Neymar sérülése miatt nem utazott el Clevelandbe, ahol a brazil válogatott lejátszotta a 2026-os labdarúgó-világbajnokság előtti utolsó felkészülési mérkőzést. Carlo Ancelotti együttese ugyan 2-1-re legyőzte Mohamed Szalahékat, de a szurkolók figyelme mégis a Santos 34 éves sztárjára irányult.

Neymar 2023 októbere óta nem játszott a brazil válogatottban

Fotó: JOERG MITTER / Red Bull Content Pool

Neymar a rehabilitációja alatt is gondoskodott arról, hogy róla beszéljenek

A brazil válogatott rekordere már hosszú évek óta Wagner Tenorio mesterfodrásszal dolgozik együtt, aki a közösségi oldalán néhány fotóval örvendeztette meg a rajongókat, amelyeken Neymar már a foci-vb-re készített vadonatúj hajviseletével látható.

„A Tenorio Wagner Protokoll és Neymar közös története már közel 13 éve kezdődött. Ez az időszak a fejlődés, a változatos stílusok, a nagy pillanatok és a kölcsönös bizalom évei voltak. Egy kiváló frizura azonban nemcsak a külsőről szól, hanem az egészséges haj folyamatos kezeléséről és a részletekre való odafigyelésről is” – írta a szakember, aki szerint minden készen áll a világbajnokságra, Neymarnak pedig sikeres vb-szereplést kívánt.

نيولوك الاسطورة نيمار لكأس العالم ✂️😍 pic.twitter.com/AA7lZtNLX5 — Team Neymar (@TeamNey10) June 6, 2026

„Brazília veled álmodik, és emberek milliói szurkolnak neked. Jöhet a hatodik világbajnoki cím!” – fogalmazott a fodrász.

A képet maga Neymar is megosztotta a hivatalos X-oldalán azzal a felirattal, hogy: „Különleges haj egy különleges alkalomra.”

Novo visual do Neymar para Copa do Mundo.



📷Instagram/tenoriowagner pic.twitter.com/dvidpOqaXz — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) June 6, 2026

Neymar eddig 128 meccsen lépett pályára a brazil válogatottban, 79 góljával pedig csúcstartó. Legutóbb az Uruguay elleni vb-selejtezőben lépett pályára a nemzeti csapatban 2023 októberében, amikor szalagszakadást szenvedett, és hosszú időre harcképtelenné vált.

A bejegyzése pillanatok alatt elterjedt a közösségi oldalakon, a szurkolók pedig imádták Neymar új frizuráját. Bár egyelőre nem tudni pontosan, hogy mikor láthatják a pályán kedvencüket, ugyanis könnyen lehet, hogy a Marokkó elleni első csoportmeccset még kénytelen lesz kihagyni.

Brazília a C-csoportban majd június 13-án az előző foci-vb-n elődöntős Marokkó ellen kezdi meg a szereplését, majd június 19-én az újonc Haiti, június 24-én pedig Skócia ellen lép pályára.