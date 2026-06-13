A társházgazda mexikói válogatott könnyed győzelemmel kezdte a foci-vb-t, miután 2-0-s győzelmet aratott a dél-afrikai csapat fölött. A Mexikóvárosban rendezett meccs után valóságos örömünnep vette kezdetét, a szurkolók pedig rögtönzött lucha libre stílusú pankráció bemutatót tartottak a nyílt utcán.

Mexikóban a pankráció is a kultúra egyik fontos része

Fotó: Rafael Rodriguez/NurPhoto via AFP

Pankrációval ünnepelték a sikert a mexikói szurkolók

Mexikóban az emberek nem csak a futballért vannak oda, hanem a pankráció is a populáris kultúra egyik fontos része. A mexikói stílust lucha librének nevezik, ebben a pankrátorok gyakran színes, egyedi maszkokat viselnek. A maszk a karakterük identitásának és becsületének szimbóluma, amelyet elveszíteni vagy levenni különösen nagy jelentőségű esemény.

Imagina ser extranjero y encontrarte con tres luchadores enmascarados peleando en plena calle. Y cuando crees que ya lo viste todo, una mujer se les lanza como si fuera Rey Mysterio.



El surrealismo mexicano nunca dejará de sorprenderme. 😭🇲🇽 pic.twitter.com/GouBV6WDVb — Sergio 🇫🇷 (@Seergiot3ck) June 12, 2026

A mexikói stílust látványos, akrobatikus mozdulatok jellemzik. Rengeteg a rúgás és a repülő támadás is. A legismertebb mexikói pankrátorok közé tartozik El Santo, akit nemzeti hősként tisztelnek, ő filmekben és képregényekben is szerepelt.

A maszkos pankrátorok, például Blue Demon vagy Rey Mysterio, világszerte ismertté tették ezt a stílust a WWE-ben.