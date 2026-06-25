A korábbi Barcelona- és PSG-sztár visszatérését óriási várakozás övezte, hiszen három év után ismét meghívót kapott a brazil válogatottba. Neymar a világbajnokság első két csoportmérkőzését még kihagyta, mivel nem épült fel teljesen a combhajlító-sérüléséből. A Brazília–Skócia utolsó csoportmérkőzésén aztán eljött a várva várt pillanat: csereként pályára lépett, a 3–0-s győzelem után pedig egyből várandós párjához, Bruna Biancardihoz és családjához sietett, megható pillanatok közepette ünnepelte a visszatérését.

Neymar a skótok elleni győztes meccs után a pálya szélén adott csókot a várandós párjának Fotó: Michael Reaves

Neymar örömkönnyeket hullajtott

A 2026-os világbajnokságig hosszú és rögös út vezetett a klasszis számára. Egészen pontosan 981 nap telt el azóta, hogy legutóbb pályára lépett a brazil válogatott mezében. Erre még 2023 októberében, az Uruguay elleni világbajnoki selejtezőn került sor, amely rémálomszerűen ért véget számára: súlyos térdsérülést szenvedett, elszakadt az elülső keresztszalagja.

A hosszú rehabilitáció során klubszinten sem volt szerencséje. Az Al-Hilal játékosaként újabb sérülések hátráltatták, ezért alig léphetett pályára. Időközben visszatért nevelőegyesületéhez, a Santoshoz, ahol fokozatosan nyerte vissza formáját, és immár a teljes felépülés küszöbén áll.

Carlo Ancelotti szövetségi kapitány a Skócia elleni világbajnoki csoportmérkőzés 75. percében küldte pályára Matheus Cunha helyére. A 3–0-s győzelmet követően a Miami Stadion közönsége vastapssal köszöntötte a visszatérő sztárt. A meghatódott Neymar a lefújás után egyből a pálya szélén várakozó családjához sietett, ahol várandós párja, Bruna Biancardi, valamint gyermekei, Mavie és Mel ölelték át.

A mérkőzés előtt egy másik emlékezetes jelenet is megérintette a szurkolókat: a brazil futball két ikonja, Neymar és Ronaldinho találkozott a stadionban. A hosszú, őszinte ölelésük pillanatok alatt bejárta a közösségi médiát, ahol meghatottan reagáltak a hozzászólok. Többen arról írtak, hogy könny szökött a szemükbe a jelenet láttán, míg mások egyszerűen csak különlegesnek nevezték a két legenda találkozását.