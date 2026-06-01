A Santos hazai pályán, 3-1-re győzött szombaton a Vila Belmiróban a Vitória ellen a brazil bajnokság 18. fordulójában. A csapat legnagyobb sztárja, Neymar nem lépett pályára a vb előtti utolsó bajnokin, hiszen már elutazott a válogatotthoz, és egyébként is sérüléssel bajlódik. A Santos harmadik góljának szerzője, a botrányairól is elhíresült, megosztó és nehezen kezelhető támadó, Gabriel Barbosa, - ismertebb nevén Gabigol - ismét a figyelem középpontjába került. Miután a péniszét fogdosva mutogatott a közönségre, a játékvezető gyorsan közbelépett.

Ismét alakított Neymar balhés csapattársa

Gabigol kétségkívül egy rendkívül tehetséges csatárnak indult karrierje elején. A Santos az olasz Internek adta el még 2016 nyarán, majd egy szezonnal később a portugál Benficához került kölcsönbe. Nem találta meg számításait Európában, így Olaszországból rendszeresen Brazíliába adták kölcsön a későbbi években, majd 2020 januárjában a Flamengo vásárolta meg. Jelenleg a Cruzeiro csapatától kölcsönben, újra a Santosban szerepel.

A most 29 éves támadót 2024 márciusában tiltotta el két évre a brazil bíróság a doppingellenőrzések kijátszásának kísérlete miatt. A vádak szerint szándékosan hátráltatta az ellenőrök munkáját, tiszteletlen volt velük és nem követte a protokollt sem. Gabigol a Nemzetközi Sportdöntőbírósághoz (CAS) fordult, a szervezet visszaengedte a támadót a pályára, majd 2025 júliusában végül felmentette őt a csalás vádja alól, mivel negatív tesztet produkált. A CAS azonban megjegyezte, hogy a viselkedése kifejezetten nem együttműködő és problémás volt.

Neymar és Gabigol a Santos mezében.

Gabigol rendkívül forrófejű játékos. Hajlamos a provokációra és a bírókkal való folyamatos vitatkozásra, abszolút felesleges lapok begyűjtésére. Esetében nem ritkák az ellenféllel való fizikai vagy akár verbális összetűzések sem. Európai karrierje részben azért bukott meg az Internél és a Benficánál, mert az edzők nehezen - vagy egyáltalán nem - tudtak együtt dolgozni az egójával és a hozzáállásával. Később aztán a Flamengonál és a Cruzeirónál is felbukkantak fegyelmi problémák, eddig, a Santosnál viszont fegyelmezni tudta magát.

A koronavírus-járvány idején azzal került be a hírekbe, hogy a korlátozások alatt egy illegális, föld alatti kaszinóban tartózkodott, ahonnan a rendőröknek kellett kimentenie a razzia során.

Gabigol 2026-ban sem maradt botrány nélkül. A Santos Vitória elleni meccsén olyan obszcén gesztusokat tett, amelyek vírusként terjedtek a közösségi médiában. A támadó megszerezte csapata harmadik, és egyben utolsó gólját az 56. percben, majd hatalmas ünneplés vette kezdetét. Még a nézők közé is kiugrott ünnepeltetni magát, de valami meglehetősen felpaprikázhatta: előbb a lelátóra kezdett mutogatni, majd mutató ujját szája elé téve csendre akarta inteni a közönséget. Mivel ez nem vált be, újra a nézőkre mutatott, majd a nemiszervét markolászta.