A brazilok először az 1958-as svédországi foci-vb-n értek fel a csúcsra, ami azért is marad örökre emlékezetes, mert a háromszoros világbajnok Pelé ezen a tornán robbant be, mindössze 17 évesen.
A házigazda svédek ellen fináléban Pelé két gólt is lőtt, mindezt pedig a legendás 10-es mezben tette, melynek külön története van.
Pelé elárverezett meze megdöntheti Maradona rekordját?
A brazil válogatott tinédzser zsenije, a 17 éves Pelé 10-es mezben szerepelt a világbajnokságon, akkoriban ennek nem igazán volt jelentősége. A Santos játékosa gyakorlatilag véletlenül kapta meg a legendássá vált 10-es mezt.
A legenda szerint a brazil válogatott egyszerűen elmulasztotta időben leadni a FIFA-nak a játékosok mezszámait, ezért a szervezők véletlenszerűen osztották ki a számokat. Emiatt a brazilok teljesen szokatlan számozásban léptek pályára a foci-vb-n: a kapus Gilmar a 3-as, a hátvéd Zózimo a 9-es mezt kapta, Peléhez pedig véletlenül került a 10-es.
Pelé legendás 10-es mezére június 29-én kezdődik a licitálás és július 16-án zárul, három nappal a világbajnokság döntője előtt. A mez várhatóan minden idők legdrágábban értékesített Pelé-relikviája lesz, és akár a valaha eladott legértékesebb futballmez rekordját is megdöntheti.
A jelenlegi rekordot Diego Maradona argentin válogatott meze tartja, amelyben az 1986-os világbajnokságon kézzel szerzett gólt az angolok elleni negyeddöntőben. Az „Isten keze” gólról elhíresült mezt 2022-ben 9,28 millió dollárért adták el.
- Pelé 17 évesen két gólt szerzett a svédek elleni 1958-as döntőben, és mindmáig ő a legfiatalabb gólszerző a vb-döntők történetében. A mérkőzés után Pelé csapattársának és egyben szobatársának, Didának ajándékozta a 10-es mezét.
A mez Dida családjánál maradt a brazíliai Maceió városában, majd 1993-ban az Edvaldo Alves Santa Rosa Sportmúzeum gyűjteményébe került. A múzeum 2004 szeptemberében árverezte el a relikviát. A vevő akkor körülbelül 105 000 dollárt fizetett érte, és most, több mint húsz évvel később ismét eladásra bocsátja.
Ez nem csupán egy mez – ezt a ruhadarabot a futballtörténelem egyik legnagyobb játékosa viselte azon az estén, amikor legendás pályafutása igazán kezdetét vette. Saját kezűleg adta át egy barátjának, és több mint hat évtizeden át gondosan megőrizték. Történelmi jelentősége páratlan a futballrelikviák piacán, és elválaszthatatlan a sportág első valóban globális ikonjának örökségétől”
– nyilatkozta Brahm Wachter, a Sotheby’s modern gyűjtői tárgyak részlegének vezetője.
A legdrágábban eladott Pelé-gyűjtőkártya 2022 februárjában cserélt gazdát, amikor egy PSA 9 minősítésű, 1958-as Alifabolaget-kártyát egy magáneladás során 1,33 millió dollárért értékesítettek – derül ki a Card Ladder online gyűjtőkártya-adatbázisából. Ez volt az első futballkártya, amely hét számjegyű összegért kelt el. Később egy Lionel Messi-újonckártyát 1,5 millió dollárért, egy Cristiano Ronaldo-kártyát pedig 1,35 millió dollárért adtak el.
A sportrelikviák piacának gyors növekedését jól szemlélteti, hogy egy 2016-os, háromnapos aukción több mint 2000, Peléhez kapcsolódó tárgy – köztük világbajnoki érmek, trófeák és az ezredik mérkőzésére készített korona – összesen közel 4,2 millió dollárért kelt el. Ez csaknem 2 millió dollárral kevesebb annál az összegnél, amelyre jelenleg egyetlen, az 1958-as világbajnoki döntőben viselt mez értékét becsülik.