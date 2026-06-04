Májusban derült ki, hogy Neymar is bekerült a brazil labdarúgó-válogatott bő világbajnoki keretébe, annak ellenére, hogy a Santos 34 éves játékosa számos sérüléssel bajlódott a szezonban.
Neymar nélkül játssza utolsó felkészülési meccsét Brazília
A Brazil Labdarúgó Szövetség most megerősítette, hogy Neymar nem utazik el Clevelandbe a válogatott szombati, Egyiptom elleni utolsó felkészülési mérkőzésére, ehelyett ugyanis New Jersey-ben marad, hogy folytassa a vádlisérülésének rehabilitációját.
Mindez nem annyira meglepő, hiszen Carlo Ancelotti szövetségi kapitány már a napokban elmondta, hogy a brazilok gólrekorderének kisebb problémája van, ami miatt könnyen kihagyhatja a torna nyitómérkőzését. Az olasz szakember ugyanakkor arról nem ejtett szót, hogy emiatt kikerülhet-e a keretből a legismertebb brazil futballista, de azt hangsúlyozta, hogy nem akarja kockáztatni, hogy a Barcelona és a PSG korábbi sztárja esetleg újra megsérüljön.
Bár a brazil válogatottnál optimisták Neymar felépülését illetően, arról továbbra sincs pontos információ, hogy mikor térhet vissza – korábban a brazil szövetség azt közölte, két-három hetes pihenő vár rá.
Neymar eddig 128 meccsen lépett pályára a brazil válogatottban, 79 góljával pedig csúcstartó. Legutóbb az Uruguay elleni vb-selejtezőben lépett pályára a nemzeti csapatban 2023 októberében, amikor szalagszakadást szenvedett, és hosszú időre harcképtelenné vált.
Brazília a C-csoportban majd június 13-án az előző foci-vb-n elődöntős Marokkó ellen kezdi meg a szereplését, majd június 19-én az újonc Haiti, június 24-én pedig Skócia ellen lép pályára.
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