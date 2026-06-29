A 129-szeres válogatott Neymar sérülés miatt kihagyta a brazil csapat első két mérkőzését a világbajnokságon, a skótok elleni utolsó csoportmeccsre térhetett vissza csereként, és rögtön óriási hatást gyakorolt a játékra.

Neymar ezúttal csak a kispadról nézhette a brazil válogatott játékát

Fotó: Hakan Akgun/Anadolu via AFP

A brazilok a japánok elleni mérkőzésen szenvedtek az első félidőben, és hátrányba is kerültek, így adta volna magát, hogy Carlo Ancelotti bedobja Neymart, azonban a 34 és sztárjátékos ezúttal a kispadról nézte végig csapata drámai győzelmét.

Miért nem játszott Neymar?

A lefújás után Ancelotti értékelte csapata győzelmét, és elárulta, hogy nagyon is tervben volt Neymar bevetése, csak máshogy alakult a mérkőzés.

Neymart a hosszabbításra tartogattuk. Azt mondtam neki, hogy ha hátrányban vagyunk, akkor a 65-70. percben pályára lép, de kiegyenlítettünk, és végül a hosszabbításra nem került sor”

– idézi az M4 Sport Ancelottit, aki úgy érzi, csapata megérdemelt győzelmet aratott.

Carlo Ancelotti a végjátékra tartogatta Neymart

Fotó: Hakan Akgun/Anadolu via AFP

„Jól játszottunk, megérdemeltük a győzelmet, bár az elején gólt kaptunk, de a csapat nem vesztette el a türelmét. Az első félidő is rendben volt, a másodikban pedig többet erőltettük a beadásokat, ami bejött. Van kvalitás nálunk a pályán és a kispadon is, nagy segítség, hogy ilyen magas szintű játékosaim vannak. Japán jól szervezett ellenfél, nem volt könnyű meccs, de megérdemelten jutottunk tovább” – tette hozzá az olasz szakember, akinek a nyerő cseréje, az Arsenalban futballozó Gabriel Martinelli lőtte a brazil válogatott győztes gólját a 95. percben.

Még keresem a szavakat, hatalmas boldogságot érzek. A családom, feleségem, barátok, de egész Brazília örül ennek a továbbjutásnak, még mindig nem hiszem el. Tudtam, hogy lesz még lehetőség, mindenki beleadott mindent, nagyon boldog vagyok. Nem sokszor játszom középcsatárt, de a Mister beszélt velem előtte, mondtam, hogy képes leszek rá. Örülök, hogy tudtam ebben a pozícióban is segíteni a csapatnak”

– mondta Martinelli, aki pályafutása ötödik gólját lőtte nemzeti csapatban.

A brazilok ezzel bejutottak a legjobb 16 közé, ahol az Elefántcsontpart-Norvégia mérkőzés győztesével játszanak majd. A mérkőzés részletes összefoglalója a linkre kattintva olvasható.