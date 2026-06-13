A társházgazda mexikói válogatott könnyed győzelemmel kezdte a foci-vb-t, miután 2-0-s győzelmet aratott a dél-afrikai csapat fölött. A Mexikóvárosban rendezett meccs után valóságos örömünnep vette kezdetét, a szurkolók pedig rögtönzött lucha libre stílusú pankráció bemutatót tartottak a nyílt utcán.
Pankrációval ünnepelték a sikert a mexikói szurkolók
Mexikóban az emberek nem csak a futballért vannak oda, hanem a pankráció is a populáris kultúra egyik fontos része. A mexikói stílust lucha librének nevezik, ebben a pankrátorok gyakran színes, egyedi maszkokat viselnek. A maszk a karakterük identitásának és becsületének szimbóluma, amelyet elveszíteni vagy levenni különösen nagy jelentőségű esemény.
A mexikói stílust látványos, akrobatikus mozdulatok jellemzik. Rengeteg a rúgás és a repülő támadás is. A legismertebb mexikói pankrátorok közé tartozik El Santo, akit nemzeti hősként tisztelnek, ő filmekben és képregényekben is szerepelt.
A maszkos pankrátorok, például Blue Demon vagy Rey Mysterio, világszerte ismertté tették ezt a stílust a WWE-ben.
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