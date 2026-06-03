A brazilok először az 1958-as svédországi foci-vb-n értek fel a csúcsra, ami azért is marad örökre emlékezetes, mert a háromszoros világbajnok Pelé ezen a tornán robbant be, mindössze 17 évesen.

Pelé vezérletével nyert először világbajnokságot a brazil válogatott

Fotó: Olle Wester/TT News Agency via AFP

A házigazda svédek ellen fináléban Pelé két gólt is lőtt, mindezt pedig a legendás 10-es mezben tette, melynek külön története van.

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A brazil válogatott tinédzser zsenije, a 17 éves Pelé 10-es mezben szerepelt a világbajnokságon, akkoriban ennek nem igazán volt jelentősége. A Santos játékosa gyakorlatilag véletlenül kapta meg a legendássá vált 10-es mezt.

A legenda szerint a brazil válogatott egyszerűen elmulasztotta időben leadni a FIFA-nak a játékosok mezszámait, ezért a szervezők véletlenszerűen osztották ki a számokat. Emiatt a brazilok teljesen szokatlan számozásban léptek pályára a foci-vb-n: a kapus Gilmar a 3-as, a hátvéd Zózimo a 9-es mezt kapta, Peléhez pedig véletlenül került a 10-es.