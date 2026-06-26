A német válogatott az első mérkőzésén 7-1-re kiütötte Curacao csapatát, majd egy drámai végjátékot után 2-1 csereként beállt Deniz Undav duplájával 2-1-re legyőzte Elefántcsontpartot is. Julian Nagelsmann együttese ezzel két mérkőzés után bebiztosította csoportelsőségét, így tét nélkül léphetett pályára a győzelmi kényszerben futballozó Ecuador ellen.

Deniz Undav két meccsen három gólt rúgott a vb-n a német válogatottban

Fotó: Alexander Hassenstein/Getty Images North America via AFP

A dél-amerikai csapat az első meccsén sokkal jobban futballozott az elefántcsontparti válogatottnál, végül egy 90. percben szerzett góllal az afrikai csapat behúzta a győzelmet. Ezt követően jött az országos 1-esnek titulált Curacao elleni összecsapás, ami végül gólnélküli döntetlenre végződött, így az ecuadoriak rendkívül nehéz helyzetbe hozták magukat, mert a németek ellen kellett volna kiharcolniuk a továbbjutást.

A német válogatott ezúttal sem úszta meg bekapott gól nélkül

A csütörtök esti összecsapás a németek számára tét nélküli volt, ennek ellenére a szövetségi kapitánya a legerősebb csapatát küldte pályára, és már a második percben sikerült betalálnia. Aleksandar Pavlović szerzett labdát egy magaslábgyanús szituációban, a lecsorgót Florian Wirtz begyűjtötte majd továbbtette Leroy Sanénak, a Galatasaray szélsője pedig 14 méterről a jobb alsó sarokba lőtt (0-1).

Ezzel a mozdulattal indult a németek vezetőgólja

Fotó: Jan Woitas/dpa Picture-Alliance via AFP

A bekapott gól után az ecuadoriaknak menniük kellett előre, a kilencedik percben pedig visszajöttek a reményeik. Egy német labdavesztés után Nilson Angulo gyűjtötte be a labdát, majd 18 méterről gyönyörű gólt lőtt a bal alsó sarokba (1-1).

Az egyenlítés után a dél-amerikaiak vérszemet kaptak és beszorították a németeket, akik érezhetően nem voltak kellően felpörögve a mérkőzésre. Azonban a hidratációs szünet után a Nationalelf újra magához ragadta a kezdeményezést, de nagy helyzetet nem tudott kidolgozni, így a felek döntetlennel vonulhattak a szünetre.

Nilson Angulo lőtte az ecuadori válogatott első gólját a világbajnokságon

Fotó: Federico Gambarini/dpa Picture-Alliance via AFP

A második félidő kis híján megint villámrajtot vettek a németek, akik fél perc után tizenegyest kaptak. Sané labdaszerzése után a németek végigvittek egy gyors kontrát, melynek végén Joel Ordonez buktatta a tizenhatoson belül Kai Havertzet, Tori Penso játékvezető pedig habozás nélkül a büntetőpontra mutatott.

A németek azonban mégsem végezhették el a tizenegyest, ugyanis a VAR-szobából rászóltak az amerikai játékvezetőnő fülére, hogy érdemes lenne visszanéznie az akciót, ami azzal indult, hogy Sané odarúgott egyet az ecuadori Pedro Vite bokájára.

Az eset visszanézése után a bíró visszavonta a tizenegyest, ezzel pedig életben tartotta az ecuadori reményeket.