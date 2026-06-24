Mint ismert, a végső győzelemre is esélyes brazil válogatott döcögősen kezdett: Marokkó ellen csak 1–1-es döntetlent ért el, míg Haitit ugyan 3–0-ra legyőzte, de játékával továbbra sem nyugtatta meg a szurkolókat. És persze az sem, hogy a 34 éves Neymar ugyan 2023 után ismét bekerült a keretbe, de a tornán még egy percet sem játszott sérülés miatt. Ezzel szemben Argentína kifejezetten meggyőzően rajtolt, már az első mérkőzéseken jelezve, hogy komoly tervei vannak a tornán. Az argentin válogatott előbb 3–0-ra verte Algériát, majd 2–0-ra Ausztriát, ráadásul mind az öt találatot a nyolcszoros Aranylabda-győztes Lionel Messi szerezte. A portugálok Cristiano Ronaldóval a csapatban a nyitófordulóban csupán 1–1-es döntetlent játszottak a Kongói Demokratikus Köztársasággal, majd legyőzték Üzbegisztánt. Priskin Tamás továbbra is a foci-vb legnagyobb esélyesei között tartja számon mindhárom válogatottat, és a futball három muskétásának szerepéről is megosztotta véleményét.
A 34 éves Neymar beválogatásáról is van véleménye. A brazil klasszis hosszú idő után tért vissza a válogatotthoz, ám a torna elején sérüléssel bajlódott, így eddig nem tudott érdemben hozzájárulni csapata szerepléséhez. Nem meglepő, hogy a szurkolók és a szakértők részéről is felmerült a kérdés: tényleg helyen van a brazil keretben? Priskin Tamás szerint korai lenne leírni a brazil sztárt, hiszen könnyen elképzelhető, hogy a torna későbbi szakaszában még fontos szerepet kap.
Akkor fog játszani, ha százszázalékos állapotban lesz. Úgy gondolom, Ancelottinak és a brazil válogatottnak is az eredményesség a legfontosabb. Ha Neymar egészséges lesz, biztosan tud segíteni a csapatnak, de ha nem lesz teljesen rendben, valószínűleg nem fogják kockáztatni
– vélekedett a korábbi 67-szoros magyar válogatott támadó.
Priskin Tamás szerint Messiék ott lehetnek a végjátékban
Lionel Messi teljesítményére egyelőre nem lehet panasz, hiszen ő szerezte Argentína eddigi öt gólját. Priskin ugyanakkor úgy véli, a címvédő számára így sem lesz egyszerű megismételni a négy évvel ezelőtti sikert.
“A korábbi világbajnokságon sem gondoltam volna, hogy eljutnak a végsőkig és meg is nyerik. Nagyon kellemetlen ellenfélről beszélünk. Szerintem a végjátékban ott lehetnek, ez jelentheti a legjobb nyolcat vagy akár a legjobb négyet is. Ha pedig továbbmennek, akkor bármi lehet. Ugyanakkor Messi sem lesz fiatalabb, de láthatjuk, hogy nem felejtett el futballozni attól, hogy az Egyesült Államokban játszik. Amit a labdával művel, ahogy vezeti, kezeli, ahogy kihasználja a helyzeteit, az továbbra is lenyűgöző. Még mindig az argentin válogatott egyik legfontosabb embere" - mondta az egykori csatár az Origónak, aki 2015-ben a norvégok elleni budapesti Eb-pótselejtezőn sorsdöntő gólt szerzett Norvégia ellen.
Priskin Tamás: nem Ronaldóra épül a portugál válogatott
Cristiano Ronaldo számára különösen fontos lehet ez a világbajnokság, hiszen a portugál klasszis pályafutásából egyedül ez a trófea hiányzik. A már 40 év felett járó támadó helyzetéről az ETO korábbi játékosa elmondta, ebben a korban egyre nehezebb felvenni a versenyt a fiatalabb játékosokkal, ugyanakkor szerinte Portugália már nem egyszemélyes csapat.
Nem Ronaldóra épül a portugál válogatott, mert rengeteg kiváló játékosuk van, akik klubszinten is a legmagasabb szinten futballoznak. Ronaldo jelenléte természetesen nagy hatással van a társakra és az ellenfelekre, de ez a csapat képes arra, hogy más játékosok döntsenek el mérkőzéseket. Nagyszerű csapatról beszélünk, és úgy gondolom, ha nem jutnának el a végjátékig, az nekik talán csalódás lenne.
Priskin Tamás igyekszik minél több világbajnoki mérkőzést követni, bár saját bevallása szerint inkább korán fekvő, mint korán kelő típus. Éppen ezért a késő esti találkozókat nem mindig tudja élőben megnézni, kedden reggel azonban örömteli hír fogadta: a Győri ETO FC algériai támadója, Nadir Benbouali csereként beállva gólt szerzett Jordánia ellen. Algéria ezzel egyenlített, végül 2–1-es győzelmet aratott.
„Nagyon örültem például annak, hogy a magyar bajnokságban szereplő játékos gólt tudott szerezni a világbajnokságon. Ez neki is óriási dolog, de a magyar futballnak és a klubjának is nagy büszkeség” – fogalmazott Priskin a lapunknak.
A korábbi válogatott csatár a világbajnokság 48 csapatosra bővítését összességében jó döntésnek tartja. Véleménye szerint a kisebb futballnemzetek számára ez olyan lehetőséget teremt, amely korábban elképzelhetetlen volt, hiszen így jóval több ország kap esélyt arra, hogy a sportág legnagyobb színpadán mutathassa meg magát.
Lehet vitatkozni azon, hogy minden mérkőzés ugyanolyan színvonalú-e, de szerintem a bővítés egyik legnagyobb nyertesei éppen a kisebb válogatottak. Most megmutathatják magukat a világnak, játékosaik pedig felhívhatják magukra a figyelmet. Akár új sztárok is születhetnek egy ilyen tornán, és ez szerintem nagyon fontos a futball szempontjából
– hangsúlyozta.
Priskin Tamás 2006-ban szerződött Angliában, majd öt éven keresztül légióskodott a szigetországban. A magyar támadó a Watford játékosaként mutatkozhatott be az angol futballban, majd a Championshipben is több csapat színeiben pályára lépett. Az Angliában eltöltött évek meghatározó szerepet játszottak a pályafutásában, hiszen a világ egyik legerősebb futballközegében bizonyíthatott hétről hétre. Nem véletlen, hogy a szigetországhoz különleges kapcsolat fűzi, így a válogatottak közül leginkább az angol nemzeti csapatot követi figyelemmel.
Szeretem az angol futballt, tetszik a játékstílusuk és az, hogy támadó szellemben futballoznak. Bár az éjszakai meccsek miatt ritkán tudok fennmaradni, az angolok kedvéért lehet, hogy kivételt teszek
- nyilatkozta Priskin, aki ugyanakkor úgy véli, a 2026-os labdarúgó-világbajnokság legnagyobb esélyese továbbra is Franciaország.