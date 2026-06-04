Májusban derült ki, hogy Neymar is bekerült a brazil labdarúgó-válogatott bő világbajnoki keretébe, annak ellenére, hogy a Santos 34 éves játékosa számos sérüléssel bajlódott a szezonban.

Neymar nem utazik el a brazil válogatott világbajnokság előtti utolsó felkészülési meccsére

Fotó: JORDAN BANK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Neymar nélkül játssza utolsó felkészülési meccsét Brazília

A Brazil Labdarúgó Szövetség most megerősítette, hogy Neymar nem utazik el Clevelandbe a válogatott szombati, Egyiptom elleni utolsó felkészülési mérkőzésére, ehelyett ugyanis New Jersey-ben marad, hogy folytassa a vádlisérülésének rehabilitációját.

🚨 Official:



Neymar will miss Brazil’s pre-World Cup friendly against Egypt on June 6 due to injury.



A big setback for Brazil as they continue preparations ahead of the World Cup.#AfricanFootball #WorldCup2026 pic.twitter.com/gAbkEwf5tX — Micky Jnr (@MickyJnr__) June 4, 2026

Mindez nem annyira meglepő, hiszen Carlo Ancelotti szövetségi kapitány már a napokban elmondta, hogy a brazilok gólrekorderének kisebb problémája van, ami miatt könnyen kihagyhatja a torna nyitómérkőzését. Az olasz szakember ugyanakkor arról nem ejtett szót, hogy emiatt kikerülhet-e a keretből a legismertebb brazil futballista, de azt hangsúlyozta, hogy nem akarja kockáztatni, hogy a Barcelona és a PSG korábbi sztárja esetleg újra megsérüljön.

Bár a brazil válogatottnál optimisták Neymar felépülését illetően, arról továbbra sincs pontos információ, hogy mikor térhet vissza – korábban a brazil szövetség azt közölte, két-három hetes pihenő vár rá.

Neymar eddig 128 meccsen lépett pályára a brazil válogatottban, 79 góljával pedig csúcstartó. Legutóbb az Uruguay elleni vb-selejtezőben lépett pályára a nemzeti csapatban 2023 októberében, amikor szalagszakadást szenvedett, és hosszú időre harcképtelenné vált.

Brazília a C-csoportban majd június 13-án az előző foci-vb-n elődöntős Marokkó ellen kezdi meg a szereplését, majd június 19-én az újonc Haiti, június 24-én pedig Skócia ellen lép pályára.