A Real Madrid kedden kiadott egy hivatalos közleményt, amelyben megerősítette, hogy ajánlatot tett Julián Álvarezért, de az nem járt sikerrel, részben a játékos kivásárlási záradéka miatt.

A Real Madrid támadást indított Julián Álvarezért

Fotó: Gongora/NurPhoto via AFP

A 26 éves argentin világbajnok szerződése 2030 nyaráig érvényes, a kivásárlási ára pedig 500 millió euró.

A Real Madrid CF bejelenti, hogy a mai igazgatótanácsi ülését követően 150 millió eurós ajánlatot tett a Club Atlético de Madrid számára Julián Álvarez játékjogaiért. Ezt követően az Atlético de Madrid megköszönte az ajánlatot, amely a két klub közötti jó kapcsolat keretében érkezett, de azt elutasította, a játékos kivásárlási záradékára hivatkozva”

– olvasható a Real Madrid közleményében.

Hoppon marad a Real Madrid?

A bajnoki címvédő FC Barcelona májusban körülbelül 100 millió eurós ajánlatot készített elő Julián Álvarezért, azonban az Atlético Madrid már az ajánlat megtétele előtt jelezte a katalán klubnak, hogy az argentin támadót nem kívánja eladni, bár egybehangzó sajtóértesülések szerint a játékos szívesen igazolna Barcelonába.

Julián Álvarez az idei a szezonban 49 mérkőzésen 20 gólt szerzett Diego Simeone csapatában, ebből tízet a Bajnokok Ligájában. A 2024/25-ös idényben 57 meccsen 29 gólig jutott, miután 2024 augusztusában 95 millió euróért igazolt Madridba a Manchester City együttesétől.

A világbajnok argentin támadó érkezése lenne a második erősítés Flick támadósorában, amennyiben az átigazolás sikerrel járna, miután a Barcelona már bejelentette az angol válogatott Anthony Gordon megszerzését.