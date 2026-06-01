Hétfő délután a hivatalos felületein jelentette be a labdarúgó NB I-ben szereplő Puskás Akadémia, hogy közös megegyezéssel szerződést bontott Hornyák Zsolt vezetőedzővel.

Hornyák Zsolt hét év után távozik a Puskás Akadémia éléről

Fotó: puskasakademia.hu

270 mérkőzés után vált edzőt a Puskás Akadémia

Hornyák Zsolt 2019 nyarán vette át a Puskás Akadémia irányítását, amely élén egy 3-1-es győzelemmel kezdett az Újpest ellen. Az 53 éves szakember az első szezonjában rögtön bronzérmet szerzett a csapattal, ezt követően pedig a második helyen végzett. A 2024-2025-ös szezonban sokáig a bajnoki címért is harcban volt a Ferencvárossal, ám ez a siker már nem jött össze, csak a klubrekordot jelentő 66 pont.

A felvidéki származású szakember az Európa-liga, később pedig a Konferencialiga selejtezőjében is megmutatta magát. Utóbbi során tizenegyespárbajra kényszerítette a Serie A-ban szereplő Fiorentinát.

Férfi NB I-es alakulatunk szakmai stábjából Stanislav Macek asszisztens edző, Egon Kunzmann erőnléti edző és Bárdosi Balázs videóelemző is távozik”

− teszi hozzá a Puskás Akadémia, amely tehát megújult szakmai stábbal vág neki a soron következő idénynek.