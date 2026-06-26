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Csütörtök este két mérkőzést rendeztek a labdarúgó-világbajnokság E csoportjának zárófordulójában. A már biztos csoportelső német válogatott 2-1-re kikapott Ecuadortól, így a dél-amerikai csapat négy ponttal a csoport harmadik helyén végzett, ami továbbjutást ért az egyenes kieséses szakaszba. A csoport másik mérkőzésén Elefántcsontpart 2-0-ra legyőzte Curacao válogatottját, így az afrikai gárda hat ponttal a csoport második helyén végzett.

A német válogatott az első mérkőzésén 7-1-re kiütötte Curacao csapatát, majd egy drámai végjátékot után 2-1 csereként beállt Deniz Undav duplájával 2-1-re legyőzte Elefántcsontpartot is. Julian Nagelsmann együttese ezzel két mérkőzés után bebiztosította csoportelsőségét, így tét nélkül léphetett pályára a győzelmi kényszerben futballozó Ecuador ellen. 

Deniz Undav két meccsen három gólt rúgott a vb-n a német válogatottban
Deniz Undav két meccsen három gólt rúgott a vb-n a német válogatottban
Fotó: Alexander Hassenstein/Getty Images North America via AFP

A dél-amerikai csapat az első meccsén sokkal jobban futballozott az elefántcsontparti válogatottnál, végül egy 90. percben szerzett góllal az afrikai csapat behúzta a győzelmet. Ezt követően jött az országos 1-esnek titulált Curacao elleni összecsapás, ami végül gólnélküli döntetlenre végződött, így az ecuadoriak rendkívül nehéz helyzetbe hozták magukat, mert a németek ellen kellett volna kiharcolniuk a továbbjutást. 

A német válogatott ezúttal sem úszta meg bekapott gól nélkül

A csütörtök esti összecsapás a németek számára tét nélküli volt, ennek ellenére a szövetségi kapitánya a legerősebb csapatát küldte pályára, és már a második percben sikerült betalálnia. Aleksandar Pavlović szerzett labdát egy magaslábgyanús szituációban, a lecsorgót Florian Wirtz begyűjtötte majd továbbtette Leroy Sanénak, a Galatasaray szélsője pedig 14 méterről a jobb alsó sarokba lőtt (0-1). 

Ezzel a mozdulattal indult a németek vezetőgólja
Ezzel a mozdulattal indult a németek vezetőgólja 
Fotó: Jan Woitas/dpa Picture-Alliance via AFP

A bekapott gól után az ecuadoriaknak menniük kellett előre, a kilencedik percben pedig visszajöttek a reményeik. Egy német labdavesztés után Nilson Angulo gyűjtötte be a labdát, majd 18 méterről gyönyörű gólt lőtt a bal alsó sarokba (1-1). 

Az egyenlítés után a dél-amerikaiak vérszemet kaptak és beszorították a németeket, akik érezhetően nem voltak kellően felpörögve a mérkőzésre. Azonban a hidratációs szünet után a Nationalelf újra magához ragadta a kezdeményezést, de nagy helyzetet nem tudott kidolgozni, így a felek döntetlennel vonulhattak a szünetre. 

25 June 2026, USA, East Rutherford: Soccer, Men, 2026 World Cup, Ecuador vs. Germany, Group Stage, Group E, Matchday 3, New York-New Jersey Stadium, Nilson Angulo (Ecuador) celebrates after scoring the goal that tied the game at 1-1. PLEASE NOTE: In accordance with FIFA regulations, these images may be used exclusively for editorial purposes. Commercial use is prohibited. Furthermore, no video-like sequences may be created, and no alterations may be made to the image, either in the foreground or the background. Photo: Federico Gambarini/dpa (Photo by FEDERICO GAMBARINI / dpa Picture-Alliance via AFP)
Nilson Angulo lőtte az ecuadori válogatott első gólját a világbajnokságon
Fotó: Federico Gambarini/dpa Picture-Alliance via AFP

A második félidő kis híján megint villámrajtot vettek a németek, akik fél perc után tizenegyest kaptak. Sané labdaszerzése után a németek végigvittek egy gyors kontrát, melynek végén Joel Ordonez buktatta a tizenhatoson belül Kai Havertzet, Tori Penso játékvezető pedig habozás nélkül a büntetőpontra mutatott. 

A németek azonban mégsem végezhették el a tizenegyest, ugyanis a VAR-szobából rászóltak az amerikai játékvezetőnő fülére, hogy érdemes lenne visszanéznie az akciót, ami azzal indult, hogy Sané odarúgott egyet az ecuadori Pedro Vite bokájára. 

Az eset visszanézése után a bíró visszavonta a tizenegyest, ezzel pedig életben tartotta az ecuadori reményeket. 

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JUNE 25: Referee Tori Penso gestures during the FIFA World Cup 2026 Group E match between Ecuador and Germany at New York New Jersey Stadium on June 25, 2026 in East Rutherford, New Jersey. Mattia Ozbot/Getty Images/AFP (Photo by Mattia Ozbot / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Az amerikai Tori Penso játékvezető főszereplő volt a mérkőzésen
Fotó: Mattia Ozbot/Getty Images via AFP

A folytatásban a németek nem játszottak túl intenzíven, a veszély fokozása érdekében pedig Nagelsmann pályára küldte Deniz Undavot, hogy életet leheljen csapata támadójátékába. 

Sokat ugyan nem javult a németek játéka, ennek ellenére a 76. percben így is megnyerhették volna a meccset. Egy óriási ecuadori védelmi hiba után Leroy Sané lépett ki ziccerben, a német támadó egy lövőcsellel elfektette Pachót, majd óriási helyzetben a középen álló Hernan Galindez kezébe lőtt. 

A futball pedig ez után büntetett csak igazán, ugyanis a következő támadásból fordítottak az ecuadoriak. Egy szöglet után Pacho csúsztatta meg a labdát a rövid oldalon, a kapu elé berobbanó Gonzalo Plata pedig Manuel Neuert megelőzve közelről a kapuba pöckölt (2-1). 

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JUNE 25: Gonzalo Plata #19 of Ecuador scores his team's second goal during the FIFA World Cup 2026 Group E match between Ecuador and Germany at New York New Jersey Stadium on June 25, 2026 in East Rutherford, New Jersey. Justin Setterfield/Getty Images/AFP (Photo by Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Gonzalo Plata rendkívül fontos gólt lőtt a németeknek
Fotó: Justin Setterfield/Getty Images North America via AFP

A második ecuadori gól után a németek felpörgették a játékot, beszorították a dél-amerikaiakat, akik azonban rendkívül hősiesen védekeztek és minden lövésbe belevetették magukat.

Az ecuadoriak ezzel csodát tettek az utolsó csoportmeccsükön, legyőzték a németeket, ezzel pedig csoportharmadikként továbbjutottak a legjobb 32 közé. 

A másik csütörtök esti mérkőzésen Elefántcsontpart Nicolas Pépé duplájával 2-0-ra legyőzte Curacao válogatottját, így az afrikai csapat csoportmásodikként jutott tovább az egyenes kieséses szakaszba. 

Világbajnokság, E csoport, 3. forduló:
Ecuador-Németország 2-1 (1-1)
gólszerzők: Angulo (9.), Plata (77.) ill. Sané (2.)

Curacao-Elefántcsontpart 0-2 (0-1)
gólszerző: Pépé (7., 64.)

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