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Hétfőn este a brazil labdarúgó-válogatott kiszenvedte a győzelmet Japán ellen, így a dél-amerikai csapat bejutott a legjobb 16 közé a világbajnokságon. A találkozó után Carlo Ancelotti, a brazil válogatott szövetségi kapitánya értékelte csapata teljesítményét és elárulta azt is, miért nem cserélte be Neymart a második félidőben.

A 129-szeres válogatott Neymar sérülés miatt kihagyta a brazil csapat első két mérkőzését a világbajnokságon, a skótok elleni utolsó csoportmeccsre térhetett vissza csereként, és rögtön óriási hatást gyakorolt a játékra.

HOUSTON, USA - JUNE 29: Neymar of Brazil is seen on the bench during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between Brazil and Japan at Houston Stadium (NRG Stadium) on June 29, 2026 in Houston, Texas. Hakan Akgun / Anadolu (Photo by Hakan Akgun / Anadolu via AFP)
Neymar ezúttal csak a kispadról nézhette a brazil válogatott játékát
Fotó: Hakan Akgun/Anadolu via AFP

A brazilok a japánok elleni mérkőzésen szenvedtek az első félidőben, és hátrányba is kerültek, így adta volna magát, hogy Carlo Ancelotti bedobja Neymart, azonban a 34 és sztárjátékos ezúttal a kispadról nézte végig csapata drámai győzelmét. 

Miért nem játszott Neymar?

A lefújás után Ancelotti értékelte csapata győzelmét, és elárulta, hogy nagyon is tervben volt Neymar bevetése, csak máshogy alakult a mérkőzés. 

Neymart a hosszabbításra tartogattuk. Azt mondtam neki, hogy ha hátrányban vagyunk, akkor a 65-70. percben pályára lép, de kiegyenlítettünk, és végül a hosszabbításra nem került sor” 

– idézi az M4 Sport Ancelottit, aki úgy érzi, csapata megérdemelt győzelmet aratott. 

HOUSTON, USA - JUNE 29: Carlo Ancelotti head coach of Brazil is seen during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between Brazil and Japan at Houston Stadium (NRG Stadium) on June 29, 2026 in Houston, Texas. Hakan Akgun / Anadolu (Photo by Hakan Akgun / Anadolu via AFP)
Carlo Ancelotti a végjátékra tartogatta Neymart
Fotó: Hakan Akgun/Anadolu via AFP

„Jól játszottunk, megérdemeltük a győzelmet, bár az elején gólt kaptunk, de a csapat nem vesztette el a türelmét. Az első félidő is rendben volt, a másodikban pedig többet erőltettük a beadásokat, ami bejött. Van kvalitás nálunk a pályán és a kispadon is, nagy segítség, hogy ilyen magas szintű játékosaim vannak. Japán jól szervezett ellenfél, nem volt könnyű meccs, de megérdemelten jutottunk tovább” – tette hozzá az olasz szakember, akinek a nyerő cseréje, az Arsenalban futballozó Gabriel Martinelli lőtte a brazil válogatott győztes gólját a 95. percben. 

Még keresem a szavakat, hatalmas boldogságot érzek. A családom, feleségem, barátok, de egész Brazília örül ennek a továbbjutásnak, még mindig nem hiszem el. Tudtam, hogy lesz még lehetőség, mindenki beleadott mindent, nagyon boldog vagyok. Nem sokszor játszom középcsatárt, de a Mister beszélt velem előtte, mondtam, hogy képes leszek rá. Örülök, hogy tudtam ebben a pozícióban is segíteni a csapatnak” 

– mondta Martinelli, aki pályafutása ötödik gólját lőtte nemzeti csapatban. 

A brazilok ezzel bejutottak a legjobb 16 közé, ahol az Elefántcsontpart-Norvégia mérkőzés győztesével játszanak majd. A mérkőzés részletes összefoglalója a linkre kattintva olvasható. 

 

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