Hétfőn jelentették be hivatalosan, hogy hét év után távozik Hornyák Zsolt. Az előző kiírást a hatodik helyen záró klub így új edző irányításával kezdi meg a felkészülést. Szerdán már ki is nevezte a posztra Babó Leventét a Puskás Akadémia férfi NB I-es csapata.

Házon belül talált új vezetőedzőt a Puskás Akadémia

Fotó: Puskás Akadémia

Házon belül talált új vezetőedzőt a Puskás Akadémia

Babó Levente veszi át a csapat irányítását - számolt be a hírről a klub hivatalos honlapja. A 45 éves szakember 1+1 éves megállapodást írt alá.

Babó 2022-től a korosztályos válogatottak mellett dolgozott. Vezette az U18-as, az U19-es és az U20-as nemzeti együttest is. A Puskás Akadémiára 2024-ben került, ahol az U19-es csapatot irányította, valamint a 2025-2026-os évadban a Puskás II vezetőedzőjeként tevékenykedett.

„Első szezonjában az UEFA Ifjúsági Liga legjobb 32 csapata közé menetelt az U19-esekkel, amelyet sikerült megismételnie az elmúlt évadban is, míg a fiatal tehetségekre épülő második csapatunkkal az NB III Északnyugati csoportjában a negyedik helyen végzett” — olvasható a PAFC honlapján.

Babó Levente munkájához a klub sok sikert kíván.