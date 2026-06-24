Mint ismert, a végső győzelemre is esélyes brazil válogatott döcögősen kezdett: Marokkó ellen csak 1–1-es döntetlent ért el, míg Haitit ugyan 3–0-ra legyőzte, de játékával továbbra sem nyugtatta meg a szurkolókat. És persze az sem, hogy a 34 éves Neymar ugyan 2023 után ismét bekerült a keretbe, de a tornán még egy percet sem játszott sérülés miatt. Ezzel szemben Argentína kifejezetten meggyőzően rajtolt, már az első mérkőzéseken jelezve, hogy komoly tervei vannak a tornán. Az argentin válogatott előbb 3–0-ra verte Algériát, majd 2–0-ra Ausztriát, ráadásul mind az öt találatot a nyolcszoros Aranylabda-győztes Lionel Messi szerezte. A portugálok Cristiano Ronaldóval a csapatban a nyitófordulóban csupán 1–1-es döntetlent játszottak a Kongói Demokratikus Köztársasággal, majd legyőzték Üzbegisztánt. Priskin Tamás továbbra is a foci-vb legnagyobb esélyesei között tartja számon mindhárom válogatottat, és a futball három muskétásának szerepéről is megosztotta véleményét.

Priskin Tamásnak megvan a véleménye a foci-vb sztárjairól Fotó: Polyák Attila

A 34 éves Neymar beválogatásáról is van véleménye. A brazil klasszis hosszú idő után tért vissza a válogatotthoz, ám a torna elején sérüléssel bajlódott, így eddig nem tudott érdemben hozzájárulni csapata szerepléséhez. Nem meglepő, hogy a szurkolók és a szakértők részéről is felmerült a kérdés: tényleg helyen van a brazil keretben? Priskin Tamás szerint korai lenne leírni a brazil sztárt, hiszen könnyen elképzelhető, hogy a torna későbbi szakaszában még fontos szerepet kap.

Akkor fog játszani, ha százszázalékos állapotban lesz. Úgy gondolom, Ancelottinak és a brazil válogatottnak is az eredményesség a legfontosabb. Ha Neymar egészséges lesz, biztosan tud segíteni a csapatnak, de ha nem lesz teljesen rendben, valószínűleg nem fogják kockáztatni

– vélekedett a korábbi 67-szoros magyar válogatott támadó.

Neymar sérülés miatt még nem lépett pályára a 2026-os labdarúgó világbajnokságon Fotó: Daniela Porcelli

Priskin Tamás szerint Messiék ott lehetnek a végjátékban

Lionel Messi teljesítményére egyelőre nem lehet panasz, hiszen ő szerezte Argentína eddigi öt gólját. Priskin ugyanakkor úgy véli, a címvédő számára így sem lesz egyszerű megismételni a négy évvel ezelőtti sikert.