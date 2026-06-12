Megdöbbentő történet látott napvilágot. A Bild egy berlini kórházi botrányról számolt be június elején. A németek világbajnok labdarúgója, Lukas Podolski pedig felkereste a német sajtóorgánumot, hogy elmesélje saját történetét: nagymamáját a kölni kórházban rabolták ki, az elhunyt minden ékszere eltűnt.

„Ilyesmi nem történhet meg” – Podolski elmesélte sokkoló kórházi történetét

Fotó: MAREK ANTONI IWANCZUK / NurPhoto

„Ilyesmi nem történhet meg” – Podolski elmesélte sokkoló kórházi történetét

A Bild arról írt június 7-én, hogy Ulrike Luther anyjának halála után óráját és eljegyzési gyűrűjét is ellopták a berlini Emil von Behring Kórházban. A szezon végén visszavonult, 41 éves Lukas Podolski a sajtóhoz fordult, hogy felhívja a figyelmet: ez az eset nem egyedi.

„Olvastam a berlini kórházban kirabolt anyáról szóló történetet. Sajnos azt kell mondanom, hogy egyáltalán nem egyedi esetről van szó” – ecsetelte a világbajnok.

Ilyesmi nem történhet meg, éppen ezért is szeretném most nyilvánosságra hozni a mi estünket is.”

Podolski mamája, Helene 2025. december 27-én hunyt el a kölni Szent Erzsébet Kórházban. A temetkezési vállalkozó cég embere 2026. január 9-én elment a holttestért a hullaházba, de olyan sokkoló felfedezést tett, hogy azonnal értesítette a hozzátartozókat.

„Ellopták az elhunyt nagymamám jegygyűrűjét és az aranyékszereit is. Amikor elhunyt a kórházban, még viselte őket. Amikor viszont a holttestét átadták a temetkezési vállalkozónak, az ékszerek eltűntek. Ez abszolút botrány, és hatalmas szégyen” – mondta Podolski.

A kórház nem foglal állást a vádakkal kapcsolatban

A Podolski család külön kérése volt, és tájékoztatták is a kórházat a mama utolsó kívánságáról, hogy az ékszereit kellő gonddal, biztonságban őrizzék meg.

Nem az anyagi érték a fontos. A nagymamám kifejezett kívánsága volt, hogy a jegygyűrűjével együtt helyezzék végső nyugalomra”

– emlékezett vissza Podolski. „Fontos volt neki, ezért is jeleztük egyértelműen a kórháznak. Nagyon fáj, hogy nem teljesíthettük miattuk a nagyi utolsó kívánságát.”

Állítólag a kórház a mai napig nem adott magyarázatot a családnak a történtekről. Podolski elmondta, jelezték a kórháznak, mi történt, de csak annyi reakció érkezett, hogy megvizsgálják az ügyet. A család szerint azonban ez korántsem volt kielégítő.

„Ha eltűnnek a halottak értéktárgyai, következetesen ki kell deríteni, mi történt” – vélekedett Podolski.

A kölni Szent Erzsébet Kórház szóvivője a Bild megkeresésére nem cáfolta az esetet, de elmondta, hogy személyességi és adatvédelmi okokból nem fog nyilatkozni a Podolski család vádjaival kapcsolatban. A világbajnok óriási szégyenről beszélt, és figyelmeztetni szeretné az elhunytak hozzátartozóit - ne hagyjanak semmilyen értéktárgyat a kórházakban, ahol „már semmi sincs biztonságban”.