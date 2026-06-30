Orlando Gill hétfő éjjel mindössze kilencedik alkalommal őrizte a paraguayi válogatott kapuját, ám a Németország elleni harmicketted-döntőben máris nemzeti hőssé vált. A 199 centiméter magas hálóőr a hosszabbítás utáni tizenegyespárbajban két büntetőt hárított, míg Jonathan Tah harmadik próbálkozása a kapu fölé szállt, így Paraguay 4–3-as sikerrel jutott a vb legjobb 16 csapata közé. A pályán nyújtott bravúrja mögött azonban egy rendkívül megindító családi történet húzódik. Gill néhány évvel ezelőtt akkora anyagi nehézségekkel küzdött, hogy súlyosan beteg kisfia gyógykezelésének finanszírozása érdekében szinte minden vagyonát kénytelen volt eladni.

Paraguay hőse, Orlando Gill egykor mindent eladott, hogy megmentse súlyosan beteg kisfia életét Fotó: Ian MacNicol

Orlando Gill 2000. június 11-én született a paraguayi San Lorenzóban, ahol futballpályafutását is kezdte. A sors különös fintora, hogy két évvel ezelőtt éppen a névrokon argentin klubhoz, a San Lorenzóhoz igazolt. Bár csak tavaly vált állandó kezdővé, teljesítményével gyorsan felhívta magára Gustavo Alfaro, a paraguayi válogatott argentin szövetségi kapitányának figyelmét.

Gill első válogatott meghívóját a Peru elleni világbajnoki selejtező előtt kapta meg, és rögtön emlékezetes bemutatkozással hálálta meg a bizalmat. Hibátlanul védett, kapott gól nélkül hozta le a mérkőzést, Paraguay pedig 1–0-s győzelmet aratott.

Paraguay hőse mindent eladott, hogy megmentse súlyosan beteg kisfia életét

A sikerek előtt azonban a kapusnak és családjának rendkívül nehéz időszakon kellett keresztülmennie. Négy évvel ezelőtt, amikor még nevelőegyesületében szerepelt, megszületett kisfia, Lautaro. A fiatal család szerény körülmények között élt, Gill profi pályafutása még csak akkor indult, amikor a kisfiú súlyosan megbetegedett.

A történetet Orlando Gill felesége, Melissa Ávalos idézte fel az argentin TyC Sportsnak.

Orlando akkoriban lett profi, alig volt pénzünk, és sajnos Lauti súlyosan megbetegedett. A kezelések rengeteg pénzbe kerültek, ezért mindenünket el kellett adnunk, mert a kisfiunk életveszélyben volt

– mesélte.

A család valóban mindent feláldozott gyermekük gyógyulásáért. Eladták Orlando futballereklyéit, a mezeit, trófeáit, sőt még azt a szerelést is, amelyben az U20-as paraguayi válogatottban szerepelt.

Annyira kétségbe voltunk esve, hogy folyamatosan sírtunk és Istenhez imádkoztunk, hogy mentse meg a kisfiunkat. Meghallgatta az imáinkat. Rendkívül nehéz időszak volt, de ha szeretet és összetartás van egy családban, minden akadály legyőzhető. Azt szeretném, ha az egész világ megtudná, milyen hatalmas szíve van a férjemnek. Imádunk, Orlando, és végtelenül büszkék vagyunk rád – a fiad és én is

– fogalmazott Melissa.