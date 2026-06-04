A 55 éves spanyol szakember, Pep Guardiola idén nyáron lezárta rendkívül sikeres manchesteri korszakát. Tíz év alatt a Manchester City történetének egyik legsikeresebb edzőjévé vált, hat bajnoki címet, Bajnokok Ligája-trófeát és számos egyéb serleget nyerve a klubbal.

Pep Guardiola körül elszabadultak a pletykák: de egyelőre a jeleke szerint nem fog együtt dolgozni Lionel Messivel

Fotó: ODD ANDERSEN / AFP

Pep Guardiola lesz Lionel Messiék edzője?

Guardiola és Messi neve a Barcelona aranykorával forrt össze. A katalán tréner 2008 és 2012 között irányította a gránátvörös-kékeket, ez idő alatt pedig Lionel Messi minden korábbinál magasabb szintre emelte játékát. Guardiola összesen 219 mérkőzésen küldte pályára az argentin klasszist, aki ezeken a találkozókon elképesztő, 211 gólos és 94 gólpasszos mérleget produkált. Közösen három spanyol bajnoki címet és két Bajnokok Ligája-győzelmet ünnepelhettek.

Az angol Mirror beszámolója szerint az Inter Miami tulajdonosa, David Beckham Guardiola személyében látta a tökéletes utódot a nemrég távozó Javier Mascherano helyére.

Az argentin szakember a múlt hónapban személyes okokra hivatkozva váratlanul lemondott posztjáról, így az MLS-klub vezetői gyorsan megkezdték az új vezetőedző keresését.

Beckham állítólag abban reménykedett, hogy sikerül ismét összehoznia a Guardiola–Messi párost, amely egykor meghatározta a világfutballt. A tervek szerint a klub vezetői a közelgő világbajnokság idején személyesen is találkoztak volna a trénerrel, hogy megvitassák egy esetleges szerződés részleteit.

A lap információi szerint azonban Guardiola nemcsak az ajánlatot utasította vissza, hanem a világbajnokságot sem tervezi a helyszínen követni. Ehelyett a családjával szeretne időt tölteni Spanyolországban, pihenéssel és feltöltődéssel készülve karrierje következő fejezetére.

Bár az Inter Miami szurkolói bizonyára csalódottak lehetnek, úgy tűnik, Messi és Guardiola újabb közös futballprojektjére még várni kell.