest, ezzel pedig életben tartotta az ecuadori reményeket.
A folytatásban a németek nem játszottak túl intenzíven, a veszély fokozása érdekében pedig Nagelsmann pályára küldte Deniz Undavot, hogy életet leheljen csapata támadójátékába.
Sokat ugyan nem javult a németek játéka, ennek ellenére a 76. percben így is megnyerhették volna a meccset. Egy óriási ecuadori védelmi hiba után Leroy Sané lépett ki ziccerben, a német támadó egy lövőcsellel elfektette Pachót, majd óriási helyzetben a középen álló Hernan Galindez kezébe lőtt.
A futball pedig ez után büntetett csak igazán, ugyanis a következő támadásból fordítottak az ecuadoriak. Egy szöglet után Pacho csúsztatta meg a labdát a rövid oldalon, a kapu elé berobbanó Gonzalo Plata pedig Manuel Neuert megelőzve közelről a kapuba pöckölt (2-1).
A második ecuadori gól után a németek felpörgették a játékot, beszorították a dél-amerikaiakat, akik azonban rendkívül hősiesen védekeztek és minden lövésbe belevetették magukat.
Az ecuadoriak ezzel csodát tettek az utolsó csoportmeccsükön, legyőzték a németeket, ezzel pedig csoportharmadikként továbbjutottak a legjobb 32 közé.
A másik csütörtök esti mérkőzésen Elefántcsontpart Nicolas Pépé duplájával 2-0-ra legyőzte Curacao válogatottját, így az afrikai csapat csoportmásodikként jutott tovább az egyenes kieséses szakaszba.
Világbajnokság, E csoport, 3. forduló:
Ecuador-Németország 2-1 (1-1)
gólszerzők: Angulo (9.), Plata (77.) ill. Sané (2.)
Curacao-Elefántcsontpart 0-2 (0-1)
gólszerző: Pépé (7., 64.)
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