A korábbi Barcelona-játékos, Neymar az elmúlt években súlyos sérülésekkel küzdött, ezért hosszú időre kiszorult a nemzeti csapatból.

A nagy találkozás a fiával: a világ Neymar könnyeiről beszél

Fotó: MICHAEL REAVES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Miért sírta el magát Neymar?

Legutóbb 2023 októberében viselte a brazil válogatott mezét, amikor Uruguay ellen, egy világbajnoki selejtezőn elszakadt az elülső keresztszalagja.

A sérülés rendkívül nehéz időszakot indított el számára. Szaúd-arábiai klubjánál, az Al-hilalnál is sorra érték a problémák, így alig tudott pályára lépni. Neymar azóta visszatért nevelőegyesületéhez, a brazil Santoshoz, és úgy tűnik, végre ismét jó úton halad a teljes felépülés felé.

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a 75. percben küldte pályára a Manchester United csatára, Matheus Cunha helyére. Bár Neymar a torna első két csoportmérkőzését kihagyta, mert még nem volt megfelelő erőnléti állapotban, most végre ismét magára ölthette a brazil címeres mezt.

A mérkőzés lefújása után a Miami Stadion közönsége vastapssal ünnepelte a visszatérő klasszist, aki láthatóan nem tudta visszatartani az érzelmeit. Neymar egyenesen a pálya szélén várakozó családjához sietett, ahol párja, Bruna Biancardi, valamint gyermekei, Mavie és Mel fogadták.

A legmeghatóbb jelenet azonban akkor következett, amikor legidősebb fia, Davi Lucca is odaszaladt hozzá. Apa és fia hosszú öleléssel köszöntötte egymást, miközben Neymar könnyek között csókolta meg fia homlokát.

A pillanatot kis híján megzavarta a biztonsági szolgálat, amely először megpróbálta megállítani a pályára futó Davi Luccát, mivel azt hitték, egy fiatal szurkoló akar közel kerülni a brazil sztárhoz. Amikor azonban Neymar és családja jelezte, hogy a fiú hozzájuk tartozik, a biztonságiak azonnal átengedték.

A brazil támadó számára az elmúlt időszak nemcsak a pályán, hanem a magánéletben is eseménydús volt. Neymar és Bruna Biancardi a hónap elején jelentették be, hogy harmadik közös gyermeküket várják. A futballista akkor viccelődve így reagált a hírre:

Összehozok egy zenekart, és mától Spice Girls lesz a neve.”

Neymar számára már a kezdő sípszó előtt is érzelmes volt az este.

A találkozó előtt találkozott a brazil futball legendájával, Ronaldinhóval, akit hosszasan megölelt. A két ikonikus játékos meghitt pillanata gyorsan bejárta a közösségi médiát, ahol a szurkolók közül többen azt írták, hogy „könny szökött a szemükbe”, míg mások egyszerűen „különlegesnek” nevezték a találkozást.