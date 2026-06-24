Arról már az Origón is beszámoltunk, hogy Brazília majd június 24-én Skóciával találkozik a C csoport utolsó mérkőzésén (magyar idő szerint szerda éjfélkor kezdődik majd a meccs). Különböző források még korábban azt mondták, hogy Neymar – aki a II. fokozatú izomsérüléséből lábadozott – megismételte az egy héttel ezelőtti orvosi vizsgálatot, és lassan teljesen felépül. Nos, azóta eltelt pár nap, és a szövetségi kapitány újabb információkat osztott meg a válogatott sztárjáról.

Neymar ismét játszhat

Fotó: Daniela Porcelli / Getty Images North America

Neymar bevethető állapotban van

Carlo Ancelotti megerősítette, hogy Neymar készen áll arra, hogy Skócia ellen játsszon Brazília utolsó csoportmeccsén, de a Seleção edzője nem garantálta, hogy a csatár Miamiban pályára is lép.

A 34 éves játékos még nem kapott szerepet a 2026-os FIFA-világbajnokságon, miután vádlisérüléssel érkezett a tornára, ami miatt nem játszhatott Brazília Marokkó és Haiti elleni meccsein. Egy teljes hétnyi edzés után Neymar azonban visszatért a csapatba a szerdai, Hard Rock Stadionban megrendezésre kerülő összecsapás előtt.